Les Eagles de Philadelphie réservent à domicile le match de championnat NFC avec 38-7 contre les Giants de New York en ronde de division | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts a marqué un touché lors de leur victoire dominante en ronde de division contre les Giants de New York

Jalen Hurts a lancé deux touchés et en a couru un autre alors que les Eagles de Philadelphie, tête de série, dominaient les Giants de New York dans un 38-7 battant qui a décroché leur place dans le match de championnat NFC.

Histoire du jeu

Hurts a terminé avec 154 verges par la passe, complétant 16 des 24 tentatives, et avait 34 verges au sol pour les Eagles, qui accueilleront désormais soit les têtes de série n ° 2, les 49ers de San Francisco, soit leurs rivaux de la division NFC Est, les Cowboys de Dallas, en match pour le titre de conférence dimanche prochain.

C’était le match de course des Eagles pour lequel les Giants n’avaient tout simplement pas de réponse. Philadelphie a accumulé un énorme 268 verges au sol dans le concours.

Kenneth Gainwell a produit un moment de magie avec ce score de 35 verges alors que les Eagles de Philadelphie ont remporté une victoire 38-7 sur les Giants de New York.

Kenneth Gainwell a réalisé un sommet en carrière de 112 verges en 12 courses, dont une rafale de 35 verges pour un touché en fin de match, tandis que Miles Sanders en a inscrit 90 en 17 tentatives. Et, en plus du score précipité de Hurts, Boston Scott a également trouvé la zone des buts pour une 11e fois stupéfiante en huit matchs en carrière contre les Giants.

Résumé de la notation PREMIER QUART Géants 0-7 Aigles Jalen Hurts passe TD de 16 verges à Dallas Goedert (point supplémentaire) Géants 0-14 Aigles Jalen Hurts passe TD de neuf verges à DeVonta Smith (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Géants 0-21 Aigles Boston Scott trois verges au sol TD (point supplémentaire) Géants 0-28 Aigles Jalen Hurts TD de cinq verges au sol (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Géants 7-28 Aigles Matt Breida huit verges au sol TD (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Géants 7-31 Aigles Jake Elliott panier de 30 verges Géants 7-38 Aigles Kenneth Gainwell 35 verges au sol TD (point supplémentaire)

La défense des Eagles a également été dominante. Ils ont limogé le quart-arrière de New York Daniel Jones cinq fois et l’ont intercepté une fois à la fin du premier quart, les Giants étant déjà menés 14-0.

L'ailier rapproché des Eagles de Philadelphie, Dallas Goedert, a remporté une brillante prise à une main pour le premier touché contre les Giants de New York.

Lors de l’entraînement d’ouverture de Philadelphie, Hurts s’est connecté avec l’ailier rapproché Dallas Goedert pour un score de 16 verges et, après la fin de la série d’ouverture des Giants avec un revirement sur la ligne des 40 verges des Eagles, l’équipe locale a prolongé son avance grâce à un six -frappe marquante de Hurts à DeVonta Smith.

Deux jeux de mêlée plus tard, l’ancien géant James Bradberry a sauté devant la passe de Jones destinée à Darius Slayton, juste la deuxième interception que le quart-arrière a lancée depuis le 20 novembre.

L'ancien géant new-yorkais James Bradberry a réussi une interception sensationnelle de Daniel Jones à la fin du premier quart-temps.

Scott est sorti de la ligne des trois verges au milieu du deuxième quart pour porter le score à 21-0, tandis que la course de cinq verges de Hurts avec 48 secondes à jouer a permis à Philly de mener 28-0 à la mi-temps et a pratiquement mis fin au match. Les Eagles ont battu les Giants 258-64 en verges nettes en première mi-temps, avec 18 premiers essais pour seulement trois.

New York a mis fin à une série de quatre retraits consécutifs en attaque avec un parcours de 88 verges en seconde période, propulsé par une course de 39 verges de Saquon Barkley. Plus tard, le porteur de ballon star des Giants a pris un cliché direct depuis la ligne des huit mètres et l’a remis à Matt Breida pour le premier et unique touché des visiteurs du match.

Matt Breida a marqué le premier et le seul touché du match pour les Giants de New York après un peu de supercherie de la zone rouge par l'offensive.

Les Eagles ont connu un troisième quart-temps calme, mais ils ont raté plus de la moitié du quatrième quart-temps avec un entraînement de 15 jeux et 70 verges qui a abouti à un panier de 30 verges de Jake Elliott, avant que le score tardif de Gainwell n’applique la touche finale. à une victoire catégorique.

Leaders des statistiques

géants

Dépassement : Daniel Jones, 15/27, 135 verges, 1 INT

Rushing: Saquon Barkley, neuf courses, 61 verges

Réception : Richie James, sept attrapés, 51 verges

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts, a marqué un touché au sol pour étendre son avance sur les Giants de New York.

Aigles

Passes: Jalen Hurts, 16/24, 154 verges, 2 touchés

Rushing: Kenneth Gainwell, 12 courses, 112 yards, 1 TD

Réception: DeVonta Smith, six attrapés, 61 yards, 1 TD

Et après?

La ronde divisionnaire de la NFL se poursuit dimanche soir lorsque les Buffalo Bills accueillent les Bengals de Cincinnati pour la première fois depuis que Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque lors de leur match de football du lundi soir de la semaine 17, le vainqueur devant affronter les Chiefs. Regardez-le en direct sur Sky Sports NFL à partir de 20h.

Ensuite, après l’action à Buffalo, les Cowboys de Dallas se rendent aux 49ers de San Francisco alors que deux des franchises les plus prestigieuses de la NFL s’affrontent pour déterminer qui affrontera Philadelphie lors du match de championnat NFC le week-end prochain. Le coup d’envoi à Santa Clara est à 23h30.

