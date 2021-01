PHILADELPHIE: Les Eagles de Philadelphie ne seront pas pénalisés après que la NFL a examiné la façon dont l’équipe a géré ses décisions de quart-arrière lors du dernier match de saison régulière contre Washington, ont déclaré mercredi deux personnes proches de la décision à l’Associated Press.

Les deux personnes ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à révéler les conversations.

Doug Pederson, qui a été limogé par Philadelphie lundi, a éliminé Jalen Hurts pour le quart-arrière de troisième corde Nate Sudfeld au quatrième quart d’une défaite 20-14 le 3 janvier. Les Eagles ont été traînés par un panier lorsque Sudfeld, qui n’avait pas lancé un passer dans un jeu depuis 2018, inscrit. Il a été choisi à sa deuxième tentative et a également perdu un échappé.

Washington (7-10) a remporté le titre NFC Est avec la victoire et les Giants de New York (6-10) ont été éliminés. Les joueurs des Giants et leurs fans étaient fâchés que Pederson ait mis Hurts au banc, sentant les Eagles tanker. La défaite a donné à Philadelphie le sixième choix du repêchage au lieu du neuvième.

Ne pas respecter l’effort que tout le monde a déployé pour faire de cette saison un succès pour la Ligue nationale de football, manquer de respect au jeu en allant là-bas et en ne concourant pas pendant 60 minutes et en faisant tout ce que vous pouvez pour aider ces joueurs à gagner, nous ne le ferons jamais. tant que je suis l’entraîneur-chef des Giants de New York, l’entraîneur des Giants, Joe Judge, en a parlé.

Le demi offensif des Eagles, Miles Sanders, qui était l’un des nombreux partants inactifs pour le match, a également critiqué la décision de Pedersons de mettre Hurts au banc.

Mec, si je suis honnête, personne n’a aimé la décision, personne, a déclaré Sanders dans une interview à la radio un jour après le match. C’est tout ce que je peux dire vraiment. Je ne sais pas qui était la principale personne derrière cette décision. Tout ce que je sais, c’est que beaucoup de membres de l’équipe (étaient) confus.

Pederson a dit à ses quarts la semaine précédant le match que Carson Wentz serait inactif et que Sudfeld obtiendrait quelques clichés. Hurts, qui a pris le relais après que Wentz a été mis au banc lors de la semaine 13, a eu deux touchés au sol mais n’était que de 7 sur 20 pour 72 verges avec une interception contre Washington. Sa dernière passe du Washington 4 a rebondi devant Quez Watkins, qui était ouvert pour un touché. Hurts jouait également à cause d’une blessure à la jambe.

Pour toutes ces raisons, il n’a pas pu être déterminé que les Eagles ont intentionnellement tenté de perdre le match.

Doug avait dit que nous allions utiliser autant de jeunes joueurs que possible, a déclaré le propriétaire Jeffrey Lurie plus tôt cette semaine. Jalen a été blessé lors du match de Dallas au deuxième quart. Il, bien sûr, veut jouer, mais vous savez, des ischio-jambiers importants (blessure). Je pense que Doug voulait juste donner une chance à Nate. Il le méritait. Il a fait partie de notre équipe gagnante du Super Bowl. Il a contribué à l’équipe scoute. Il a tellement contribué. Je pense que c’était juste avec de bonnes intentions. Les circonstances n’étaient pas les meilleures, peut-être que la communication n’était pas la meilleure, mais nous aurions aimé éliminer Washington.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL