Les Eagles battus par les Bucs 32-9 et éliminés des séries éliminatoires

TAMPA, Floride — Les Eagles n’ont plus de temps.

Deux ans après une défaite en séries éliminatoires au Raymond James Stadium qui a précédé la montée rapide des Eagles, les choses se sont effondrées au même endroit. La défaite 32-9 contre les Buccaneers de Tampa Bay laisse place à une intersaison d’incertitude.

L’équipe n’a pas réussi à exorciser les démons qui sont apparus au fur et à mesure de la saison. L’offensive semblait stagnante et futile face au plan de blitz de Todd Bowles et la défense a continué à céder des jours record à des infractions médiocres.

À mi-chemin du quatrième quart-temps, les images diffusées par ESPN de la ligne de touche des Eagles abattues, parfois en colère, et de la loge du propriétaire en disaient plus sur cette équipe que sur le produit sur le terrain. Après avoir perdu six de leurs sept derniers matchs, les Eagles doivent changer.

Avec l’intersaison qui approche, d’où ce changement pourrait-il survenir ?

Même vieux, même vieux, édition offensive

Les problèmes non résolus des Eagles contre le blitz resteront cela.

Non résolu.

Une semaine après que Jalen Hurts ait eu du mal à trouver un rythme contre la défense lourde des Giants, le plan de jeu offensif a continué à donner la priorité aux tirs verticaux face à des rushers supplémentaires au début du match.

L’offensive a finalement trouvé du terrain en attaquant l’agressivité des Bucs avec de courtes réussites au milieu, mais était toujours incapable de maintenir les entraînements alors que Bowles composait des blitz avec régularité.

Sans AJ Brown, l’offensive des Eagles se situait quelque part entre la version d’elle-même qui a sombré lors d’une défaite 31-15 contre les Bucs lors de la saison 2021-22 et celle qui a boité jusqu’aux séries éliminatoires cette année.

L’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, a suggéré que l’équipe s’appuierait sur son identité « physique et violente » avant le match, mais il a fallu près des trois quarts pour que les Eagles atteignent des tentatives de course à deux chiffres. Après avoir totalisé 201 verges au sol lors de la première rencontre entre ces équipes au cours de la troisième semaine, les Eagles n’ont réussi que 13 tentatives au sol pour 34 verges.

DeVonta Smith a été le seul point positif de l’offensive pendant une grande partie du match. Le receveur a capté une passe de 55 verges qui a permis un touché de Dallas Goedert et a couronné une performance de 148 verges.

Même vieux, même vieux, édition de défense

Des problèmes de communication et une couverture poreuse au milieu du terrain ont condamné la défense des Eagles, comme cela a été le cas pendant toute la saison 2023.

Le premier a coûté aux Eagles à la fin du deuxième quart lorsque la sécurité Kevin Byard a brûlé un temps mort sur un troisième et un 10 après qu’un remplacement tardif ait laissé la défense désorganisée. Les Eagles ont manqué de temps lors des deux minutes de route qui ont suivi, en partie à cause du temps mort perdu.

En première mi-temps, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield, a réalisé en moyenne 13,6 verges par réussite lorsqu’il ciblait des receveurs au milieu du terrain, trouvant systématiquement des écarts entre le duo de secondeurs Zach Cunningham et Nicholas Morrow ou le combo de sécurité de Kevin Byard et Avonte Maddox.

La séquence la plus laide est survenue lors du touché de 44 verges du receveur de Tampa Bay, David Moore, lorsque Maddox a heurté le demi de coin Eli Ricks, bouleversant la recrue non repêchée et provoquant une couverture brisée.

Ce n’était pas beaucoup mieux non plus sur le périmètre pour le secondaire des Eagles. Une poignée de chutes des Buccaneers ont empêché les choses d’être encore plus laides, mais plusieurs plaqués manqués du secondaire défensif ont souligné la performance fragile. Tampa Bay a terminé la saison régulière au 20e rang des marqueurs et a été limité à seulement neuf points lors de sa finale de la saison régulière contre les Panthers de la Caroline 2-15. Contre les Eagles, ils ont réussi 426 verges au total.

Force annulée

Sirianni voulait que les Eagles soient physiques et violents.

Défensivement, ils étaient tout sauf.

Les plaqués manqués ont tourmenté la défense tout au long de la soirée, mais aucun n’a peut-être été aussi coûteux que James Bradberry qui a respiré contre le receveur de Tampa Bay Trey Palmer, qui a rejeté le plaquage du bras de Bradberry en route vers un touché de 56 verges alors que le match était toujours en jeu. Le score de Palmer a porté le score à 25-9 avant le quatrième quart, ce qui a une fois de plus mis à nu les problèmes de personnel auxquels la défense des Eagles est confrontée.

Bradberry a passé la soirée en rotation avec le demi de coin recrue Kelee Ringo et Ricks, servant parfois de quasi-secondeur dans les sous-packages. Il a été battu profondément par le receveur des Bucs Mike Evans lors de la deuxième série du match, mais Evans a laissé tomber le ballon de Mayfield.

Le grand égaliseur

Les Eagles sont entrés dans le match avec un avantage apparent le long de la ligne offensive, mais ont été dominés à l’avant, les Bucs leur envoyant constamment des blitz.

L’offensive n’a fait en moyenne que 3,2 verges par course sur 15 tentatives et Hurts a constamment fait face à une pression. Bien qu’il y ait eu un déséquilibre apparent entre les appels de course et les jeux de passes plus tôt dans le match, le jeu de course a placé les Eagles bien derrière les chaînes à plusieurs reprises.

À la fin du troisième quart-temps, les Bucs ont envoyé une rare course à quatre et ont toujours mis la pression sur Hurts sur un troisième et un 6 depuis la propre ligne de 14 verges des Eagles. Hurts a fait marche arrière dans la zone des buts et a paniqué lorsque le secondeur de Tampa Bay, Anthony Nelson, l’a plaqué au sol. Hurts a été accusé d’une pénalité intentionnelle au sol dans la zone des buts, ce qui a entraîné une sécurité coûteuse qui a mis en place une séquence de deux jeux de la part des Bucs pour mettre le match hors de portée.

Slay, Goedert part tard

Le demi de coin des Eagles, Darius Slay, est parti au milieu du quatrième quart, nécessitant un chariot pour quitter le terrain. Le joueur de 33 ans était découragé après avoir subi sa blessure. Il a saisi sa moitié inférieure, même si la cause de la blessure n’était pas évidente.

Slay a raté les quatre derniers matchs après avoir subi une arthroscopie du genou, mais a fait son retour pour le match contre les Bucs. Les joueurs des Eagles et des Buccaneers se sont rassemblés autour de Slay juste avant qu’il ne soit emmené pour montrer leur soutien.

Le receveur Julio Jones a quitté le match au deuxième quart en raison d’une commotion cérébrale et n’est pas revenu. Jones a pris un coup dur sur une capture de 14 verges et a mis du temps à se relever, bien qu’il ait finalement couru sur la touche après avoir été regardé par les entraîneurs de Tampa Bay pendant un moment.

Goedert s’est également blessé à la fin du quatrième quart-temps. Il est parti par ses propres moyens mais n’est pas revenu.