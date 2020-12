Boris Johnson semble avoir gagné sa bataille pour persuader les membres extrémistes du Brexite de son parti de soutenir son accord commercial avec l’UE aux Communes cette semaine.

Le Premier ministre et le principal conseiller Oliver Lewis ont appelé des membres de haut niveau du groupe de recherche européen pro-Brexit pour faire valoir que l’accord répond à leurs exigences en matière de retour de la souveraineté.

Le GRE a convoqué une équipe juridique autoproclamée de «chambre étoile», avec le vétéran eurosceptique Sir Bill Cash en tant que président, pour parcourir le document de 1 200 pages ligne par ligne.

Et jusqu’à présent, aucun des députés du groupe n’a rendu public ses inquiétudes concernant l’accord – bien qu’il y ait des critiques selon lesquelles une seule journée de débat aux Communes a été annulée.

Les ministres s’attendent à ce que la plupart d’entre eux ne soutiennent pas l’accord mercredi lors du vote, avec seulement une dizaine de rebelles conservateurs votant contre.

Un membre de l’ERG a déclaré qu’il n’avait encore trouvé aucune «horreur absolue», tandis qu’un autre a déclaré qu’il était «prudemment optimiste». Andrew Bridgen, député conservateur et membre de l’ERG, a déclaré: « Si vous m’aviez offert ce que nous avons ici en 2016, je n’aurais pas cassé votre main, j’aurais eu vos bras et vos jambes comme bien.’

Les Communes et les Lords siégeront pendant une seule journée pour adopter le projet de loi sur les relations futures mettant en œuvre l’accord de libre-échange du gouvernement.

On s’attend à ce que plus des trois quarts des députés se connectent à distance après que le président des Communes les a exhortés à rester à la maison et a déclaré que les personnes présentes en personne n’auraient pas la priorité pour parler.

L’accord est certain de passer parce que Sir Keir Starmer a annoncé que les députés travaillistes seraient fouettés pour le soutenir. Mais le dirigeant travailliste est prêt pour une rébellion d’environ 20 députés et la possibilité de démissionner de quelques ministres de l’ombre subalternes. Comme prévu, le Parti national écossais et les démocrates libéraux voteront contre l’accord.

Bien que le premier ministre n’ait pas besoin du soutien de l’ERG pour faire passer l’accord par les Communes, il veut que le plus grand nombre possible de le soutenir pour montrer que les guerres conservatrices contre l’Europe sont terminées.

Mais dans un signe que le conflit pourrait encore gronder, la nuit dernière, le grand conservateur Lord Heseltine a appelé les députés et ses pairs à s’abstenir lors du vote, avertissant que l’accord infligerait des « dommages durables » au Royaume-Uni. Cependant, l’ancien vice-premier ministre a déclaré qu’il ne voterait pas contre car les conséquences d’un No Deal seraient encore plus graves.

Sur la photo: Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen

Certains membres du GRE ont accusé le Premier ministre de faire preuve de «mépris» envers le Parlement en limitant la discussion de l’accord à une seule journée. Ils ont exigé qu’un vote contraignant soit retardé de trois semaines pour permettre un examen complet du traité. David Davis, ancien secrétaire du Brexit, a déclaré qu’un débat d’une journée était « trop rapide ».

Il a déclaré à l’Observateur: « Quoi que vous pensiez de ce traité, il affectera le reste de nos vies.

« C’est un traité qui va mettre fin à un argument qui a dominé la première moitié de notre vie, et le résultat sera pour le reste de nos vies, et il nécessite plus qu’un simple tampon de caoutchouc. ‘

L’ancien dirigeant conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré que les avocats de l’ERG étaient «bien meilleurs que tout ce que le gouvernement a».

Il a déclaré: «Le service juridique du gouvernement commet tant d’erreurs dans les traités européens. L’UE les trompe à maintes reprises. Nous leur rendrons service en exposant ce qu’ils ont plutôt que ce qu’ils disent avoir.

Critiquant le court débat, il a ajouté: « Nous avons eu 25 jours de débat sur le traité de Maastricht » – le traité fondateur de l’UE.

Les données les plus récentes indiquent que 75% des députés se sont inscrits pour voter par procuration, ce qui signifie qu’ils prendront part au débat en ligne plutôt que de voyager à travers le pays.

Stuart Andrew, le whip en chef adjoint des conservateurs, détient 269 votes par procuration pour les députés conservateurs.

Dans une lettre adressée à tous les députés, le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a écrit: «Je vous exhorte vivement à ne pas venir physiquement à Westminster pour participer à des affaires à moins que cela ne soit absolument nécessaire.