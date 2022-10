Les Eagles de Philadelphie ont prouvé un point lors de leur dernière victoire – Shaw Local

La semaine 4 a été livrée du début à la fin dans une ardoise qui comportait de nombreuses finitions passionnantes.

Les fans de la NFL savent qu’il s’agit d’une ligue hebdomadaire et nous avons tendance à réagir de manière excessive à ce que nous venons de voir. C’est pourquoi il est important de dormir dessus, puis de jeter un regard neuf sur tout ce qui s’est passé avant d’évaluer ce qui comptait et ce qui ne l’était pas.

Je prévois de le faire chaque semaine avec quelques plats à emporter de la semaine qui a été, et comment nous pouvons l’utiliser lorsque nous plaçons des paris à l’avenir. N’oubliez pas de placer vos paris sur Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Les Eagles ont marqué un point lors de leur dernière victoire

En surface, une victoire sur les Jaguars de Jacksonville ne devrait pas signifier grand-chose pour les Eagles de Philadelphie invaincus. Mais c’était important compte tenu du contexte de ce match.

Les Jaguars ont pris une avance de 14-0, en grande partie grâce à un retour d’interception pour un touché sur une passe renversée. C’est un scénario de jeu qui aurait pu condamner les Eagles, qui sont une équipe axée sur la course et habituée à jouer avec une avance. Pensez aux Ravens de Baltimore 2019, par exemple.

Plutôt que de faiblir, les Eagles ont marqué 29 points sans réponse dans une éventuelle victoire 29-21. Jalen Hurts a même eu du nombre de piétons, terminant avec 204 verges par la passe et une interception. Miles Sanders a explosé pour 134 verges et deux scores, tandis que la défense a forcé cinq revirements.

Cela montre que les Eagles peuvent surmonter un peu d’adversité, ce qui est important car ils pourraient ne pas en faire face à grand-chose à l’avenir. Les Eagles affrontent les Cardinals et les Cowboys avant leur congé de la semaine 7. Ils reviennent ensuite avec un tronçon contre les Steelers, les Texans, les Commanders et les Colts.

Les Eagles ont certainement la voie intérieure pour une tête de série n ° 1 dans la NFC.

Tout le monde se trompe encore sur les Ravens

Je demande une fois de plus à tout le monde d’arrêter de parler des décisions d’entraînement des Ravens de Baltimore, car vous avez tous tort.

John Harbaugh a décidé de foncer sur le quatrième but, plutôt que de se contenter d’un panier. Lamar Jackson a lancé une interception et les Bills de Buffalo ont marché sur le terrain pour le panier gagnant au buzzer d’une victoire 23-20 à Baltimore.

Bien sûr, tous les talk-shows de lundi débattent de cette décision et interrogent Harbaugh. Mais combien de fois avons-nous fait cette même chanson et danse l’année dernière ? Et c’était avec le quart-arrière remplaçant Tyler Huntley en action.

À l’ère Jackson, les Ravens ont continué à prendre des décisions qui, selon eux, leur donnaient un léger avantage. Cela a fonctionné lorsqu’ils se sont convertis à un rythme impressionnant lors des quatrièmes essais lors de la campagne MVP de Jackson.

Arrêtons d’être surpris quand les Ravens font ça, parce que c’est ce qu’ils sont et ils ne changeront pas. Et quand vous avez Josh Allen de l’autre côté, il est difficile d’argumenter contre l’agressivité.

La ligue devrait être terrifiée par les Chiefs

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, est allé sur la terre brûlée contre les Buccaneers de Tampa Bay lors du Sunday Night Football. Mahomes a terminé 23 sur 37 pour 249 verges par la passe et trois touchés tout en ajoutant 34 verges sur quatre tentatives au sol. Il a livré le plus grand moment fort de la soirée, nous rappelant à tous qu’il est le meilleur joueur du sport.

À bien des égards, il était trop parfait que ce match revanche du Super Bowl se déroule comme il l’a fait, car les choses ont tellement changé chez les Chiefs depuis qu’ils ont été écrasés par les Bucs avec un trophée Lombardi en jeu.

Les Chiefs ont réorganisé leur ligne offensive l’intersaison suivante pour protéger le n ° 15. Ils ont ensuite échangé le receveur vedette Tyreek Hill au cours de la dernière intersaison contre des choix, une décision qui était censée gêner l’équipe à court terme tout en augmentant ses perspectives à long terme.

Pourtant, les Chiefs ont tiré hors de la porte et sont un effondrement contre les Colts loin d’être 4-0. Cette équipe était censée culminer sur la route, mais le reste de la ligue devrait être terrifié à l’idée qu’elle semble cliquer si tôt.