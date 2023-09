Les Eagles étouffent Bucs pour rester invaincus : Philadelphie montre des signes de croissance dans la victoire de la MNF

Les Eagles de Philadelphie ont battu les Buccaneers de Tampa Bay 25-11 lors d’une bataille d’invaincus lundi soir au Raymond James Stadium. Voici ce que vous devez savoir :

Le quart des Eagles Jalen Hurts a lancé pour 277 verges et un touché avec deux interceptions, tandis que le RB D’Andre Swift a accumulé 130 verges en 16 courses. Hurts a ajouté un autre score au sol, le 29e touché au sol de sa carrière.

La défense de Philadelphie a limité Tampa Bay à 174 verges au total (41 au sol) et le quart Baker Mayfield à 15 passes sur 25 pour 146 verges, un touché et une interception. Le choix de Mayfield à la fin de la première mi-temps était le premier chiffre d’affaires des Buccaneers de la saison.

Les Eagles sont l’une des trois équipes restantes invaincues de la NFL après la troisième semaine, rejoignant les Dolphins de Miami et les 49ers de San Francisco.

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Les aigles montrent des signes de croissance

Hurts l’a dit la semaine dernière : les Eagles sont un travail en cours, et lundi soir, le quart-arrière et ses coéquipiers ont confirmé cette déclaration en montrant des signes de croissance en attaque de la semaine 2 à la semaine 3. Mais malgré leur domination statistique des Buccaneers hôtes, les Eagles étaient encore loin d’être parfaits et auraient pu gagner encore plus sans quelques blessures auto-infligées et des occasions manquées.

Philadelphie a réalisé une autre performance dominante au sol grâce à Swift, et Hurts a enregistré son premier match de plus de 200 passes de la saison. Mais deux interceptions en position de but ont limité la production des Eagles. Si Philadelphie parvient à réduire ces erreurs, elle atteindra le niveau d’efficacité de la saison dernière. — Jones

La défense de Philadelphie brille malgré les blessures

Défensivement, les Eagles ne semblent pas avoir eu de difficultés à cause des blessures dans leur secondaire et cela est dû à la pression que leur front est capable de générer, ce qui rend difficile pour les quarts adverses de trouver du réconfort dans la poche et de s’installer dans un rythme. Philly a également une profondeur prometteuse dans le secondaire, alors que la sécurité recrue Sydney Brown a réalisé quelques bons jeux, y compris une déviation permettant de sauver un touché tout en couvrant Mike Evans.

C’est assez effrayant que même si les Eagles n’ont pas encore tout mis en place des deux côtés du ballon, ils remportent des victoires en raison de leur capacité à faire jouer l’embrayage des deux côtés du ballon lorsqu’ils doivent les avoir. — Jones

Tampa Bay lutte contre une meilleure concurrence

Lundi soir, c’était le match de vérité pour les Bucs, qui, comme les Eagles, sont entrés dans le match avec une fiche de 2-0, mais sont tout sauf dominants. Tampa Bay s’en sortira bien contre des équipes plus faibles comme les Vikings, les Bears et leurs adversaires de division. Mais une fois qu’ils rencontreront des équipes aussi talentueuses et polyvalentes que les Eagles, ils auront du mal.

La défense de Tampa Bay avait limité ses ennemis à 41 et 67 verges au sol, respectivement. Mais Philly – avec sa ligne offensive imposante et son champ arrière talentueux et profond – avait dépassé la barre des 100 verges au sol avant la moitié du troisième quart. — Jones

L’offensive de Bucs trouve son rythme trop tard

Mayfield a lancé sa première interception de la saison, mais n’a pas laissé cette erreur faire boule de neige. Lui et son attaque ont eu du mal pendant une grande partie du match, mais ont produit quelques points positifs, comme cet entraînement de but au quatrième quart où Mayfield avait l’air vif tout en dirigeant une attaque de passe rapide qui a alimenté un entraînement de neuf jeux et 75 verges couronné par un lancer d’un mètre à Evans. Le problème, c’est qu’il était un peu trop tard. La défense des Bucs n’a pas pu fournir le soutien dont l’offensive avait besoin pour les maintenir dans le match jusqu’à ce qu’ils trouvent enfin un rythme. — Jones

Point culminant du jeu

Statistiques clés

Le 29e touché en carrière de Hurts a eu lieu lors de son 48e match, rompre l’égalité avec Cam Newton pour les touchés les plus précipités d’un quart-arrière lors de ses 50 premiers matchs de l’histoire de la NFL.

Grâce en partie au fait que les Eagles ont enregistré une sécurité contre les Bucs au troisième quart, le résultat de lundi a marqué le premier score final de 25-11 dans l’histoire de la NFL, selon NFLscorigami.com.

(Photo : Nathan Ray Seebeck / USA aujourd’hui)