Les Eagles ont soudainement beaucoup en jeu lors du match de la semaine 18 contre les Giants

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Les Giants étaient autrefois enfermés dans une bataille désespérée pour une place dans les séries éliminatoires – une bataille dont ils pensaient qu’elle se terminerait jusqu’à leur dernier match. Les Eagles ont navigué pendant la majeure partie de la saison, ayant construit une avance apparemment insurmontable dans la course à la tête de série de la NFC.

Puis, d’une manière ou d’une autre, au cours des trois dernières semaines, la course d’étirement est devenue une scène du film “Trading Places”. Ou peut-être “Freaky Friday”. Leurs destins ont été floppés. Le haut est maintenant bas. Les Giants sont désormais l’équipe qui peut reposer ses joueurs.

Et ce sont les Eagles, autrefois dominants, qui ont soudainement désespérément besoin d’une victoire lors du match de dimanche.

“Personne n’a dit que ça allait être facile”, a déclaré l’ailier défensif des Eagles Brandon Graham. “Nous connaissons nos problèmes et nous savons ce qui se passe. Je pense que tout ira bien. Nous avons une équipe spéciale. Nous devons juste y aller et le prouver.”

Les Eagles ont passé les 14 premières semaines de la saison à le prouver, atteignant un dossier de 13-1 et ressemblant à un favori facile du Super Bowl dans la NFC. Puis le quart-arrière Jalen Hurts s’est blessé à l’épaule à Chicago et Philly a dû se débrouiller derrière le remplaçant Gardner Minshew. Mais même alors, les Eagles avaient encore une avance de trois matchs dans la division et la conférence à trois semaines de la fin. Même après avoir perdu de justesse à Dallas une semaine plus tard, les choses semblaient toujours correctes.

Ce n’est qu’après la défaite des Eagles à domicile contre les Saints dimanche dernier, qui les a ramenés à 13-3, qu’il a finalement semblé qu’un bouton de panique devait être enfoncé.

Il est temps pour les Eagles de paniquer ? LeSean McCoy se penche sur la défaite 20-10 des Eagles contre les Saints lors de la semaine 17 et s’il est temps de paniquer après deux défaites consécutives et la tête de série n ° 1 sur la ligne.

Bien sûr, l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni a insisté “Je ne serai jamais quelqu’un qui va appuyer sur un bouton de panique”, mais il sait ce qui est en jeu. Si les Eagles perdent contre les Giants (9-6-1), ils risquent non seulement de perdre la tête de série de la conférence et un laissez-passer au premier tour, mais ils pourraient perdre le NFC East et un match éliminatoire à domicile, aussi. Il y a aussi le danger de perdre tout son élan après avoir terminé la saison régulière sur ce qui serait une séquence de trois défaites consécutives.

Et c’est très possible. Les Cowboys (12-4) jouent à Washington, où les Commanders sont tellement dans leur finale qu’ils offrent à la recrue Sam Howell son premier départ comme quart-arrière. Et les 49ers de San Francisco (12-4) sont à domicile contre les Cardinals de l’Arizona, qui connaissent une séquence de six défaites consécutives et qui lanceront le quart-arrière compagnon David Blough pour la deuxième semaine consécutive.

Si les 49ers gagnent et que les Eagles tombent, les Eagles perdent la première tête de série et la semaine de congé. Si les Cowboys gagnent et que les Eagles perdent, Philadelphie perd le NFC East et commence les séries éliminatoires sur la route.

Alors oui, les enjeux sont élevés. C’est pourquoi les Eagles sont presque certains de ramener Hurts dans leur formation de départ. Ils ne s’attendaient pas à être dans cette position avant le début des séries éliminatoires. Mais ce jeu est vraiment un incontournable.

“Il n’y a pas de pression”, a déclaré Graham aux médias. “Je pense que vous allez tous mettre le plus de pression à ce sujet, car en fin de compte, si nous devons continuer à rouler, peut-être que c’est bien aussi.”

Il est difficile d’imaginer qu’il y croit vraiment, compte tenu de la situation des Eagles il y a quelques semaines. Mais du bon côté, ils pourraient toujours obtenir une pause dimanche d’une équipe des Giants qui n’aura pas besoin de prendre ce match au sérieux. Grâce à deux victoires lors de leurs trois derniers matchs, depuis la défaite 48-22 qu’ils ont remportée à domicile contre les Eagles le 11 décembre, ils sont enfermés dans la tête de série n ° 6 de la NFC et partiront sur la route au premier tour. contre l’équipe qui termine n ° 3.

Daniel Jones MVP matériel après avoir gagné une place en séries éliminatoires? Craig Carton plaide pour que Daniel Jones remporte le prix MVP étant donné que le quart-arrière de New York a mené les Giants à une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Et avec rien pour jouer, et rien qui puisse changer leur position en séries éliminatoires, il ne semble pas que les Giants vont beaucoup jouer leurs partants, voire pas du tout.

“Nous en parlerons et ferons ce qui est le mieux pour l’équipe”, a déclaré l’entraîneur des Giants Brian Daboll. “Tout ce que nous pensons être le mieux pour notre équipe, c’est ce que nous finirons par faire.”

Ce qui est le mieux pour eux, c’est sûrement le quart-arrière assis Daniel Jones, compte tenu des coups qu’il a subis cette saison. Il en va de même pour le porteur de ballon Saquon Barkley, qui souffre d’une blessure à l’épaule depuis des semaines. Et une équipe des Giants sans ses deux meilleurs joueurs donne certainement aux Eagles une chance de se remettre en marche, en particulier avec Hurts qui dirige le spectacle.

Et peut-être que tout ira bien pour les Eagles. Peut-être qu’avoir un avant-goût de la pression en fin de saison – ou peu importe comment ils choisissent de l’appeler – les aidera dans les séries éliminatoires. Peut-être qu’une certaine adversité aidera aussi. Parce que leurs objectifs sont toujours les mêmes. Ils croient toujours qu’ils sont sur la voie rapide vers le Super Bowl et qu’ils sont assez bons pour remporter un championnat.

Mais ce n’est que s’ils parviennent à ne pas perdre tout le reste en premier.

Géants de New York NYG +13,5

+600

o43

Aigles de Philadelphie ISP -13,5

-1111

u43



Les meilleures histoires de FOX Sports :

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Aigles de Philadelphie Géants de New York Saquon Barkley