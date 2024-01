Les Eagles intéressés par Wink Martindale après le licenciement de Sean Desai

NFL

Le prochain emploi de Wink Martindale vient peut-être de s’ouvrir.

Les Eagles ont licencié le coordinateur défensif Sean Desai dimanche soir, Ian Rapoport de NFL Network a rapportéet Philadelphie a déjà fait appel à des remplaçants potentiels.

Parmi les noms, le directeur général Howie Roseman et l’entraîneur-chef Nick Sirianni ont déjà proposé d’inclure l’ancien coordonnateur défensif des Giants, Dianna Russini de l’Athletic a rapporté.

Les Eagles ont également contacté l’ancien coordinateur défensif des Falcons Ryan Nielsen, entre autres, au cours de la semaine dernière, indique le rapport.

Martindale présenterait une option intéressante pour Philadelphie et ajouterait certainement une nouvelle ride à la rivalité entre les Giants et les Eagles.

D’un point de vue footballistique, les Eagles pourraient bénéficier de son style blitz-happy après que leur course aux passes ait sous-performé en 2023 et la défense de Philadelphie dispose d’une bande de joueurs de calibre Pro Bowl dans le secondaire et sur la ligne qui sont des améliorations par rapport à ce que Martindale avait avec le Géants.

“C’est un groupe résilient, et cela commence au sommet, cela commence avec Wink”, a déclaré le secondeur intérieur Bobby Okereke à propos de Martindale lors de la journée de nettoyage des casiers. “La façon dont il entraîne, la façon dont il dirige, juste l’énergie, le feu, la passion qu’il nous impose, il dirige vraiment le navire.”

Le mandat de Martindale avec les Giants s’est terminé de manière moche alors que la relation entre l’entraîneur-chef Brian Daboll et le coordinateur défensif se détériorait depuis un certain temps, mais a éclaté lorsque Daboll a lâché deux proches confidents de Martindale après la fin de la saison.

Paul Schwartz du Post a rapporté que Martindale avait maudit Daboll et avait quitté son bureau en trombe après avoir appris la nouvelle.

Il a été rapporté plus tard le 8 janvier que Martindale avait démissionné, mais il n’a jamais présenté de démission officielle, ce qui a donné lieu à davantage de spéculations jusqu’à ce que les deux parties « conviennent mutuellement de se séparer » le 10 janvier.

Les avocats de l’équipe et de Martindale ont négocié que Martindale pourrait accepter un emploi offert par n’importe quelle autre équipe et que les Giants n’auraient pas à lui payer les 3 millions de dollars qui lui étaient dus en vertu de son contrat en 2024.

Éliminant ainsi un obstacle potentiel à la recherche d’un nouvel emploi pour la saison 2024 et ouvrant la porte à la possibilité d’un emploi à Philadelphie ou ailleurs dans la NFL d’ailleurs.

Martindale aurait eu des entretiens la semaine dernière pour le poste vacant de coordonnateur défensif des Jaguars de Jacksonville.

La décision des Eagles de relever Desai de ses fonctions n’est pas vraiment une surprise après que Sirianni l’a démis de ses fonctions d’appel défensif au cours du dernier mois de la saison.

C’était la première saison de Desai en tant que coordinateur défensif des Eagles et lors de ses six derniers matchs en tant qu’appelant défensif, Philly a terminé 32e de la ligue en défense de troisième essai et en défense de zone rouge.











