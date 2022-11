Les dures leçons apprises par l’Investing Club et ce que nous avons bien fait cette année

Ça a été une année difficile. L’inflation reste un défi, la Réserve fédérale signalant un autre changement potentiel dans ses efforts pour la maîtriser. Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré jeudi matin que les hausses agressives des taux d’intérêt de la banque centrale n’avaient jusqu’à présent eu “que des effets limités” sur la hausse des prix. Pas plus tard que la semaine dernière, le marché s’est envolé dans l’espoir que la Fed ralentirait plutôt le rythme des hausses de taux. Il y a environ un an, lorsque les craintes d’inflation ont commencé à s’infiltrer, nous avons dit de posséder des actions qui font des choses, de faire des choses à profit et de restituer une partie de cet argent supplémentaire aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats. Jim Cramer a déclaré lors de la “réunion mensuelle” de jeudi pour novembre que même si c’était un bon appel, ce n’était pas un bon choix car il a omis un détail clé : les actions ne devraient pas être chères sur aucune mesure traditionnelle. Examinons d’abord trois leçons difficiles que nous avons apprises et comment nous avons traversé la tourmente. Deuxièmement, nous discuterons de trois investissements qui convenaient à ce marché et à un contexte macroéconomique difficile. Ce que nous avons appris 1. Nous avons sous-estimé les facteurs externes. L’engagement de la Fed à contenir une inflation obstinément élevée signifiait une augmentation agressive des taux pour ralentir l’économie. De plus, la force du dollar s’est avérée être un fardeau pour les multinationales faisant des affaires en dehors des États-Unis. Si l’inflation ne se calme pas suffisamment, la Fed restera probablement belliciste, et si Bullard a raison, les taux pourraient se retrouver beaucoup plus élevés. Cette dynamique a été particulièrement difficile pour les valeurs technologiques à forte croissance qui souffrent dans un environnement de taux plus élevés, notamment Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Alphabet (GOOGL) et Microsoft (MSFT), qui ont tous connu une mauvaise année. . Même Salesforce (CRM) a été touché par ces fortes pressions externes, malgré l’engagement de ses entreprises clientes. 2. Nous pensions que les entreprises pouvaient croître dans une économie plus lente. Nous pensions que nos avoirs de grande qualité pourraient maintenir leur taux de croissance et que leurs cours boursiers suivraient. Mais cela s’est avéré impossible dans une économie mondiale morose. Cela a laissé de nombreuses entreprises avec des stocks excédentaires, l’offre dépassant la demande. Nos participations dans les semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia (NVDA) ont été battues. Nous avons vendu une partie de chaque action lorsqu’elle a augmenté en avril, mais nous en avons racheté lorsque nous pensions que le pire était derrière nous. Les entreprises exposées à la publicité, notamment Amazon, Meta et Alphabet, ont également été pénalisées par les entreprises clientes et les petites entreprises qui ont resserré leurs budgets. 3. Nous avons été induits en erreur par la direction : Disney (DIS) et Meta ont tous deux publié des résultats décevants au troisième trimestre, révélant les erreurs de leurs PDG. Les pertes de streaming de Disney s’accumulent et Disney + pourrait ne pas être rentable avant un certain moment au cours de l’exercice 2024, ce qui exercerait une pression sur son bilan. Bien que Disney soit une excellente franchise, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la direction a géré l’entreprise récemment. Dans le même temps, il y a encore de l’espoir pour un revirement, nous allons donc rechercher des progrès potentiels dans les prochains rapports sur les résultats de Disney. Jim a également appelé Disney à licencier le PDG Bob Chapek. Pendant ce temps, Mark Zuckerberg de Meta se concentre sur la construction du métaverse et est prêt à subir des pertes en cours de route. Ce manque de discipline dans un marché publicitaire en difficulté était inattendu. Nous n’aimons pas trop qu’une entreprise injecte de l’argent dans un projet qui ne réalisera pas de profit avant des années. L’entreprise a pris la décision difficile, mais nécessaire, de licencier du personnel et de réorganiser ses divisions pour mieux gérer ses dépenses. Dans le même temps, l’engagement des utilisateurs dans le cœur de métier de l’entreprise est intact. Ce que nous avons bien fait 1. Nous avons attendu la fin de la Chine. Nous avons fait le pari que la Chine ne respecterait pas sa politique dite du zéro Covid et nous commençons lentement à la voir porter ses fruits. Lorsque la semaine dernière, la Chine a réduit le temps de quarantaine pour les voyageurs internationaux, les participations du Club Estee Lauder (EL), Wynn Resorts (WYNN) et Starbucks (SBUX) ont reçu un coup de pouce. Nous attendons la réouverture complète de la Chine et pensons que ces trois noms seront de grands atouts pour capter la croissance dans la région. 2. Nous avons fait les bons jeux de récession : L’opérateur de vente au détail hors prix TJX Companies (TJX) a connu un excellent troisième trimestre fiscal cette semaine, bénéficiant d’une surabondance des stocks à l’échelle de l’industrie. Dans le même temps, nous considérons Constellation Brands (STZ) comme un titre résistant à la récession car la bière a tendance à être consommée quel que soit le climat économique. Bien que STZ soit chère, sa gamme de produits est très demandée et la société a annoncé de solides résultats. 3. Nous sommes restés fidèles à nos stocks de pétrole . Nous sommes très exposés au pétrole et au gaz naturel, et cela a fonctionné pour nous. Nos avoirs énergétiques ont été un excellent moyen de diversification pour le Charitable Trust, qui est le portefeuille que nous utilisons pour le Club, car ils ont servi de couverture contre l’inflation. Nous avons également bénéficié de leur importante génération de flux de trésorerie, dont une grande partie a été reversée aux actionnaires sous forme de versements de dividendes et de rachats d’actions. Nous possédons Pioneer Natural Resources (PXD), Coterra Energy (CRTA), Devon Energy (DVN) et Halliburton (HAL). Et il pourrait y avoir encore plus de hausse compte tenu de la discipline d’allocation du capital du groupe. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Puits de pétrole pompant à l’extérieur de Midland Texas. Joe Sohm | Visions d’Amérique | Groupe d’images universelles | Getty Images