Les e-mails de Fauci montrent qu’on lui a dit que Covid avait peut-être été conçu au début de la pandémie, mais il a publiquement minimisé la théorie

Les e-mails d’ANTHONY Fauci montrent qu’on lui a dit que Covid avait peut-être été conçu au début de la pandémie, mais a publiquement minimisé la théorie.

Les e-mails révèlent également que Fauci a reçu une note de remerciement personnelle du chef d’une organisation à but non lucratif qui a utilisé une subvention du gouvernement pour financer des recherches au laboratoire de Wuhan suspectées dans la théorie des fuites de laboratoire.

Le Dr Fauci a récemment déclaré qu’il n’était « pas convaincu » que le virus s’était développé naturellement Crédit : La Méga Agence

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la théorie des fuites de laboratoire Crédit : AFP

Plus de 3 000 pages d’e-mails de Fauci ont été obtenues par le biais de la loi sur la liberté d’information et publiées mardi par Buzzfeed.

Le contenu de certains des messages a conduit à de nouveaux appels pour que Fauci, le chef de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, soit licencié par des républicains comme Sen Rand Paul et la représentante Marjorie Taylor Greene.

Le 31 janvier 2020, plus de deux mois avant que Covid-19 ne soit déclaré pandémie, Fauci a transmis une copie d’un article du magazine Science intitulé Mining Coronavirus Genomes for Clues to the Outbreak’s Origins au chercheur américain en virus Kristian Anderson et Sir Jeremy Farrar, qui dirige une organisation caritative mondiale pour la santé en Grande-Bretagne.

« Cela vient de sortir aujourd’hui. Vous l’avez peut-être vu. Sinon, cela intéresse la discussion en cours », a écrit Fauci dans un e-mail avec l’article en pièce jointe.

Dans sa réponse, Anderson a noté qu’une analyse plus approfondie était nécessaire pour déterminer si le virus aurait pu être conçu.

« Le problème est que nos analyses phylogénétiques ne sont pas en mesure de déterminer si les séquences sont inhabituelles au niveau des résidus individuels, sauf si elles sont complètement désactivées », a-t-il écrit.

Le laboratoire de Wuhan a fait l’objet de la théorie de travail sur le développement de Covid-19 Crédit : AFP

Fauci et le Dr Francis Collins ont envoyé un e-mail à propos de la théorie des fuites de laboratoire en avril dernier Crédit : La Méga Agence

« Les caractéristiques inhabituelles du virus ne représentent qu’une très petite partie du génome (<0,1%), il faut donc regarder de très près toutes les séquences pour voir que certaines des caractéristiques (potentiellement) semblent conçues.

Andersen a déclaré que lui et d’autres « trouvaient tous le génome incompatible avec les attentes de la théorie de l’évolution », mais « il y a encore d’autres analyses à faire, donc ces opinions pourraient encore changer ».

Le 16 avril 2020, Fauci a reçu un e-mail du Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, concernant la théorie des fuites de laboratoire en cours de discussion dans le programme « Hannity » de Fox News.

Collins a envoyé un e-mail avec le sujet, « le complot prend de l’ampleur », mais le contenu de l’e-mail a été noirci.

Fauci a répondu à cet e-mail, mais tout ce qu’il a dit a également été occulté.

Deux jours plus tard, Fauci a reçu un message de Peter Daszak, président de l’Alliance EcoHealth, le remerciant d’avoir contesté publiquement la probabilité de la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan.

Les législateurs républicains qui ont longtemps été mécontents de Fauci ont ramené le hashtag #firefauci Crédit : AP

« Je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour s’être levé publiquement et avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour Covid-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, pas une libération de laboratoire Institut de virologie de Wuhan », a écrit Daszak.

L’EcoHealth Alliance a utilisé sa subvention du NIH pour étudier les coronavirus chez les chauves-souris chinoises et a envoyé au laboratoire de Wuhan près de 600 000 $ sur une période de cinq ans, à partir de 2014.

« De mon point de vue, vos commentaires sont courageux et, venant de votre voix de confiance, aideront à dissiper les mythes sur les origines du virus », poursuit la note de Daszak.

Fauci a répondu: « Merci beaucoup pour votre aimable note », le lendemain.

Après que Covid-19 a été déclaré pandémie l’année dernière, Fauci a publiquement minimisé la possibilité que le virus ne se développe pas naturellement.

Le médecin a maintenu que l’origine la plus probable était une transmission de l’animal à l’homme dans un « marché humide » chinois.

Cependant, Fauci a changé de ton ces dernières semaines.

Lors d’un événement le mois dernier, Fauci a déclaré qu’il n’était « plus convaincu » que le virus évoluait naturellement.

« Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous continuions à découvrir au mieux de nos capacités ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

« Certes, les personnes qui ont enquêté disent que c’était probablement l’émergence d’un réservoir animal qui a ensuite infecté des individus, mais cela aurait pu être autre chose, et nous devons le découvrir. »