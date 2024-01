Les Eagles interviewent Kliff Kingsbury pour le poste vacant de coordinateur offensif – NBC Sports Philadelphia

Kliff Kingsbury, l’ancien entraîneur-chef de Texas Tech et des Arizona Cards et disciple de Mike Leach et de son attaque aérienne, a été interviewé pour l’ouverture du coordinateur offensif des Eagles mardi, selon Mike Garafolo de NFL Network.

Kingsbury, actuellement analyste offensif principal de l’USC, est le premier nom qui apparaît pour le poste occupé l’année dernière par Brian Johnson.

Kingsbury, 44 ans, a été entraîneur-chef de Texas Tech de 2013 à 2018 et a entraîné Patrick Mahomes pendant ses trois années à Lubbock, de 2014 à 2016. Il a été entraîneur à l’USC sous la direction de Lincoln Riley, qui était l’entraîneur-chef de Jalen Hurts en 2019 à Oklahoma.

Kingsbury était quart-arrière à Texas Tech à la fin des années 1990 et au début des années 2000, jouant trois ans pour la première attaque de haut vol de Leach et établissant sept records de la NCAA en cours de route.

Il a passé quatre ans à évoluer des Patriots aux Saints en passant par les Broncos, les Jets et les Bills. Il a également travaillé dans la Ligue mondiale et la LCF avant de débuter sa carrière d’entraîneur à Houston en 2008 en tant qu’entraîneur du contrôle de la qualité offensive, puis coordonnateur offensif et entraîneur des quarts sous Kevin Sumlin.

Lorsque Sumlin est devenu entraîneur-chef de Texas A&M en 2012, il a amené Kingsbury avec lui. Après un an chez A&M, Kingsbury a eu sa première opportunité d’entraîneur-chef à son alma mater, Texas Tech. Il est allé 35-40 en six saisons à Tech et a été licencié après la saison 2018.

Il a rejoint l’équipe de Clay Helton à l’USC en tant que coordinateur offensif, mais quelques semaines plus tard, il a quitté l’USC pour devenir entraîneur-chef des Cards, en remplacement de Steve Wilks, qui a été licencié après une saison.

Les Cards ont obtenu une fiche de 28-37-1 en quatre ans sous Kingsbury, mais ont inscrit les 10 meilleures infractions en 2020 et 2021. Haason Reddick faisait partie de ces équipes de Cards en 2019 et 2020.

Kingsbury a été licencié après la saison 2022 et au cours de sa seule année à l’USC, les Trojans ont obtenu une fiche de 8-5 mais se sont classés 3.rd dans le BCS avec 41,8 points par match, Caleb Williams lançant plus de 3 600 verges avec 30 passes de touché.

Les adeptes de la course au ballon n’aimeront pas Kingsbury, un disciple de Leach, dont les équipes de Texas Tech et de l’État de Washington ont établi pratiquement tous les records de réussite de la NCAA en exécutant l’offensive Air Raid de Leach. Au cours de ses quatre années en Arizona, les Cards ont lancé le 7ème-la plupart des passes dans la NFL.

Lors d’une conférence téléphonique avec les médias de Philadelphie avant le match Eagles-Cards l’année dernière, Kingsbury a fait l’éloge de Nick Sirianni.

“Je pense que Nick et Shane Steichen construisent (l’offensive) autour de Jalen (Hurts) et apportent évidemment de superbes pièces, mais ensuite la façon dont ils se sont adaptés à ses compétences et les ont vraiment maximisées (a été impressionnante)”, a-t-il déclaré selon à une histoire sur SI.com

« Pouvoir entrer, s’adapter à cela, construire et continuer à évoluer avec Jalen – c’est impressionnant à regarder. La culture, on peut dire que ces gars s’amusent et jouent dur pour lui, donc Nick a fait un excellent travail là-bas.

Au cours de sa carrière de joueur, Kingsbury n’a joué qu’un seul match, complétant l’une des deux passes des Jets dans les dernières secondes d’une défaite 27-0 contre les Broncos à Denver. Son seul achèvement en carrière a été de 17 verges à Dante Ridgeway sur un 4ème-et-21.

Les Eagles ont eu l’offensive n°8 de la NFL l’année dernière, mais ils ont été tenus sous la barre des 20 points lors de cinq de leurs sept derniers matchs, y compris la défaite 32-9 contre les Bucs qui a également scellé le sort de Johnson. en tant que coordinateurs défensifs Sean Desai et Matt Patricia.

Celui qui remplacera Johnson sera le troisième coordonnateur offensif des Eagles en trois ans. Les Eagles avaient la troisième attaque de la ligue en 2022 sous la direction de Shane Steichen, devenu entraîneur-chef des Colts après le Super Bowl.

Abonnez-vous à Eagle Eye partout où vous obtenez vos podcasts :

Podcasts Apple | Musique Youtube | Spotify | Piqueuse | Art19 | RSS | Regarder sur YouTube