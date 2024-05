Les e-mails au cœur de l’affaire Ticketmaster du gouvernement

Dans son procès accusant Live Nation Entertainment, le géant du concert propriétaire de Ticketmaster, d’être un monopole illégal, le ministère de la Justice s’est appuyé sur une série de communications internes offrant un rare aperçu des coulisses de l’industrie.

Le ministère de la Justice a fait valoir dans une longue plainte déposée jeudi que la fusion de Live Nation et Ticketmaster, intervenue en 2010, avait nui à la concurrence, entravé l’innovation et entraîné une hausse des prix des billets et des frais pour les consommateurs. Il a demandé la dissolution de l’entreprise.

En réponse, Live Nation, qui est également le plus grand promoteur de concerts au monde, a déclaré qu’il était pas un monopole, et a nié avoir le pouvoir unilatéral d’augmenter les prix. Contrairement à l’argument du gouvernement concernant sa grande puissance, Live Nation affirme qu’il est désormais confronté à une concurrence plus forte que jamais et que la poursuite du ministère de la Justice « ne réduira pas le prix des billets ou les frais de service ».

Pour détailler ses allégations, le gouvernement s’est appuyé sur des courriels révélateurs qui, selon lui, auraient été écrits par le directeur général de Live Nation, Michael Rapino, et d’autres personnalités influentes du monde du concert.