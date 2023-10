Les Eagles recrutent le receveur Julio Jones pour ajouter de la profondeur aux vétérans au corps de réception

PHILADELPHIE : Les Eagles de Philadelphie ont recruté mardi le receveur Julio Jones, ajoutant ainsi de la profondeur aux vétérans à leur corps de réception.

Le septuple sélection au Pro Bowl n’a pas joué depuis la saison dernière, sa seule avec Tampa Bay. Jones n’a réussi que 24 attrapés pour 299 verges en réception avec les Buccaneers. Le joueur de 34 ans a été ralenti par les blessures et n’a pas disputé plus de 10 matchs en une saison depuis 2019.

Le champion en titre de la NFC, les Eagles (5-1), avait besoin d’une troisième option derrière AJ Brown et DeVonta Smith une fois que Quez Watkins est entré dans la réserve des blessés en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Les Eagles accueillent Miami dimanche soir.

Jones retrouvera à Philadelphie Brown, son coéquipier au Tennessee en 2021, et Olamide Zaccheaus, son coéquipier à Atlanta en 2019-20.

Jones détient des records d’Atlanta avec 848 attrapés pour 12 896 verges et ses 60 touchés se classent deuxième. Il a réalisé un record en carrière de 136 attrapés pour 1 871 verges en 2015. Il a connu six saisons consécutives avec plus de 1 300 verges en réception jusqu’à ce qu’il soit limité à neuf matchs en 2020 en raison d’une blessure tenace aux ischio-jambiers.

Il a mené la NFL à deux reprises en termes de verges sur réception au cours d’une saison et, en 2015, ses 136 réceptions, 1 871 verges et 116,9 verges par match ont mené la NFL dans les trois catégories. Il a participé à un Super Bowl avec les Falcons.

