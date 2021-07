Les DSP d’Amazon demandent aux conducteurs de contourner les inspections de sécurité

Les chauffeurs d’Amazon commencent leurs itinéraires de livraison alors que les travailleurs d’un entrepôt d’Amazon à Staten Island, New York, se préparent à quitter leur emploi en exigeant une protection renforcée et un salaire après que plusieurs travailleurs de l’établissement ont reçu un diagnostic de COVID-19.

Les sociétés de livraison d’Amazon aux États-Unis demandent aux travailleurs de contourner les inspections quotidiennes destinées à s’assurer que les camionnettes peuvent conduire en toute sécurité.

Amazon exige que les chauffeurs-livreurs sous contrat inspectent leurs véhicules au début et à la fin de leur quart de travail par mesure de sécurité. Mais certains chauffeurs disent qu’ils sont obligés d’ignorer les dommages et de terminer les inspections le plus rapidement possible, afin que les entreprises de livraison puissent éviter de retirer les camionnettes de la route. Si les entreprises de livraison retirent une camionnette de la route, elles risquent de perdre des itinéraires de colis précieux et les chauffeurs peuvent perdre un quart de travail.

Ces pratiques d’inspection incohérentes sapent le message public de l’entreprise concernant la sécurité des travailleurs. Ils soulignent également la tension à laquelle les partenaires de livraison sont confrontés entre assurer la sécurité des chauffeurs et respecter les quotas de livraison agressifs d’Amazon, qui peuvent atteindre des centaines de colis par jour et par chauffeur.

CNBC a parlé à 10 chauffeurs-livreurs actuels et anciens d’Amazon en Géorgie, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky et Texas qui ont découvert que leurs fourgonnettes avaient des problèmes allant des portes et pneus coincés avec peu ou pas de bande de roulement aux caméras de recul cassées et aux miroirs cassés. Ils disent que les responsables leur ont dit d’ignorer ces problèmes et de terminer leurs livraisons comme d’habitude. Certains de ces chauffeurs ont demandé à rester anonymes par crainte de représailles de leurs employeurs ou d’Amazon.

« Ils nous disaient, assurez-vous simplement que tout va bien et partez », a déclaré Chastity Cook, qui a cessé de travailler pour une société de livraison Amazon dans l’Illinois plus tôt cette année. « Nous venons de vérifier la liste. Nous ne nous arrêtons même pas pour la lire et nous assurer que tout est là. »

L’ancien employeur de Cook, Courier Express One, n’a pas pu être joint pour commenter.

Amazon a déclaré à CNBC dans un communiqué que la société vérifiait régulièrement la conformité des entreprises de livraison avec les politiques de sécurité, y compris deux contrôles de sécurité des véhicules chaque jour. Amazon met les véhicules hors service jusqu’à ce que les problèmes de sécurité soient résolus, a déclaré la société.

« Lorsque le protocole de sécurité est rompu, nous prenons diverses mesures, notamment la fin de notre relation avec un DSP [delivery service partner] si cela est justifié », a déclaré la société. « Nous enquêtons activement sur les expériences de cette histoire et ne pensons pas qu’elles soient représentatives des plus de 150 000 chauffeurs qui livrent des colis en toute sécurité chaque jour. »

Le programme DSP d’Amazon, lancé en 2018, joue un rôle essentiel dans les vastes opérations d’exécution et de logistique de l’entreprise. Le réseau DSP est composé d’au moins 2 000 entreprises de livraison sous contrat et 115 000 chauffeurs aux États-Unis, souvent reconnaissables par des camionnettes bleues de marque Amazon, qui parcourent le dernier kilomètre jusqu’aux portes des acheteurs.

Parce que le réseau DSP est géré par des partenaires, les chauffeurs et les gestionnaires fonctionnent sans lien de dépendance avec le géant de la vente au détail. L’environnement de travail et la qualité de la gestion varient considérablement d’un DSP à l’autre, disent les conducteurs.

Amazon a précédemment déclaré qu’il informait les conducteurs des meilleures pratiques de sécurité et avait investi des centaines de millions de dollars dans des mécanismes de sécurité sur le réseau DSP. Avant de quitter son poste de PDG, le fondateur et président exécutif d’Amazon, Jeff Bezos, s’est engagé à faire de la sécurité et de la satisfaction des employés une priorité pour l’entreprise.

L’entreprise s’est de plus en plus appuyée sur des logiciels et des technologies embarquées pour surveiller la sécurité des conducteurs. Amazon a déployé en février des caméras compatibles avec l’IA dans ses camionnettes de livraison conçues pour détecter les infractions à la sécurité et, pendant des années, elle a utilisé une application appelée Mentor pour suivre le comportement de conduite des conducteurs. Les conducteurs et les DSP sont notés par Amazon, en partie, sur leur respect des mesures de sécurité, qui peuvent déterminer leur éligibilité à recevoir des bonus.

Les entreprises de livraison ont découvert des solutions de contournement à certains de ces outils. Vice a rapporté en mai que certains DSP encourageaient les conducteurs à désactiver Mentor pendant leur itinéraire pour s’assurer qu’ils continuent d’atteindre les objectifs de livraison d’Amazon.

De plus, Amazon continue de faire l’objet d’un examen minutieux de la sécurité et du traitement de ses entrepôts et de son personnel de livraison. Sous la pression d’envoyer des colis aux plus de 200 millions de membres Prime d’Amazon, les chauffeurs parlent de plus en plus des conditions de travail, notamment en affirmant que les travailleurs urinent régulièrement dans des bouteilles et sont poussé dans des situations dangereuses tandis que sur la route.