Les Eagles ne sont pas en mode panique suite à une attaque de passe terne

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Les Eagles de Philadelphie ont actuellement la 11e attaque de la NFL. Seules quatre équipes ont marqué plus de points au cours des deux premières semaines de la saison et totalisent en moyenne près de 30 points par match. Ils viennent même de remporter un match où ils ont battu les Vikings du Minnesota pour 259 verges au sol. Et ils sont 2-0.

Alors bien sûr, la prochaine question logique est la suivante : qu’est-ce qui ne va pas avec Jalen Hurts ?

Vraiment, c’est une question qui se pose à Philadelphie ces jours-ci après ce que même les Eagles admettent être un début de saison 2023 quelque peu bâclé, lent et inhabituel pour leur attaque autrefois géante. Ce n’est pas qu’ils ne soient pas satisfaits des résultats. C’est qu’ils ne sont pas satisfaits de la façon dont ils ont obtenu ces résultats.

Et depuis que Hurts a été finaliste MVP la saison dernière et a ensuite obtenu un contrat de 255 millions de dollars de la franchise quelques mois plus tard, la plupart des malheurs sont dirigés vers lui.

« Je pense que nous sommes en chantier », a déclaré Hurts après que les Eagles ont battu les Vikings jeudi soir dernier. « Quelle meilleure façon d’être un travail en cours que de s’asseoir sur deux victoires en 10 jours. Nous visons le progrès, pas la perfection. »

C’est une évaluation juste et raisonnable, mais tout le monde n’est pas aussi juste et raisonnable, surtout compte tenu de ce que montrent les chiffres sur Hurts et l’offensive des Eagles jusqu’à présent. Hurts n’a pas dépassé les 200 verges par la passe lors de ses deux premiers matchs et il n’a lancé que deux touchés. Il a également couru pour un total de 72 verges sur ce qui serait le pire total de 3,4 verges par course en carrière.

Il a même été limogé sept fois alors qu’il jouait derrière ce qui est largement considéré comme la meilleure ligne offensive de la NFL. Et AJ Brown semblait certainement bouleversé par la façon dont les choses se déroulaient lorsqu’il a été filmé en train de crier après Hurts en marge jeudi soir. Et tout cela s’inscrit dans le contexte où les Eagles sont dirigés par un nouveau coordinateur offensif, Brian Johnson, qui n’a jamais appelé de jeux dans la NFL avant cette saison.

Jalen Hurts et AJ Brown ont des échanges houleux lors de la victoire des Eagles

L’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, a déclaré que « nous ne sommes pas en mode panique ou quoi que ce soit du genre », car bien sûr, ce n’est pas le cas. C’est toujours la même équipe qui a remporté 18 de ses 22 derniers matchs, y compris les séries éliminatoires de la saison dernière. Sirianni a admis l’évidence, à savoir que le nombre de passes de Hurts est en baisse. Mais cela ne semblait pas être l’une de ses principales préoccupations.

« Alors Jalen était, quoi, 18 sur 23 (contre les Vikings) ? » dit Sirianni. « Donc, il complétait un pourcentage élevé de ses passes. C’était juste, hé, nous avions 48 courses pour 23 passes. Eh bien, bien sûr, vos statistiques de course seront différentes des statistiques de passes et il apparaîtra que vos statistiques de passes Peut-être en baisse. Notre premier match a-t-il été notre meilleur match en passant le ballon ? Non. Mais il y avait également certaines similitudes dans ce plan de match.

« Encore une fois, nous parlons d’un échantillon de deux matchs. »

Il a raison, mais il y a aussi plus que cela. Ils ont tellement couru contre les Vikings parce qu’au premier quart, Hurts et l’offensive des Eagles semblaient mal synchronisés. Il a complété 7 de ses 9 passes pour 72 verges, mais 54 d’entre elles sont venues sur un ballon mal lancé par DeVonta Smith, qui avait fait deux pas sur le défenseur et a dû ralentir et faire une superbe capture pour renflouer Hurts. Hurts ne courait pas non plus efficacement et il a été limogé deux fois.

C’est pourquoi, après trois séries de match, l’offensive a été huée en dehors du terrain.

Et cela fait suite à un match d’ouverture en Nouvelle-Angleterre où ils n’ont gagné que 251 verges – leur plus petit nombre depuis le début de la saison 2021. Même Johnson a admis qu’il s’agissait d’une « performance bâclée ».

Pourquoi? Eh bien, les joueurs des Eagles ont reconnu que les Patriots et les Vikings avaient trouvé de nouvelles façons de défier leur attaque, de faire pression sur Hurts avec une série de blitz et d’utiliser des couvertures profondes pour limiter les gros jeux. Ils ne le diraient jamais de cette façon, mais il semblait que la NFL avait un peu rattrapé les Eagles et que Johnson, dans son tout nouveau rôle, n’avait pas encore été en mesure de s’adapter.

« Bien sûr, je pense que ces gars ont fait un excellent travail en présentant des looks qui n’ont pas été enregistrés, qui n’ont pas été repérés, en essayant de trouver de nouvelles façons de nous défier en tant qu’offensive », a déclaré Johnson mercredi. « C’est l’une des choses dont nous avons parlé. Les défenses vont s’adapter à ce que nous faisions. Vous voyez l’évolution de 2021 à 2023 de ce qu’ils essaient de nous enlever offensivement.

« Je pense que chaque fois que vous êtes contesté comme une infraction, chaque fois que vous devez trouver un moyen de résoudre un problème, cela ne peut être que positif. »

Les Eagles ressemblent-ils à des prétendants au Super Bowl ?

C’est possible, mais seulement s’ils parviennent à résoudre le problème. Les Eagles diraient qu’ils ont suffisamment résolu le problème puisqu’ils ont une fiche de 2-0. Mais les statistiques du jeu de passes sont certainement une raison de faire une pause. C’est peut-être dur, mais les attentes sont énormes pour une équipe qui a parfois été imparable en attaque la saison dernière, qui a failli remporter un championnat du Super Bowl et qui a fait de son quarterback l’un des joueurs les mieux payés de la NFL. , et cela renvoie presque exactement la même infraction de l’année dernière.

Être 2-0, c’est génial. Il en va de même pour une moyenne de 29,5 points. Mais le monde attend davantage.

« Est-ce que le nombre de laissez-passer a diminué ? Ouais », a déclaré Sirianni. « La défense joue-t-elle un rôle dans cela ? Bien sûr. Tout le monde n’a pas ce luxe, mais heureusement pour nous, nous sommes capables de gagner sur le terrain et nous sommes capables de gagner dans les airs, et vous pouvez donc équilibrer ce que fait la défense.

« Nous ferons ce qu’il faut pour gagner le match. »

Gagner est généralement suffisant, même à Philadelphie. Et c’est probablement le cas pour le moment. Mais un départ 2-0 ne peut pas éliminer l’inquiétude selon laquelle Hurts et les Eagles ne sont tout simplement pas les mêmes cette saison. Tant qu’ils gagnent, ça va probablement. Gagner est tout ce qui compte vraiment.

En outre, la vérité est peut-être que tout va vraiment bien. C’est seulement ainsi que l’on ressent.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.