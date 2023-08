Les Eagles de Philadelphie peuvent-ils répéter le succès de la saison dernière ? Chances, pronostics

Dans la NFL, 14-3 est difficile à obtenir – mais les Eagles de Philadelphie ont réussi la saison dernière.

Quelles sont les chances que le représentant en titre du NFC Super Bowl connaisse un succès similaire cette saison ?

Chez FanDuel Sportsbook, les Eagles sont favoris pour remporter la NFC East (-115), être la tête de série n ° 1 de la NFC (+350) et remporter la NFC (+330), le tout pour la deuxième saison consécutive. Ils ont également la deuxième meilleure cote pour remporter le Super Bowl (+800), derrière le champion en titre, les Chiefs de Kansas City (+600).

Philly est également à -340 pour gagner plus de 10 matchs, encore une fois deuxième derrière les Chiefs (-385).

Cependant, les Eagles ne devraient pas connaître le même succès en saison régulière que la saison dernière, car leur Over / Under en victoires est fixé à 11,5.

En ce qui concerne les cotes exactes de victoires en saison régulière, Philly est de +800 pour gagner exactement 14 matchs (encore une fois, il en a remporté 14 la saison dernière), et les cotes de victoires exactes les plus courtes des Eagles en saison régulière sont de +500 pour gagner 12 matchs. Ils sont à +550 pour gagner exactement 11 jeux et +600 pour gagner exactement 10 jeux ou exactement 13 jeux.

Une grande partie des chances sont évidemment déterminées par les adversaires d’une équipe, et en regardant la seconde moitié du calendrier des Eagles cette saison, Craig Carton a exprimé son pessimisme que Philly sera aussi dominant que la saison dernière lors de l’édition de lundi de « The Carton Show ».

« Quatorze et trois, c’est très, très difficile à faire. Au fait, dans la seconde moitié de cette saison, ils ont les Chiefs, ils ont les Bills, ils ont les Niners, et vous avez Dallas deux fois. Et vous avez les Giants La fin de leur calendrier est difficile… Les huit derniers matchs… ils ont une victoire là-bas que vous pouvez garantir et verrouiller : les Cardinals.

« C’est un calendrier difficile. Ils ne vont pas 14-3. »

Suivre