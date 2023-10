Les Eagles battent les chevaux de Troie lors du tour de play-in venteux de la section 2AA | Actualités, Sports, Emplois

NEW ULM — Malgré des températures élevées et des vents violents lundi au lycée de New Ulm, les Eagles ont remporté une victoire 6-1 contre Worthington lors de la ronde de barrage du tournoi de tennis féminin de la section 2AA.

Bien que le vent soit toujours un facteur important au NUHS, la vitesse du vent à l’aéroport municipal de New Ulm a atteint plus de 17 miles par heure lors de la compétition de lundi.

Cela a peut-être parfois semblé être une bénédiction de vaincre les températures de 90 degrés, mais cela a également rendu certaines choses plus difficiles. Cependant, les défis supplémentaires n’ont certainement pas été visibles pour les Eagles sur le tableau de bord.

La joueuse n°1 en simple et junior Karlee Prahl semblait en grande forme pour la plupart lundi malgré des difficultés avec son service à cause du vent.

Elle a fini par vaincre Hannah McNab 6-0, 6-1.

« Je pense qu’aujourd’hui, le facteur le plus difficile à surmonter était l’environnement, le vent, la chaleur plus que tout. » dit Prahl. « Mon service est un peu fragile en ce moment, mais tout le reste va bien. »

Prahl, qui a vu une partie de ses services aller dans le haut du filet, a déclaré que réussir son service était la partie la plus difficile de lundi et qu’elle a finalement dû reculer un peu.

Au deuxième rang en simple, la senior Lydia King a battu Sadie Nickel 6-0, 6-3.

King a également déclaré que le vent avait affecté son service et que Nickel avait une solide défense au filet.

« Le vent a certainement été un facteur aujourd’hui, donc vous ne pouvez pas lancer votre service aussi haut, et c’est un peu difficile pour moi », dit le roi. « Mais elle était plutôt bonne en défense quand j’étais au filet, donc je n’y suis pas vraiment allée. La régularité était donc définitivement un facteur clé aujourd’hui : placer des tirs et frapper là où elle ne pouvait pas les atteindre.

Les Eagles étaient privés de leur joueur régulier n°3 en simple, Joci Pettersen, alors Carmen Schotzko s’est hissée au n°3 en simple lundi, tandis que le remplaçant Taylor Hauenstein a remplacé le n°4 en simple.

Pettersen a subi une grave entorse à la cheville lors de la dernière rencontre à l’extérieur des Eagles à Belle Plaine vendredi dernier, ce qui l’arrêtera pour le reste de la saison.

Schotzko a bien joué pour les Eagles malgré son passage au troisième rang en simple en battant Taylor Michelson 6-1, 6-1. Contraint de le remplacer au pied levé, Hauenstein a connu un premier set serré contre Kah Blu Moo mais a fini par s’incliner 7-6 (5), 6-1.

Les équipes de double des Eagles ont toutes contrôlé l’action et ont remporté tous les matchs de double lundi, l’équipe n°1 en simple composée de Lana Braun et Peyton Kveno battant Angie Dailey et Tiana Garcia 6-1, 6-0. En double n°2, Lexi Schneider et Aubrey Demarais ont battu Eleanor Teerink et Cassie Schulz 6-2, 6-4, tandis que l’équipe de double n°3 composée d’Hannah Davey et Morgan Hauenstein a blanchi Makayla Phouangphet et Emma Hietbrink 6-0, 6. -0.

Remporter la ronde de barrage du tournoi de la Section 2AA a été un bon regain de confiance pour les Eagles et un bon moyen de terminer leur dernière rencontre à domicile de la saison.

Cependant, ils doivent maintenant faire face à une centrale électrique à Prior Lake, cinquième tête de série du tournoi et équipe n ° 8 de classe AA dans l’État.

L’entraîneur-chef des Eagles, Pete Engeldinger, a déclaré que son équipe savait à quoi s’attendre et que ses joueurs étaient enthousiastes à l’idée de relever le défi.

« Ils connaissent le marché, ils connaissent le sport, le tennis est comme ça. » » dit Engeldinger. « Ils savent où se situent certaines de ces équipes dans le classement. Savoir que Prior Lake est classé n°8 dans l’État en AA signifie simplement qu’ils sont particulièrement bons. Ils sont toujours bons chez les filles [tennis]et je pense [our players] en sont ravis. C’est amusant d’affronter de très bons joueurs.

« Nous ne faisons rien de motivant ou quoi que ce soit… mais vous voulez bien finir, finir en force. Il nous manque Joci, donc tout le monde doit jouer un peu plus haut sur ce front en simple. Je pense que c’est une excellente opportunité pour elles et certaines de nos filles en particulier seront de retour l’année prochaine pour avoir la chance de voir Prior Lake, et c’est contre elles que nous devons battre en individuel, donc ce sera vraiment bien.

King, l’un des principaux dirigeants de l’équipe, a déclaré que la confrontation de mardi avec Prior Lake consistait à être là les uns pour les autres et à rester cohérents.

« Il vous suffit en quelque sorte de maintenir une atmosphère positive et de continuer à vous appuyer sur le soutien de votre équipe » dit le roi. « [Tuesday] il s’agit simplement de faire de votre mieux et d’essayer d’obtenir de la cohérence et simplement d’être là et de vous soutenir.

Prahl, qui en est à ses premières séries éliminatoires avec une nouvelle équipe universitaire après avoir quitté Litchfield, a déclaré qu’elle ne traitait pas les séries éliminatoires de cette année différemment.

« Honnêtement, c’est juste un autre match » dit Prahl. « Ayez juste la tête là-dedans… aucune attente. »

Le troisième tour du tournoi par équipe aura lieu jeudi chez les têtes de série. La partie individuelle du tournoi a lieu la semaine suivante au Gustavus Adolphus College.







