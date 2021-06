ANTHONY Fauci fait face à une nouvelle vague de critiques après qu’il a été révélé que les États-Unis avaient envoyé plus de 200 000 $ au laboratoire de Wuhan où certains pensent que le coronavirus doit avoir été développé.

Le principal expert en maladies infectieuses du pays a déjà été critiqué après que ses courriels récemment publiés montrent que les National Institutes of Health (NIH) ont financé l’Institut de virologie de Wuhan – mais maintenant il est sous pression pour avoir déformé le nombre de fonds.

Fauci a déformé le montant d’argent que les États-Unis ont donné au laboratoire de Wuhan Crédit : La Méga Agence

Ses e-mails récemment publiés montrent que les États-Unis ont donné plus de 826 000 $ au laboratoire de Wuhan Crédit : Veille Judiciaire

Lors d’une audience au Sénat, Fauci a affirmé que les États-Unis n’avaient donné au laboratoire que 600 000 $ de l’argent des contribuables, un nombre désormais connu pour être une estimation prudente du montant réel.

Les e-mails publiés par Fauci montrent qu’au lieu de cela, les États-Unis ont envoyé 826 000 $ au laboratoire de Wuhan, plus de 200 000 $ de plus que ce que Fauci avait réclamé au Sénat.

Maintenant, le médecin fait face à de nouvelles critiques étant donné sa minimisation des fonds.

« Ces nouveaux documents montrent que le financement de l’Institut de Wuhan était supérieur à ce que le public avait dit », a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton.

Lors d’une audience au Sénat en mai, Fauci a déclaré que les États-Unis n’avaient donné que 600 000 $ Crédit : La Méga Agence

Fauci fait face à de nombreuses critiques pour sa volte-face et ses e-mails Crédit : Reuters

« Il a fallu un an et un procès fédéral pour obtenir cette première divulgation sur COVID et Wuhan est la preuve d’une dissimulation par l’agence de Fauci. »

Le groupe de Fitton a découvert l’écart dans les e-mails de Fauci grâce à une demande FOIA, soulignant son audience du 25 mai où Fauci a tenté de justifier le financement du laboratoire par les États-Unis.

« Nous avons eu une modeste collaboration avec des scientifiques chinois très respectables qui étaient des experts mondiaux du coronavirus, et nous l’avons fait grâce à une sous-subvention d’une subvention plus importante », a déclaré Fauci lors de l’audience.

« La subvention la plus importante était d’environ 600 000 $ sur une période de cinq ans. C’était donc un montant modeste », a-t-il poursuivi.

« Le but était d’étudier l’interface animal-humain, de faire de la surveillance et de déterminer si ces virus de chauves-souris étaient même capables d’infecter l’homme ».

Un de ses e-mails insinue qu’il n’exclut pas nécessairement la possibilité que Covid-19 soit synthétique Crédit : AP

Fauci a écrit « Je garde l’esprit ouvert » et a demandé de continuer à chercher l’origine du virus Crédit : La Méga Agence

Ce n’est que vendredi de cette semaine que le groupe Judicial Watch a reçu la confirmation de sa demande FOIA que le nombre prétendu par Fauci était sous-évalué.

Judicial Watch a publié des e-mails internes entre l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et le NIH, montrant six ans de financement qui ont été accordés au laboratoire de Wuhan.

Les subventions ont été déposées sous la rubrique « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris », avec un montant total de 826 277 $.

Cette incongruité n’est que le dernier casse-tête pour Fauci, car ses nouveaux e-mails publics sont devenus disponibles via une demande FOIA.

Le 3 juin 2021, il a admis qu’il n’était « pas convaincu » que le Covid-19 se soit développé naturellement après la publication de centaines de ses e-mails.

Fauci a même écrit qu’il pourrait considérer Covid-19 comme synthétique compte tenu de sa propagation.

« Je garde l’esprit ouvert tout le temps », a-t-il écrit dans un e-mail.

« Et c’est la raison pour laquelle j’ai dit publiquement que nous devrions continuer à chercher l’origine. »