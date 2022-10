Les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas se préparent à une bataille acharnée dans NFC East | Nouvelles de la NFL

Cowboys de Dallas @ Eagles de Philadelphie

Le « NFC Least » récemment ridiculisé a abandonné le « L », la division connaissant une résurgence grâce à des débuts de saison fulgurants pour les Eagles de Philadelphie, les Cowboys de Dallas et les Giants de New York.

Les Eagles de Nick Sirianni restent la dernière équipe invaincue de la NFL à 5-0 derrière un Jalen Hurts défiant le doute au quart-arrière et accueillent dimanche une équipe des Cowboys 4-1 qui a plus que simplement survécu en l’absence de leur star QB Dak Prescott, remportant leur quatre derniers de suite.

Leur affrontement dimanche soir s’annonce comme le cocktail idéal de muscles et de cerveau alors que la ligne offensive de Philadelphie, certes blessée, composée de joueurs aux pieds agiles, soutient l’un des jeux de course les plus sophistiqués, coercitifs et variés de la NFL contre un front défensif déchaîné de Dallas et le coordinateur défensif Dan L’espionnage de la couverture de Quinn.

“Nous devons juste jouer au ballon des grands garçons cette semaine”, a déclaré l’ailier défensif des Eagles Brandon Graham. “Nous savons que c’est pour la NFC East et c’est le début pour nous. Nous jouons à Dallas. Ils ne nous aiment pas et nous ne les aimons pas et nous savons ce que ça va être dans les tranchées.

“Nous savons que ce sera l’un de ces matchs où nous devrons nous battre pour tout ce que nous voulons et j’en suis ravi.”

Entre Sirianni et le coordinateur offensif Shane Steichen, le schéma des Eagles s’est orienté vers la course de zone, exploitant l’athlétisme d’une ligne offensive classée 11e en blocage de course par Pro Football Focus, avec le respect que Hurts exige avec ses jambes à l’arrière servant également de facteur contributif à leur domination précoce sur le terrain.

Miles Sanders est actuellement classé quatrième dans la NFL avec 414 verges au sol à 4,8 verges par course et avec trois touchés à son nom, tandis que Hurts, présentant une amélioration drastique en tant que passeur de poche debout et disséqué, a déjà porté le ballon 68 fois pour 266 verges comme un atout dans les missions indépendantes et conçues.

“On m’a toujours appris que vous gagniez des matchs à l’avant, vous gagnez des championnats à l’arrière”, a déclaré Siranni au site officiel des Eagles cette semaine. “C’était toujours un dicton [Indianapolis Colts head coach] Franc [Reich] dirait. Donc, Jalen fait un excellent travail pour tenir ce dos.

“En ce qui concerne les brouillages, ceux-ci vont se produire dans le jeu quand il pense qu’il a une panne de pression ou que personne n’était ouvert sur le périmètre, il doit bouger et faire un jeu, et vous pouvez voir qu’il crée – au troisième- les scénarios de down peuvent créer des first downs pour vous avec ses jambes et avec son bras.”

Le mérite a également été empilé à juste titre sur le coordinateur du jeu de course et l’entraîneur de la ligne offensive Jeff Stoutland, dont l’unité au sol se classe quatrième au classement général de la ligue.

Il attend peut-être le test le plus perspicace de la défense des Cowboys à ce jour. “Ce sera un gros test pour nous”, a déclaré le passeur des Cowboys Demarcus Lawrence jeudi.

“J’ai l’impression qu’ils ont une assez bonne attaque. Ils ont un bon corps de receveurs, un bon quart-arrière, une bonne ligne offensive. Mais, aussi, nous [them] ‘Garçons.”

Les Eagles sont classés premiers dans la catégorie de blocage de passes de PFF, mais se retrouvent face à une course de passes dirigée par Lawrence et Micah Parsons qui se classe deuxième de la ligue pour les sacs (20), premier pour les pressions (104), premier pour les coups sûrs (61) et aussi premier en hâte (61) tout en réalisant un blitz 10e plus de 55 fois.

Là où Parsons partageait son temps plus uniformément entre le rusher en ligne et le secondeur hors balle en tant que recrue, ses représentants hors du bord ont augmenté à environ 85% jusqu’à présent en 2022 et représentaient un taux de pression de 17,7% ( deuxième de la ligue), devancé uniquement par Nick Bosa des 49ers de San Francisco avec qui il partage six sacs chacun.

L’impact des Cowboys à l’attaque a été tel qu’ils n’effectuent des blitz que 19% du temps et qu’ils sont moins assis en défense de base que la plupart des équipes de la ligue, car ils ont tendance à compter sur une course à quatre.

Les projecteurs sur ce match se sont intensifiés cette semaine alors que le joueur de ligne offensive de base des Eagles Jordan Mailata, Landon Dickerson, Jason Kelce et Isaac Seumalo étaient tous limités dans de multiples entraînements, après avoir subi des blessures contre les Cardinals de l’Arizona le week-end dernier.

L’évolution de Quinn a été un facteur clé dans le succès de Dallas en défense alors que l’ancienne figure de proue de la Legion of Boom des Seahawks de Seattle trouve un équilibre entre les couvertures de sécurité simples et doubles, feignant des boîtes empilées avant de battre en retraite et taquinant des boîtes lumineuses avant de tourner en bas. Son jeu de devinettes le propulsera vers le haut des listes de souhaits des entraîneurs-chefs à l’intersaison.

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts a mené son équipe à un début de saison invaincu 5-0

La défense de couverture de zone préférée de Dallas devra faire face à un test sous la forme de Hurts, qui sort notamment le ballon plus rapidement que l’année dernière, et les tendances d’option run-pass-option des Eagles, avec la tentation pour Sirianni de courir directement à Dallas avec son quart-arrière.

“La chose la plus importante, chaque fois que vous affrontez une attaque qui a un quart-arrière courant ou des courses conçues où le quart-arrière en fait partie, c’est plus de stress sur une défense contre la course”, a déclaré l’entraîneur-chef des Cowboys Mike McCarthy.

“Je pense que la chose la plus importante est de savoir comment il court? Parlons-nous d’une course conçue ou cela fait-il partie de l’exercice de brouillage?

Vous devez le traiter comme vous traiteriez les cinq autres joueurs du périmètre.

“Le tacler sera une priorité pour nous, c’est un objectif majeur pour nous, ils cassent beaucoup de tacles, donc nous devons absolument gagner la bataille.”

Les Eagles ne sont en aucun cas limités au sol non plus. L’ailier rapproché Dallas Goedert réalise des verges remarquables après les chiffres de capture, tandis que les receveurs AJ Brown et DeVonta Smith détruisent les secondaires aussi efficacement que n’importe quel tandem de la ligue.

D’un autre côté vient la résistance des Eagles à un match de course des Cowboys qui se classe neuvième respectable en course et soulage actuellement la pression sur le quart-arrière remplaçant Cooper Rush.

La défense de Philadelphie est septième pour les points accordés et quatrième pour les verges autorisées mais 25e pour les verges par tentative au sol, et sera rencontrée par un tandem Ezekiel Elliott et Tony Pollard qui a combiné pour 553 verges au sol jusqu’à présent cette saison.

Si vous aimez le football plein de sang, de gros corps et de tacle sur la ligne de mêlée, ce jeu est fait pour vous.

