Les Eagles dédient « Heartache Tonight » à JD Souther au Sphere Show

Les Eagles ont rendu hommage à JD Souther lors du spectacle d’ouverture du groupe vendredi au Sphere de Las Vegas, dédiant « Heartache Tonight » – co-écrit par Souther – au regretté auteur-compositeur-interprète décédé plus tôt cette semaine.

« Je serais négligent si je ne remerciais pas quelques personnes », a déclaré Don Henley au public avant la dernière chanson de la soirée.

« Je tiens à rendre hommage au co-auteur de cette chanson que nous avons perdu il y a trois jours, M. JD Souther. JD est quelqu’un que vous connaissez peut-être et qui a joué un rôle essentiel au sein des Eagles. Il ne faisait pas partie du groupe, mais il a certainement co-écrit certains de nos plus grands succès. »

Henley a également rendu hommage à Jimmy Buffett avant « Heartache Tonight », rapporte Ultimate Classic Rock. « Chantez-le pour qu’ils puissent vous entendre », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, les Eagles ont écrit un hommage à Souther après son décès. « Nous avons perdu un frère, un ami et un brillant collaborateur, et le monde a perdu un grand auteur-compositeur, un pionnier du son sud-californien qui a émergé dans les années 1970 », ont déclaré les Eagles dans un communiqué.

« Il a été un co-auteur essentiel de plusieurs de nos chansons les plus populaires, notamment « The Best of My Love », « New Kid in Town » et « Heartache Tonight ». JD a également collaboré à de nombreuses œuvres solo de Don Henley, notamment « The Heart of the Matter », « Little Tin God », « If Dirt Were Dollars » et « Talking to the Moon ». »

Joe Walsh a rendu son propre hommage vendredi sur les réseaux sociaux quelques heures avant le spectacle de Sphere : « Mon ami, mon frère et mon partenaire préféré pour saccager les salles, JD a co-écrit les chansons qui ont cartographié les vols des Eagles. Bonne chance. Il est temps de rentrer à la maison. »