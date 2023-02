Les Eagles pourraient subir une perte massive avant même le début du Super Bowl

Les Eagles de Philadelphie pourraient potentiellement perdre un membre de leur équipe d’entraîneurs juste avant le début du Super Bowl 57.

Les Eagles de Philadelphie sont à plus d’une semaine de la compétition du Super Bowl 57 à Glendale, AZ. Ils ont atteint ce point après avoir terminé la saison avec un dossier de 14-3, le meilleur de la NFC, et battu le rival des Giants de New York lors de la ronde divisionnaire et les 49ers de San Francisco lors du match de championnat NFC.

Mais, avant le grand match, ils pourraient être en danger de perdre un membre essentiel de leur équipe d’entraîneurs pour la saison prochaine.

Selon Adam Schefter, initié senior d’ESPN dans la NFL, le coordinateur offensif des Eagles, Shane Steichen, devrait avoir un deuxième entretien avec les Colts d’Indianapolis pour leur poste d’entraîneur-chef.

Le coordinateur offensif des Eagles, Shane Steichen, doit avoir sa deuxième entrevue d’entraîneur-chef avec les Colts samedi. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 2 février 2023

Eagles OC Shane Steichen recevra une deuxième entrevue pour le poste d’entraîneur-chef des Colts

Lorsque l’on regarde le succès des Eagles lors de la saison 2022, il faut regarder leur attaque. Avoir une performance de type MVP de la NFL par le quart Jalen Hurts à sa deuxième saison seulement, un puissant jeu de course avec Miles Sanders, l’une des meilleures lignes offensives de la ligue et un dangereux corps de réception large d’AJ Brown et DeVonta Smith, vous peut comprendre pourquoi une équipe serait intéressée par Steichen.

Sous Steichen, l’offensive des Eagles a récolté en moyenne 389,1 verges par match et 28,1 points par match, qui se classent tous deux au troisième rang de la NFL. Son attaque les a sur le point de connaître plus de gloire au Super Bowl pour Philadelphie.

Avant d’assumer le rôle de coordinateur offensif à Philadelphie, il était l’ancien coordinateur offensif des Chargers de Los Angeles. Après avoir reçu le poste à temps plein lors de la saison 2020, les Chargers ont récolté en moyenne 382,1 verges d’attaque (neuvième en NFL) et 24,0 points par match (18e en NFL), par ESPN.

Alors que Steichen reçoit sa deuxième entrevue, on ne sait pas s’il y aura une fin en vue pour les Colts dans leur recherche d’entraîneur. Selon Mike Garafolo et Ian Rapoport de NFL Network, les Colts envisagent de tenir une troisième série d’entretiens une fois qu’ils auront terminé leur deuxième tour. Comme le note Garafolo dans son tweet ci-dessous, les Colts ont interviewé de nombreux candidats et certaines des entrevues ont duré environ 12 heures.

#Colts Le directeur général Chris Ballard et le propriétaire Jim Irsay mènent l’une des recherches les plus approfondies que nous ayons vues. Beaucoup de candidats et de longs entretiens en personne (environ 12 heures dans certains cas), donc un autre tour pour s’assurer qu’ils sont à l’aise avec leur choix conviendrait. —Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 2 février 2023

Ce serait assez ironique si Steichen passait des Eagles aux Colts. N’oublions pas que les Eagles ont embauché Nick Sirianni comme entraîneur-chef après avoir passé du temps à Indianapolis en tant que coordinateur offensif de 2018 à 20.

Il devrait y avoir une meilleure idée de la position des Colts dans leur recherche d’entraîneurs après l’entrevue de Steichen samedi.