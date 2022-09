Les dunes du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard subissent une érosion «extrêmement dramatique» de Fiona

Les dunes des régions de Brackley Beach et Cavendish du parc national de l’Î.-P.-É. ont subi leurs pires dommages en près d’un siècle lorsque Fiona a frappé l’île samedi.

Une photo Coastie des dunes de Cavendish Beach avant Fiona. (L’Initiative Coastie)

Une photo Coastie des dunes de Cavendish Beach après Fiona. (L’Initiative Coastie)

Les scientifiques ont pu obtenir rapidement des informations sur l’ampleur de l’érosion des dunes grâce au programme coastie, qui permet aux visiteurs du parc de prendre des photos à partir d’un emplacement fixe, donnant des représentations précises de l’érosion au fil du temps.

“Ce que nous voyons, c’est que près de 10 mètres, à certains endroits, de la dune ont été érodés”, a déclaré Chris Houser, professeur à l’École de l’environnement de l’Université de Windsor en Ontario.

“Il s’agit d’un événement extrêmement dramatique. L’ampleur de l’érosion, d’après ce que j’ai compris, rappelle celle d’un ouragan qui a traversé les années 1930.”

Une photo Coastie des dunes de Brackley Beach avant Fiona. (L’Initiative Coastie)

Une photo Coastie des dunes de Brackley Beach après Fiona. (L’Initiative Coastie)

Une partie du sable a été soufflée par des vents violents à l’arrière de la dune, a déclaré Houser, mais une grande partie a été emportée au large. Les dégâts de la tempête ne sont pas encore terminés, a déclaré Houser. En l’absence de végétation retenant la partie avant de la dune, à court terme, davantage de sable s’effondrera sur la plage et sera potentiellement emporté.

Vulnérable des tempêtes précédentes

Fiona a apporté une combinaison de vents forts, une onde de tempête qui a amené la mer jusqu’au pied des dunes et des vagues de plusieurs mètres de haut. La durée de la tempête a également été un facteur.

Si l’occasion se présente, a déclaré Houser, les dunes se rétabliront.

“Cela va prendre quelques années, et potentiellement jusqu’à une décennie, pour que tous ces sédiments qui ont été perdus dans le rivage proche reviennent à la plage et finissent par revenir à la dune”, a-t-il déclaré.

“Nous avons un long processus de récupération devant nous.”

Les dunes ne s’étaient toujours pas remises de Dorian en 2019, et étaient encore fragiles. Il y a également eu moins de glace de mer, ce qui a rendu les dunes plus vulnérables aux tempêtes hivernales. Lorsque la glace est sur le rivage, les dunes sont pour la plupart protégées des vagues générées par les tempêtes hivernales.

Ce que les gens peuvent faire

Il reste à voir si une trop grande partie de ce sable a été emportée suffisamment loin au large pour qu’il ne revienne pas.

Au fur et à mesure que le sable revient, l’ammophile sera la première plante à s’installer pour la maintenir en place, car elle se répandra par rhizomes. D’autres espèces, qui se propagent par graines, prendront plus de temps. En attendant, les dunes sont globalement un habitat plus petit pour les animaux, les oiseaux et les petits mammifères qui en dépendent.

En attendant, il sera plus important qu’avant de rester à l’écart des dunes. Les amateurs de plage devront également donner aux dunes la possibilité de récupérer, en se tenant à l’écart de cet espace où se trouvait la dune.