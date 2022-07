Les É.-U. battent le Canada pour le titre de champion de la CONCACAF W, place olympique 2024

Alyssa Naeher était dans le but pour les États-Unis au lieu de Casey Murphy, qui a commencé le dernier match du tournoi. La défenseure Emily Fox est également revenue dans la formation du protocole COVID-19.

Les températures ont oscillé dans les années 90 au début du match à l’Estadio BBVA. Sheridan a réussi un gros arrêt à la 31e minute lorsque Mallory Pugh a fait une percée du côté droit et a tiré fort au but.

Elle en a fait un autre à la 45e, avec une aide de sa coéquipière Kadeisha Buchanan, lors de la course de Sophia Smith pour marquer sur la ligne de but. Smith a eu une autre chance à la 64e, mais elle est allée large.

A lire aussi : Les États-Unis accèdent à la finale du championnat CONCACAF W 3-0 contre le Costa Rica

Le Canada a eu une multitude d’occasions en fin de match, dont une tête de Jordyn Huitema qui est passée à côté.

Kalyssa van Zanten a marqué à la 102e minute pour donner l’avantage à la Jamaïque lors du match précédent. Van Zanten, qui joue pour Notre Dame, est entré dans le match en tant que remplaçant à la 99e minute et a marqué sur une passe bien placée de Drew Spence.

“Je lui ai parlé avant qu’elle n’entre et je lui ai dit qu’il y avait un but dans cette botte et elle m’a hoché la tête et cela lui a donné une certaine confiance”, a déclaré l’entraîneur jamaïcain Lorne Donaldson, qui vient de reprendre les Reggae Girlz au début du mois dernier au milieu des bouleversements.

Le Costa Rica a peut-être eu la meilleure opportunité en première mi-temps lorsque Melissa Herrera a affronté seule la gardienne jamaïcaine Rebecca Spencer, mais son tir à gauche.

A lire aussi : Football: Chelsea signe le défenseur de Napoli Koulibaly pour quatre ans

Rocky Rodriguez, qui joue pour les Thorns de Portland dans la National Women’s Soccer League, a frappé le poteau avec un tir dans le temps d’arrêt, et le match est allé en prolongation.

Le Costa Rica s’est incliné face aux États-Unis 3-0 en demi-finale, tandis que la Jamaïque s’est inclinée face au Canada 3-0. La Jamaïque et le Costa Rica ont chacun participé une fois à la Coupe du monde.

Les États-Unis ont participé à toutes les Coupes du monde depuis le début du tournoi en 1991. Les Américains ont quatre titres, dont les deux derniers en 2015 et 2019.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.