Les dupes offrent de la mode bon marché aux Canadiens, mais les petites entreprises disent qu’elles en paient le prix

Le courant15:57Dupe culture : pourquoi la génération Z adopte les contrefaçons

Les Canadiens à court d’argent sont à la recherche de « dupes » en ligne, et des influenceurs comme Danielle Shaw leur montrent exactement où les trouver.

Shaw publie toutes sortes de conseils pour économiser de l’argent sur son compte TikTok, @canadiandealfinder, et a réalisé que ses téléspectateurs étaient particulièrement intéressés par les produits qui ressemblent à des articles de grande marque à une fraction du coût.

« Les gens ont juste commencé à demander, ‘Hé, où as-tu trouvé ça ? Ça ressemble à Lululemon.’ Et je me dis : « En fait, je l’ai trouvé sur Amazon Canada. Et au lieu de payer 100 $, j’ai payé 20 $ », a déclaré la femme de 31 ans de Calgary. Le courant .

Dupe, abréviation de duplicate, est ce que de nombreux membres de la génération Z appellent des produits qui peuvent ressembler exactement à des articles de marque, mais qui sont beaucoup moins chers. Les articles vont des vêtements et des chaussures aux produits de beauté, ou même des articles ménagers et de style de vie comme des bouteilles d’eau.

Les messages TikTok avec un hashtag dupe ont accumulé 4,8 milliards de vues, grâce aux chercheurs d’offres et aux clients qui ajoutent leurs propres critiques.

Danielle Shaw publie des conseils pour économiser de l’argent sur son compte TikTok et dit que ses téléspectateurs ne devraient pas avoir honte de vouloir quelque chose à un prix inférieur à celui de nombreuses grandes marques. (Soumis par Danielle Shaw)

Mais malgré sa popularité, la culture dupe a été critiquée pour avoir alimenté la surconsommation et la mode rapide, ce qui peut avoir un coût pour l’environnement et pour les travailleurs qui fabriquent les vêtements.

Les petits designers et entreprises ont également constaté que leurs produits étaient copiés, à la fois par de grandes marques bien connues et des détaillants en ligne moins connus.

Le compte de Shaw compte 45 000 abonnés, tandis que certaines de ses vidéos de dupe ont des centaines de milliers de vues. Elle pense que la popularité de la culture dupe est motivée par le fait que les gens sont plus ouverts à propos de leurs difficultés financières et ne subissent pas la même pression pour acheter des marques chères.

« Les gens ne devraient pas avoir honte de ne pas pouvoir s’offrir un nom de marque ou même de ne pas vouloir un nom de marque », a-t-elle déclaré. « Si vous pouvez trouver quelque chose qui est [the] exactement la même qualité mais bien moins pour le prix, pourquoi s’embêter à ne payer que pour une étiquette sur ce que vous achetez ? »

‘100% exactement le même soutien-gorge’

Les produits contrefaits existent depuis toujours et porteront le nom et le logo (ou une approximation) de la marque qu’ils copient. Mais les dupes ne prétendent pas être les « vrais » produits haut de gamme qu’ils imitent, mais se présentent ouvertement comme des alternatives moins chères.

Cela ne signifie pas pour autant que les dupes ne courent pas parfois la controverse.

L’année dernière, La créatrice canadienne Mary Young a accusé le géant de la vente au détail Zara d’avoir copié et vendu le design de son soutien-gorge Kendiun article qu’elle vend depuis 2018. Elle affirme que Zara ne s’est pas contentée de s’inspirer de son design original, mais « l’a essentiellement copié sur un tee-shirt ».

« C’était exactement le même soutien-gorge à 100 %, la même coupe, la même description de produit, et c’était seulement 30 $ de moins que le nôtre », a-t-elle déclaré.

Young s’est adressée à TikTok et a rendu sa plainte publique, et en quelques jours, Zara a retiré le produit de son site Web.

« En tant que petite entreprise et designer indépendante, pour moi, c’est un succès, car ils savent qu’ils se sont fait prendre », a-t-elle déclaré.

Le courant a contacté Zara pour commenter les allégations de Young, mais n’a pas eu de réponse.

« Aucun moyen de protéger votre design »

Young a déclaré qu’elle aurait eu des options limitées si Zara avait ignoré sa plainte.

Les concepteurs et les créateurs de vêtements ne peuvent souvent pas protéger leurs créations au Canada, car les vêtements sont considérés comme une nécessité et le droit d’auteur n’est pas disponible pour les articles produits plus de 50 fois.

« Il n’y a aucun moyen de protéger votre conception, donc je ne pouvais rien faire », a-t-elle déclaré.

Même si quelqu’un trouvait une voie légale, la journaliste Sarah Kent a déclaré que cela pourrait aboutir à une voie coûteuse, « frustrante et potentiellement ruineuse vers nulle part ».

« J’ai entendu des exemples où des dupes ont été supprimées mais sont réapparues quelques semaines plus tard … c’est un gros problème et il n’y a pas de bonne réponse », a déclaré Kent, correspondant en chef du développement durable de The Business of Fashion, un magazine en ligne. qui couvre l’industrie mondiale de la mode.

Les grandes entreprises ressentent également la pression de la culture dupe. En mai, La marque de vêtements de fitness Lululemon a organisé un « échange de dupe » à Los Angeles – un événement où les clients pouvaient échanger leurs contrefaçons contre des leggings officiels Lululemon Align, qui coûtent entre 98 $ et 110 $ la paire. La société a indiqué qu’environ 1 000 personnes avaient accepté l’offre, dont beaucoup étaient des nouveaux clients.

Pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup d’argent, bien sûr, vous allez vouloir aller chez H&M et obtenir une paire de pantalons pour 13 $, au lieu de laisser tomber 150 $… chez Aritzia – La désinfluenceuse Michelle Skidelsky

Suite à son expérience avec Zara, Young a essayé d’aider ses clients à comprendre pourquoi ses prix pourraient sembler un peu plus élevés. Elle affirme que ses matériaux proviennent de sources éthiques et durables et qu’ils sont produits ici au Canada, où elle verse à son personnel un salaire décent.

Mais elle a dit que la culture dupe peut rendre difficile le respect de ces idéaux de faire les choses différemment.

« Cela peut sembler très frustrant et limiter mon succès personnel, le succès de ma marque, lorsqu’une entreprise de cette taille reprend essentiellement notre conception et s’en sert », a-t-elle déclaré.

Alimenter la mode rapide

Les dupes peuvent également contribuer à des problèmes de longue date autour de la mode rapide – des vêtements fabriqués rapidement et à peu de frais, mais au prix fort pour les droits des travailleurs et l’environnement.

Kent a déclaré que de nombreuses entreprises ont répondu aux critiques en essayant d’être plus transparentes sur la façon dont leurs produits sont fabriqués – mais les chaînes d’approvisionnement sont toujours « extrêmement opaques ».

Elle a expliqué que les marques engageront souvent un agent ou un fournisseur pour fabriquer leurs produits, mais que ce fournisseur peut sous-traiter le travail à quelqu’un d’autre, ce qui rend très difficile de s’assurer que les produits sont fabriqués de manière éthique et responsable.

Les dupes proviennent souvent de fabricants inconnus, vous perdez donc la « mince couche de responsabilité » avec des marques plus connues, « et vous entrez dans un domaine de libre pour tous non réglementé », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Essayer d’abandonner les combustibles fossiles derrière la mode rapide : Bouleverser l’impact environnemental de la fast fashion L’industrie du vêtement et du textile est responsable d’environ 2 à 8 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais ces Canadiens tentent de perturber l’impact environnemental de la mode éphémère.

Désinfluenceurs vs consumérisme rampant

À l’opposé des influenceurs qui recommandent quoi acheter, les désinfluenceurs travaillent dur pour lutter contre le consumérisme rampant.

« J’ai certainement été facilement influencée et j’ai vu quelque chose sur TikTok … et je me suis dit: » Eh bien, c’est ça, ça va être la chose qui va changer ma vie. Je devrais probablement l’acheter « », a déclaré Michelle Skidelsky, une 21- ans à Ottawa.

Mais ces produits déçoivent généralement, et maintenant elle publie des vidéos exhortant les gens à réfléchir un peu plus aux produits – induisant des dupes – dans lesquels ils achètent.

« J’aurais aimé avant d’avoir acheté certaines de ces choses que quelqu’un m’aurait dites, comme peut-être y réfléchir une seconde, réfléchir à la facilité avec laquelle vous êtes prêt à dépenser de l’argent », a-t-elle déclaré.

La désinfluenceuse Michelle Skidelsky publie des vidéos exhortant les gens à éviter de se laisser entraîner dans des dépenses inutiles. Elle compte environ 178 000 abonnés et 9,1 millions de vues sur TikTok. (Soumis par Michelle Skidelsky)

Skidelsky compte environ 178 000 abonnés et 9,1 millions de vues sur TikTok. Malgré son message, elle comprend l’attrait des dupes et de la fast fashion.

« Pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup d’argent, bien sûr, vous voudrez aller chez H&M et obtenir un pantalon pour 13 $, au lieu de laisser tomber 150 $ sur un pantalon chez Aritzia », ​​a-t-elle déclaré.

« Donc, quand les gens s’élèvent contre la mode rapide, j’ai presque l’impression qu’ils se tiennent sur cette haute morale qui n’existe pas nécessairement. »

Young pense que les acheteurs pourraient faire le point sur leurs achats avant d’appuyer sur le bouton de paiement et se demander s’ils ont été pris dans une surconsommation.

« Lorsque vous achetez moins, vous pouvez commencer à acheter mieux – et simplement poser plus de questions et tenir différentes marques responsables de la façon dont elles produisent les choses », a-t-elle déclaré.

« Je pense que les consommateurs détiennent en fait tout le pouvoir et nous l’oublions souvent. »