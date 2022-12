Les Eagles, les 49ers et les autres joueurs des séries éliminatoires devraient-ils reposer les stars ou suivre la routine?

Au cours des prochaines semaines, les débats les plus chauds dans les salles de réunion de la NFL tourneront autour de la conversation “repos contre rouille”.

Alors que plusieurs équipes sont sur le point de décrocher des places en séries éliminatoires et de cimenter leur classement en séries éliminatoires, les entraîneurs et les dirigeants se réunissent pour discuter de la façon de gérer les dernières semaines de la saison afin de donner à leur équipe la meilleure opportunité de remporter le titre.

Certains dans la salle suggéreront de maintenir la même routine d’entraînement et le même plan de match est la meilleure approche. Les entraîneurs et les joueurs sont des créatures d’habitude, et toute modification aura finalement un impact sur leur performance entre les lignes. Bien qu’ils comprennent les risques inhérents à jouer les “stars” dans des matchs dénués de sens, l’équipe est moins susceptible de perdre son élan avant les séries éliminatoires.

Les joueurs ont besoin de répétition pour maîtriser leur métier tout en développant la chimie et la continuité avec leurs coéquipiers. La possibilité d’exécuter des jeux et des techniques dans l’action de jeu profite aux joueurs et aide les entraîneurs à déterminer quels joueurs et jeux sont prêts pour les séries éliminatoires. Compte tenu de la façon dont ces expériences mènent à l’expertise, les avantages sont évidents lorsque l’on tient compte du débat entre repos et rouille.

“Je pense que c’est l’une des plus grosses erreurs que les gens commettent en le regardant au fil des ans. C’est mon opinion”, a déclaré l’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, aux journalistes mardi, interrogé sur le repos des partants. “Je comprendrais si vous vous prépariez pour une série de sept matchs. Je ne pense pas que le football soit comme ça. C’est trois heures et demie. C’est un coup. J’ai fait partie de nombreuses équipes où vous vous reposez les gars et / ou donnez aux gars quelques semaines de plus et ce sont généralement les gars qui ont le plus de mal lors de ce premier match éliminatoire. »

Brock Purdy et les 49ers décrochent la NFC West avec la victoire de la semaine 15 Les 49ers ont remporté la NFC West avec une victoire de 21-13 sur les Seahawks la semaine dernière. Kyle Shanahan a qualifié QB Brock Purdy de “recrue la plus équilibrée que j’aie jamais eue”. Skip Bayless et Shannon Sharpe réagissent à la victoire des Niners.

En tant qu’ancien joueur, je peux attester de la rapidité avec laquelle un joueur et une équipe peuvent perdre leur élan. Malgré l’énergie et l’intensité que la plupart des joueurs de la NFL apportent sur le terrain d’entraînement, rien de tel que de jouer à des jeux. La vitesse, l’urgence et l’intensité sont à leur paroxysme dans les matchs de saison régulière, et ces éléments ne font que s’intensifier dans les séries éliminatoires.

Au cours de ma saison recrue avec les Buffalo Bills en 1994, des joueurs du Temple de la renommée comme Thurman Thomas et Andre Reed m’ont dit que le jeu professionnel fonctionne à quatre vitesses et niveaux d’intensité différents : pré-saison, saison régulière, séries éliminatoires et Super Bowl. Les quadruples participants au Super Bowl m’ont dit que le jeu devenait plus rapide et plus physique dans les séries éliminatoires en raison de l’urgence “gagner ou rentrer à la maison” que tout le monde apporte sur le terrain.

Avec les enjeux à un niveau beaucoup plus élevé dans le tournoi d’après-saison, il est judicieux de préparer les joueurs pour les séries éliminatoires en maintenant la routine régulière jusqu’à la fin de la saison.

Cela dit, l’objectif n ° 1 de la plupart des équipes est d’atteindre les séries éliminatoires avec toutes leurs armes disponibles pour jouer. Les séries éliminatoires concernent le «pouvoir des étoiles» et les équipes de championnat mettent le fardeau sur leurs étoiles pour les mener à bien le tournoi. Dans cet esprit, il est essentiel de faire preuve de prudence lorsque l’on envisage de jouer un joueur soignant une blessure lancinante.

Bien que les répétitions soient importantes, la santé devrait l’emporter sur les répétitions pour amener vos stars au tournoi fraîches et prêtes à partir.

“Comme l’année dernière, lors de notre dernier match, vous avez des gars qui se battent pour jouer parce qu’ils sont sur le point de ne pas pouvoir jouer”, a ajouté Shanahan. “Dans cette situation, ces gars-là, vous vous reposeriez certainement. Donc, quiconque a une blessure qui pourrait les mettre en danger pour la semaine suivante… reposez-les définitivement.”

Les décisions prises par les entraîneurs concernant le débat “repos contre rouille” ne garantiront en aucun cas une victoire. Les équipes ont connu des séries éliminatoires profondes sans joueurs au repos, et d’autres ont soulevé le trophée Lombardi après avoir pris des congés sabbatiques en fin de saison.

En fin de compte, il s’agit de connaître votre équipe et ce qu’il faut pour préparer vos joueurs. Cela vient de l’expérience de les voir réagir à différents scénarios et situations tout au long de la saison. En outre, cela nécessite également de réfléchir aux années précédentes et à la manière dont l’équipe a géré les semaines de congé et les jours de congé ou les week-ends dans le passé.

Quelle que soit la décision, les résultats des séries éliminatoires détermineront en fin de compte si l’entraîneur a correctement géré le débat “repos contre rouille”.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Bucky Brooks est analyste NFL pour FOX Sports. Il apparaît régulièrement sur “Speak For Yourself” et décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast “Moving the Sticks”. Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.