Classement de puissance de la NFL à l’entrée de la semaine 9 de la saison 2023 (classement précédent entre parenthèses) :

1. Aigles (2) : La seule équipe de la NFL à avoir remporté sept victoires passera sans doute son plus gros test à ce jour dimanche lorsque son rival de division, Dallas, fera appel au Lincoln Financial Field. Défensivement, Philly a quelques problèmes, survivant à un barrage de 31 points de Washington pour la deuxième fois cette saison. Offensivement, vous aimeriez voir le QB Jalen Hurts cesser de traîner la jambe… mais au moins les Eagles développent des ramifications du « Tush Push » qui l’épargnent. Avec son record de six matchs consécutifs avec plus de 125 verges sur réception, WR AJ Brown est en bonne voie pour 1 995 verges.

2. Corbeaux (4) : Avec un bilan de 6-2 et en tête de leur division, est-elle la meilleure équipe de l’AFC ? Peut-être, mais ils semblent certainement avoir le meilleur tandem de sécurité de la conférence avec Kyle Hamilton et l’émergent Geno Stone, qui mène la NFL avec cinq INT.

3. Chefs (1) : Avec un bilan de 6-2 et en tête de leur division, est-elle la meilleure équipe de l’AFC ? Peut-être, mais ils ont connu plusieurs séquences significatives fin dimanche, y compris leur première défaite contre Denver depuis que Peyton Manning était le quart-arrière des Broncos. Kansas City a également accordé plus de 21 points pour la première fois cette saison, et le quart Patrick Mahomes n’a pas réussi à générer un touché pour la première fois en près de deux ans.

4. Jaguars (5) : Avec un bilan de 6-2 et en tête de leur division, est-elle la meilleure équipe de l’AFC ? Ils semblent certainement être les plus adaptables, la séquence de cinq victoires consécutives de Jacksonville s’étalant sur toute la durée du mois d’octobre dans cinq stades différents, deux à Londres, avec une autre victoire survenue un jeudi soir à la Nouvelle-Orléans. Leur congé de la semaine 9 est bien mérité.

5. 49ers (3) : Voici une statistique folle sur ce club. Depuis que le HC Kyle Shanahan a pris le relais en 2017, San Francisco a une fiche de 0-37 lorsqu’il est mené de huit points ou plus au quatrième quart.

6. Cowboys (7) : Une arme dont on ne parle peut-être pas assez ? K Brandon Aubrey, ancien joueur de football professionnel repêché par le Toronto FC de la MLS. Aujourd’hui recrue de 28 ans dans la NFL, si Aubrey atteint son prochain panier, il établira un record de la NFL pour le plus grand nombre de réussites consécutives (19) pour démarrer une carrière.

7. Lions (6) : Leur quatrième victoire consécutive aux heures de grande écoute, s’étendant jusqu’à la finale de la saison régulière de la saison dernière, est la meilleure depuis la fusion de l’AFL et de la NFL en 1970. La victoire de lundi soir était la première de Détroit sous les lumières au Ford Field depuis 2018, et elle s’est produite de manière dominante. alors que les Lions ont dépassé les Raiders de plus de 300 mètres.

8. Factures (8) : Maintenant, nous sommes de retour à Cincinnati pour un dimanche soir, 10 mois après que l’effrayant événement cardiaque du S Damar Hamlin un lundi soir a finalement retiré l’amidon de cette équipe à la fin de la saison 2022. Espérons que la semaine 9 offre un forum agréable pour célébrer les sauveurs médicaux de Hamlin et offre une clôture à une équipe qui semble avoir besoin d’un coup de pouce.

9. Dauphins (9) : Avec un bilan de 6-2 et en tête de leur division, est-elle la meilleure équipe de l’AFC ? Ils restent l’équipe la plus explosive de la ligue, en tête du classement des verges au sol, des verges par la passe et des points – une production qu’ils espèrent se traduire par le taux de change européen dimanche en Allemagne. Quoi qu’il en soit, recherchez une défense classée 16e à la hausse si Xavien Howard rejoint bientôt son compatriote CB Jalen Ramsey entre les lignes.

10. Bengals (12) : Ils semblent être de retour, le quart Joe Burrow semblant assez vif et très précis dimanche alors que Cincinnati a gagné pour la quatrième fois lors de ses cinq derniers matchs. Mais en parlant de quatre sur cinq, les Stripes affronteront Buffalo, Baltimore, Pittsburgh et Jacksonville au cours des cinq prochaines semaines.

11. Faucons de mer (14) : Regardez qui est au sommet de la NFC West avec un bilan de 5-2. Les Hawks se rendront ensuite à Baltimore pour affronter le quart Lamar Jackson et sa fiche de 17-1 contre les équipes de la NFC. Cependant, Seattle a récemment obtenu le DL Leonard Williams et possède son propre fait étrange : depuis 2020, le bilan de 10-6 des Seahawks contre l’AFC est le meilleur parmi les clubs de la NFC.

12. Steelers (10) : Aucune équipe de l’AFC n’a gagné moins de yards. Seuls deux se sont rendus davantage. Leur entraînement moyen dure 5,16 jeux, le moins de la ligue. Mais Pittsburgh a une fiche de 4-3 malgré la défaite du premier de ses trois matchs à domicile et le fait que le quart battu Kenny Pickett ne parvienne pas à terminer un autre match.

13. Bruns (11) : Quel est le moyen le plus rapide de gaspiller la défense la mieux classée de la NFL ? Probablement en alignant une attaque qui lui permet de battre 17 fois le record de la ligue.

14. Chargeurs (21) : Le jus est revenu à l’offensive, en grande partie grâce à la vie qui a redonné vie aux jambes d’Austin Ekeler. Dimanche soir, il est devenu le premier porteur de ballon de l’ère du Super Bowl (depuis 1966) à récolter 30 réceptions de TD avec une seule équipe.

15. Jets (15) : Avec le C Connor McGovern (genou) et le G Wes Schweitzer (mollet) tombés dimanche, New York compte désormais quatre joueurs de ligne offensive dans la réserve des blessés. Pas génial pour une équipe qui vient de réussir à marquer son premier touché au premier quart de la saison et qui revient sous les projecteurs aux heures de grande écoute lundi soir prochain.

16. Béliers (13) : Félicitations pour le bébé, Coach. Ramenons maintenant Jordan John McVay à 0,500.

17. Titans (29) : Le quart recrue Will Levis est en compagnie assez enivrante, rejoignant le membre du Temple de la renommée Fran Tarkenton et l’ancien quart des Titans Marcus Mariota en tant que seuls joueurs à se connecter pour quatre passes TD lors de leurs débuts dans la NFL. Les 28 points du Tennessee étaient leur record en près de deux ans. Il est temps de voir si l’équipe et Lévis peuvent maintenir leur élan avant un road trip de trois semaines.

18. Faucons (16) : Félicitations à la recrue RB Bijan Robinson, qui a décroché son premier touché au sol dans la NFL dimanche. Maintenant, pourquoi n’a-t-il obtenu que 11 touches lors d’une défaite de cinq points à Nashville ? Je ne peux pas l’expliquer.

19. Boucaniers (18) : Malgré leurs difficultés, un seul (San Francisco) de leurs sept prochains adversaires (trois dans l’AFC Sud) possède actuellement un bilan de victoires. Ne vous attendez pas à ce que Tampa Bay disparaisse de la NFC Sud ou des courses wild-card.

20. Saints (20) : Après avoir récolté en moyenne 51 verges sur trois attrapés dimanche, le WR Rashid Shaheed mène désormais la NFL avec 20,8 verges par réception. Le RB Alvin Kamara possède 18 matchs en carrière en saison régulière avec les deux 50 verges au sol et après avoir réussi à nouveau lors de la victoire de dimanche à Indianapolis.

21. Colts (22) : Une seule équipe a marqué au moins 20 points lors de ses huit premiers matchs cette saison. Mais je parie que vous n’auriez pas deviné que c’était Indy.

22. Texans (17) : Dans l’espoir de sauver une saison de .500 contre la NFC Sud alors qu’ils concluent un sprint de quatre matchs à travers la division avec la visite dimanche des Bucs.

23. Vikings (19) : La plus à la Pyrrhus des victoires dimanche à Green Bay, le quart Kirk Cousins ​​s’est déchiré le tendon d’Achille dans les dernières étapes de la victoire du Minnesota. Et maintenant?

24. Raiders (23) : Près du Strip de Las Vegas, il y a un hôtel-casino New York-New York avec les Giants et les Jets qui rendront visite au cours des deux prochaines semaines. Mais les Silver et Black seront-ils vérifiés après une horrible défaite lundi soir ?

25. Broncos (25) : Leur plus grande victoire depuis des années a été célébrée à juste titre avec « Shake It Off » de Taylor Swift en cascade à Empower Field après que Denver ait vaincu Travis Kelce et Kansas City… enfin.

26. Géants (27) : Le retour du quart Daniel Jones arrive juste à temps, Big Blue prenant la route pour les trois prochaines semaines dans ce qui est probablement un ultime effort pour sauver la saison.

27. Patriotes (24) : Avec leur principal receveur, le WR Kendrick Bourne, déchirant son LCA, difficile de dire où se dirige rapidement une attaque qui n’allait nulle part.

28. Emballeurs (26) : Ils ont maintenant perdu quatre sur cinq, échouant à marquer un touché en première mi-temps dans tous ces matchs tout en étant collectivement dominés 73-9 avant la mi-temps.

29. Ours (28) : Parmi les nombreux problèmes de Chicago, ses 10 sacs sont les moins nombreux de la ligue. Les Bears avaient un minimum de 20 dans la NFL en 2022.

30. Commandants (30) : Les agents libres en attente Chase Young, Montez Sweat et Kendall Fuller sont tous de bons joueurs. Ils font également partie d’une défense contre la passe qui a permis le plus de touchés (18) dans les airs dans toute la ligue.

31. Panthères (32) : Non seulement dimanche a offert une victoire décisive, mais la Caroline a mis fin à une séquence record de 56 défaites consécutives dans des matchs où elle était à la traîne au quatrième quart.

32. Cardinaux (31) : Est-ce la semaine où le quart Kyler Murray revient ? Si tel est le cas, il pourrait avoir une nouvelle cible astucieuse, TE Trey McBride, deuxième année, établissant des records personnels dimanche avec 10 attrapés pour 95 verges.

