Les Eagles de Philadelphie réservent une place au Super Bowl avec 31-7 contre les 49ers de San Francisco dans le match de championnat NFC | Nouvelles de la NFL

Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Eagles de Philadelphie dans le match de championnat NFL NFC.

Jalen Hurts a marqué l’un des quatre touchés au sol pour les Eagles de Philadelphie alors qu’ils mettaient en déroute une équipe des 49ers de San Francisco 31-7 dans le match de championnat NFC pour réserver leur place au Super Bowl LVII.

Histoire du jeu

Les Eagles ont remporté leur seul titre du Super Bowl il y a cinq ans avec un entraîneur-chef et un quart-arrière différents et ils vont maintenant essayer d’ajouter une seconde derrière le formidable duo de Hurts et de l’entraîneur Nick Sirianni.

Miles Sanders a couru pour deux touchés contre San Francisco, tandis que le secondeur Haason Redick est venu avec le sac à dos clé du quart-arrière recrue des 49ers Brock Purdy au premier quart, tandis qu’il a également récupéré un échappé du remplaçant QB Josh Johnson plus tard dans la première mi-temps.

Les deux quarts-arrière des Niners finiraient par quitter le match. Purdy est sorti avec une blessure au coude, et bien qu’il revienne au troisième quart après que Johnson ait été placé dans le protocole de commotion cérébrale, il était sévèrement limité en lançant le ballon.

Résumé de la notation PREMIER QUART 49ers 0-7 Aigles Course TD de six verges de Miles Sanders (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER 49ers 7-7 Aigles Christian McCaffrey 23 verges TD run (point supplémentaire) 49ers 7-14 Aigles Course TD de 13 verges de Miles Sanders (point supplémentaire) 49ers 7-21 Aigles Course TD de 10 verges de Boston Scott (point supplémentaire) TROISIÈME QUART 49ers 7-28 Aigles Jalen Hurts TD run d’un mètre (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE 49ers 7-31 Aigles Jake Elliott panier de 31 verges

Alors que San Francisco devait renoncer à lancer le football, ils n’ont pas pu se sortir du trou 21-7 dans lequel ils se sont retrouvés à la mi-temps.

La soirée a tourné au désastre presque immédiatement alors que Sanders a tiré le premier sang avec un touché au sol de six mètres, à la suite d’une prise à une main apparemment sensationnelle de DeVonta Smith au quatrième essai. Si les 49ers avaient revu la prise, les rediffusions ont finalement montré qu’elle aurait été jugée incomplète. Purdy a ensuite quitté le match sur la première possession de San Francisco.

Malgré l’adversité précoce, le porteur de ballon star des Niners, Christian McCaffrey, a traversé un essaim de défenseurs pour mettre les visiteurs au tableau au deuxième quart et égaliser le match à 7-7.

Mais, Sanders et les Eagles ont répondu immédiatement, le porteur de ballon trouvant la zone des buts pour la deuxième fois pour couronner un entraînement de 14 jeux et 75 verges en proie à des pénalités imposées à la défense des 49ers.

Johnson a ensuite échappé le ballon lors de la prochaine série offensive de San Francisco et Boston Scott a marqué peu de temps après, les deux touchés des Eagles à moins de 80 secondes l’un de l’autre à la fin de la première mi-temps mettant ainsi fin au concours.

Leaders des statistiques

49ers

Passe : Josh Johnson, 7/13, 74 verges

Brock Purdy, 4/4, 23 verges

Rushing: Christian McCaffrey, 15 courses, 84 yards, 1 TD

Réception : Deebo Samuel, 3 attrapés, 33 verges

Aigles

Passes : Jalen Hurts, 15/25, 121 verges

Rushing: Miles Sanders, 11 courses, 42 verges, 2 touchés

Réception : DeVonta Smith, 2 attrapés, 36 verges

Et après?

C’est le Super Bowl !

Les Eagles se dirigent vers l’Arizona pour le Super Bowl LVII, où ils affronteront soit les Chiefs de Kansas City, soit les Bengals de Cincinnati de l’AFC.

Les Eagles ont fait le Super Bowl deux fois auparavant, perdant une fois – contre les Raiders en 1980 – et gagnant lors de leur dernière visite il y a cinq ans, battant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33 dans un thriller.

Vous pouvez regarder le Super Bowl LVII en direct sur Sky Sports NFL, avec le coup d’envoi du State Farm Stadium à Glendale, en Arizona, à partir de 23h30 le dimanche 12 février.

