Les Eagles embauchent Kellen Moore, ancien assistant des Cowboys, comme coordinateur offensif – NBC Sports Philadelphia

Les Eagles se sont tournés vers leur plus grand rival pour combler le poste vacant de coordonnateur offensif.

Kellen Moore, qui a entraîné les Cowboys à trois classements offensifs parmi les 6 premiers en quatre ans à Dallas, sera le nouveau coordinateur offensif des Eagles, a rapporté Adam Schefter d’ESPN samedi soir.

Moore remplace Brian Johnson, qui a été congédié après trois ans avec les Eagles, la saison dernière en tant que coordonnateur offensif. Moore sera le troisième coordonnateur offensif des Eagles en trois ans.

Moore a passé la dernière année avec les Chargers en tant que CO sous la direction de Brandon Staley, qui a été congédié le mois dernier et remplacé par l’ancien entraîneur du Michigan Jim Harbaugh.

Nick Sirianni a déclaré mercredi que celui qu’il recrutera en tant que coordinateur offensif apportera son propre plan et sa propre structure au lieu d’appeler des jeux au sein de l’offensive de Sirianni.

“Nous recrutons un gars pour apporter de nouvelles idées, pour faire les choses qu’il a faites dans le passé”, a-t-il déclaré mercredi. « Ce serait fou de ne pas ajouter ici certaines des choses que nous avons faites dans le passé. …

« Nous travaillons à trouver le meilleur gars ici pour le poste et un gars qui a une vision, un gars qui va diriger les jeux, un gars qui va être capable d’entraîner un quart-arrière. … Il s’agit donc simplement de trouver la bonne personne et ensuite nous déciderons où cela ira. Mais je l’embauche pour faire un travail et être en charge de l’offensive.

Les Eagles ont terminé septièmes de la NFL en termes de score la saison dernière, mais l’offensive est devenue obsolète et prévisible au fil de l’année. Ils ont marqué moins de 20 points lors de cinq de leurs sept derniers matchs, et lors de leur défaite contre la wild card à Tampa, les Eagles n’ont marqué que neuf points.

Moore, 35 ans, a passé une partie de six saisons en tant que quart-arrière suppléant avec les Lions (2012-14) et les Cowboys (2015-17) avant de commencer sa carrière d’entraîneur en 2018 en tant qu’entraîneur des quarts des Cowboys. Après un an, il a été promu coordinateur offensif et a occupé ce poste de 2019 à 2022.

Les Cowboys ont été classés 6e, 17e, 1er et 4e au cours des quatre années de Moore à la tête de l’offensive, la première année sous Jason Garrett et trois sous Mike McCarthy. Curieusement, Johnson et Moore ont tous deux entraîné Dak Prescott – Johnson à Mississippi State et Moore avec les Cowboys.

Après que les Cowboys aient perdu contre les 49ers 19-12 lors d’un match de demi-finale de conférence à Santa Clara l’année dernière, les Cowboys et Moore se sont séparés. Un jour plus tard, il a été embauché par les Chargers, et au cours de sa seule saison à Los Angeles, les Chargers ont obtenu une fiche de 5-12 et se sont classés 21e en attaque.

Kellen était l’un des trois seuls candidats connus pour le poste. L’ancien entraîneur-chef des Cards Kliff Kingsbury et l’entraîneur des quarts-arrières des Texans Jerrod Johnson ont également interviewé. Tous les trois étaient de grands quarterbacks universitaires.

Cela vous montre à quel point cette embauche est importante pour Jalen Hurts, dont les performances ont diminué sous Johnson, qui a été entraîné au lycée par le père de Hurts.

“Il est vraiment important que ces deux gars travaillent main dans la main pour s’assurer que nous revenons là où nous devons être”, a déclaré Sirianni.

Au cours des quatre années de Moore à Dallas en tant que coordinateur offensif et appelant, les Cowboys ont récolté en moyenne 27,7 points par match – le 2e rang de la NFL derrière les 28,8 des Chiefs. Au cours de ses cinq années à Dallas en tant qu’entraîneur ou OC des QB, ils ont obtenu le 4e plus grand nombre de verges par la passe de la NFL avec 256 par match.

Le seul temps de jeu de Moore dans la NFL a eu lieu avec les Cowboys à la fin de la saison 2015.

Avec Tony Romo blessé et Brandon Weeden et Matt Cassel en difficulté, Moore a disputé les trois derniers matchs, en commençant deux, et a lancé quatre touchés et six interceptions contre les Jets, les Bills et Washington. Il a lancé 435 verges avec trois touchés contre Washington lors de sa dernière apparition dans la NFL. Moore est le premier entraîneur-chef ou coordinateur offensif ou défensif de l’histoire des Eagles à avoir joué ou entraîné avec les Cowboys à un moment donné avant de rejoindre les Eagles.