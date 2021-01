La société de technologie basée à San Francisco, Salesforce, a confirmé que l’une de ses filiales avait empêché le Comité national républicain d’envoyer des e-mails de collecte de fonds, citant les événements du 6 janvier au Capitole américain.

«Nous sommes tous profondément troublés par les terribles événements du 6 janvier. Et si nous espérons tous qu’ils ne se reproduiront jamais, il reste malheureusement un risque de violence incitée politiquement à travers le pays». Salesforce a déclaré dans un communiqué.

«Le Comité national républicain est un client de longue date, antérieur à l’administration actuelle, et nous avons pris des mesures pour empêcher son utilisation de nos services de quelque manière que ce soit qui pourrait conduire à la violence», a ajouté la société.

Nouveau: Salesforce a paralysé le service de marketing par e-mail du RNC. Nous avons remarqué que les e-mails de financement de Trump n’étaient pas sortis depuis un certain temps; Les enregistrements en ligne affichent les e-mails envoyés par ExactTarget, propriété de Salesforce. Maintenant Salesforce confirme dans la déclaration https://t.co/ue1Ci2p7Nl – Joseph Cox (@josephfcox) 11 janvier 2021

La déclaration a été envoyée à Vice, qui a posé des questions après avoir remarqué que les courriels de la campagne du président Donald Trump s’étaient soudainement arrêtés. Il n’était pas clair si le « action » était permanent ou si le service serait rétabli à une date ultérieure.

Joint par Vice, le RNC a déclaré qu’ils « A décidé de manière indépendante d’arrêter la collecte de fonds sur toutes nos plateformes numériques, y compris sur Salesforce, » mercredi dernier.

Le comité Trump Make America Great Again est une coentreprise entre le RNC et des organisations appelées Save America et Donald J. Trump pour President, Inc. Il utilisait les services d’ExactTarget, une société de marketing par e-mail détenue par Salesforce. Un autre fournisseur, Campaign Monitor, également « suspendu » leur récit la semaine dernière, après les troubles au Capitole américain.

Plusieurs centaines de partisans de Trump sont entrés par effraction dans le bâtiment du Capitole et ont perturbé la session conjointe du Congrès pour certifier le démocrate Joe Biden comme prochain président américain. Les démocrates ont rapidement décrit les troubles comme une attaque terroriste, accusé Trump de «Incitation à l’insurrection» et a même exigé sa deuxième mise en accusation.

Cependant, un certain nombre de législateurs républicains et de responsables du parti se sont joints à eux pour dénoncer le président. Le parti n’a pas non plus protesté lorsque Facebook et Twitter ont suspendu, puis carrément interdit Trump. La vague des médias d’entreprise et sociaux «Annulations» n’a fait que grandir depuis, peu importe.

La déclaration de Salesforce utilise le même raisonnement que Twitter invoqué pour justifier la suppression définitive de Trump, affirmant que certains de ses tweets pourraient être interprétés par certaines personnes comme une incitation à la violence.

Parler, l’application de médias sociaux à laquelle les partisans de Trump ont afflué après les purges de Twitter, a d’abord été bannie des magasins d’applications Apple et Google, puis mise hors ligne par le service cloud d’Amazon. Il a demandé réparation à un tribunal fédéral, mais reste indisponible lundi soir.

Marc Benioff, PDG de Salesforce, est connu depuis des années comme un militant pour la justice sociale. En novembre 2019, Politico l’a décrit comme «Le PDG de la technologie s’est« réveillé »avant le« réveil »était une chose.»

