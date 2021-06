S’exprimant jeudi lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que le gouvernement avait convoqué le directeur général de la société de télécommunications Orange, Stéphane Richard, après une panne majeure ayant affecté les services d’urgence.

Darmanin a déclaré que la panne avait touché toute la France pendant plusieurs heures et que des numéros alternatifs étaient toujours utilisés.

Les dysfonctionnements qui ont touché l’ensemble du territoire à des degrés divers sont graves et inacceptables.

Il a déclaré qu’il y avait eu trois incidents majeurs pendant la panne, notant qu’une personne en Bretagne pourrait être décédée parce que les services d’urgence n’étaient pas immédiatement joignables.

Le ministre a ajouté qu’il y avait eu deux autres incidents cardiovasculaires à La Réunion mais ne pouvait pas dire avec certitude si la panne du numéro d’urgence avait contribué à une issue négative. Son entourage a confirmé que ces deux « incidents » avait entraîné la mort des patients. « Ce qui est sûr, c’est que les gens ont témoigné qu’ils ont essayé d’appeler à plusieurs reprises et qu’ils n’ont pas réussi tout de suite à obtenir des opérateurs », a ajouté le ministre.

Les pannes massives ont été signalées dans tout le pays vers 18 heures mercredi, provoquant de grands défis pour les patients et les services d’urgence. Des numéros d’urgence alternatifs, fixes et mobiles, ont été mis en place et restent en place.

Un porte-parole d’Orange a indiqué que des travaux avaient été effectués dans la nuit et que le service avait été rétabli. La panne était, selon le porte-parole, le résultat d’un dysfonctionnement de l’équipement chargé de l’acheminement du trafic.

