Les Eagles “assez bons” en finale, sécurisent la tête de série n ° 1 de la NFC

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

PHILADELPHIE – Les Eagles de Philadelphie ont obtenu ce dont ils avaient besoin lors de leur finale de saison régulière dimanche. Ils ont remporté le match, remporté la NFC East et décroché la tête de série des séries éliminatoires de la NFC. Ils ont également ramené leur quart-arrière et candidat MVP sur le terrain.

Tout cela n’a probablement pas suffi à calmer les nerfs d’une ville agitée, cependant, pas lorsque cette équipe autrefois dominante a eu du mal à ranger une équipe des Giants qui a commencé son quart-arrière de troisième chaîne et ses remplaçants à presque toutes les positions. Mais les Eagles n’étaient pas préoccupés par les points de style de leur victoire 22-16.

C’était, selon les mots du quart-arrière Jalen Hurts, “assez bien”.

Ils découvriront dans deux semaines, au début de leur série éliminatoire, si c’est vraiment vrai.

“Gagner joliment n’est pas une priorité”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni. “Vous allez gagner du laid. Vous allez en perdre. Nous savons que les deux dernières semaines n’ont pas été à la hauteur de nos standards. Même aujourd’hui (ne l’était pas). Mais gagner dans cette ligue est difficile à faire, et nous ne nous en excuserons pas.”

Ils ne devraient pas s’en excuser, bien sûr, surtout compte tenu à quel point ils avaient besoin de cette victoire. Les Eagles (14-3) contrôlaient tout il y a trois semaines, lorsque Hurts s’est blessé à l’épaule droite lors de leur victoire à Chicago. Mais deux défaites consécutives ont transformé les courses de division et de conférence en squeakers et les ont forcés à précipiter Hurts pour ce match.

Ils étaient désespérés, c’est pourquoi tout ce qui leur importait à juste titre cette semaine était de gagner et d’obtenir cette semaine supplémentaire de repos. Donc pour eux, c’était mission accomplie.

Mais leur performance laissait encore beaucoup de questions sur leur degré de préparation aux séries éliminatoires. Hurts était peut-être de retour, mais l’attaque n’a marqué qu’un seul touché contre une défense des Giants qui n’a pas utilisé un seul partant. Et même si les cinq buts sur le terrain qu’ils ont obtenus de Jake Elliott les ont aidés à prendre une grosse avance, l’offensive des Giants – dirigée par le quart-arrière Davis Webb – n’a cessé de revenir.

Même Hurts avait l’air désynchronisé. Il a complété 20 des 35 passes pour 229 verges et a lancé sa troisième interception lors de ses deux derniers départs après n’en avoir lancé que trois lors de ses 13 premiers. Il a à peine couru sauf lorsqu’il a été rincé de la poche, ce qui semblait être conçu pour protéger son entorse épaule droite.

Bien sûr, le fait que son épaule ait encore besoin d’être protégée trois semaines après la blessure est également un peu préoccupant.

“Il se bat contre ce qu’il a traversé pour revenir … Ce n’est pas comme s’il était parfait là-bas en ce qui concerne ce qu’il ressentait”, a déclaré Sirianni. “Nous n’avions pas l’impression qu’il y avait plus de risques, mais je sais qu’il souffrait. Il souffrait beaucoup.”

Hurts n’aurait clairement pas joué dans ce match s’il n’était pas devenu incontournable. Même il a admis “Je me suis vraiment poussé au-delà des mesures pour être disponible. Ce n’était pas une chose facile.” Mais c’était une chose nécessaire à cause de la crise qui les a poussés au bord du gouffre et leur a coûté une partie du mojo et peut-être même la confiance qu’ils avaient après avoir ressemblé à la meilleure équipe de la NFC pendant la majeure partie de l’année.

Sirianni voulait qu’ils se souviennent de ce sentiment. C’est pourquoi il a fait le thème de la semaine « Confiance ». Il a souligné qu’ils n’avaient pas besoin de gagner sur les points de style pour retrouver la confiance qu’ils avaient perdue. Ils n’avaient qu’à gagner, pour qu’ils puissent se rappeler qui ils sont vraiment et ce qu’ils ont déjà fait.

“Nous avons beaucoup parlé cette semaine de la façon dont nous devrions être confiants”, a-t-il déclaré. “Avons-nous l’impression d’avoir joué un grand match aujourd’hui? Non. En aucun cas. Mais cette équipe devrait être confiante. Cela ne veut pas dire arrogant. Cela signifie confiant avec toutes les choses que nous avons accomplies cette année. Et je voulais qu’ils le fassent. sachez que même après les deux défaites consécutives, ils ont une raison d’être confiants.”

De toute évidence, ils ont du travail à faire au cours des deux prochaines semaines. Ils avaient ce que Sirianni a décrit comme des problèmes de zone rouge “inhabituels”. Quatre voyages à l’intérieur du 20 des Giants ne leur ont valu qu’un seul touché, plus deux buts sur le terrain et une interception sur la ligne de but. Ils ont eu du mal à s’adapter à une attaque où Hurts ne les portait pas avec ses jambes, courant (principalement en brouillant) seulement 9 fois pour 13 mètres. C’est tout un changement par rapport à ses 14 premiers départs lorsqu’il a couru sur 16,8% des jeux des Eagles (156 fois) pour 13,5% de leurs verges totales (747). Et juste la menace de sa fuite ouvrait tellement plus.

Qui sait s’il sera son ancien moi multidimensionnel dans deux semaines, même si Sirianni insiste depuis longtemps sur le fait que son quart-arrière a des pouvoirs de guérison mystiques ? Même s’il l’est, au moment où ils rejoueront, cela fera plus d’un mois que les Eagles n’ont pas eu Hurts pour mener leur attaque à pleine puissance avec toutes ses capacités.

Si ce match contre les Giants était une indication, il y aura sûrement de la rouille.

“Il y a eu certaines choses où nous étions tous un peu rouillés avec le retour de Jalen”, a admis Sirianni. “C’était important pour nous de pouvoir en retirer une partie et de lutter contre une partie de cela.”

Sirianni est convaincu que la semaine supplémentaire sera “grande” pour son équipe, pour retrouver la santé, s’auto-dépister et travailler sur leurs problèmes, et pour que leur attaque dirigée par Hurst retrouve la machine qu’elle a toujours semblé être. Il semblait savoir tout ce qui prendrait un peu de temps. C’est pourquoi rien de tout cela n’était le but de ce jeu.

C’était à propos de la victoire, c’est pourquoi il dansait ensuite dans le vestiaire avec un cigare de la victoire à la main. Il voulait que ses joueurs célèbrent leur accomplissement – l’accomplissement entier. Il ne s’agissait pas de savoir comment ils avaient fini. C’était à peu près ce qu’ils ont fait.

Et il voulait qu’ils se souviennent que “nous avons de plus grandes choses en tête”, que tout ce qu’ils veulent accomplir – y compris un voyage au Super Bowl – est toujours là pour être pris. Ils avaient l’air et se sentaient comme si le Super Bowl était inévitable il y a trois semaines, parce qu’ils étaient vraiment si bons.

Ils n’en avaient pas l’air dimanche, mais ils semblaient se rappeler qu’ils pouvaient encore être aussi bons. C’était un rappel que ce n’était que la première étape d’un objectif beaucoup plus grand.

C’est pourquoi Hurts ne souriait pas lors de sa conférence de presse d’après-match. Ce n’était pas la douleur ou sa performance. C’était juste qu’il se concentrait sur autre chose.

“Vous ne verrez pas mon sourire tant que le travail ne sera pas terminé”, a-t-il déclaré. “Le travail n’est pas fait.”

En fait, à certains égards, cela ne fait que commencer.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

