Un tel déséquilibre pourrait coûter cher à Kiev et à ses alliés occidentaux, avertit le journal

Le fait que les plus petits drones kamikazes utilisés par la Russie soient beaucoup moins chers que les missiles de défense aérienne ukrainiens utilisés contre eux crée des problèmes pour Kiev et ses bailleurs de fonds occidentaux, a reconnu le New York Times.

Dans un article de mardi, le journal n’a pas remis en question les affirmations de Kiev selon lesquelles la plupart des drones lancés par la Russie sont abattus, mais a souligné que même dans ce cas, les stocks ukrainiens de défense aérienne étaient épuisés.

“Combien de temps l’Ukraine pourra-t-elle maintenir son effort alors que bon nombre de ses mesures défensives coûtent bien plus cher que les drones ?” s’est demandé le NYT.

En plus d’essayer de détruire les drones entrants avec des canons antiaériens et des tirs d’armes légères, les forces de Kiev ont “s’appuyait également fortement sur des missiles tirés depuis des avions de combat et le sol”, qui sont très chers, écrit-il.

Le journal cite le chef du cabinet de conseil ukrainien Molfar, Artem Starosiek, qui a affirmé que l’utilisation d’un missile contre un drone coûte jusqu’à sept fois plus que le drone lui-même. Les drones utilisés par la Russie coûtent environ 20 000 dollars l’unité, tandis qu’un missile sol-air de l’arsenal ukrainien va de 140 000 dollars pour un S-300 de l’ère soviétique à 500 000 dollars pour un système NASAM fourni par les États-Unis, a-t-il déclaré.

L’article affirme que les drones utilisés par la Russie en Ukraine sont des Shahed-136, fournis par l’Iran. Cette affirmation a été démentie par Moscou et Téhéran à de nombreuses reprises. Le ministère russe de la Défense insiste sur le fait que ses drones Geran-2 sont de fabrication nationale, tout comme tous les autres matériels utilisés dans l’opération militaire contre Kiev. Le ministère iranien des Affaires étrangères a seulement confirmé l’envoi d’un petit lot de drones en Russie avant le déclenchement du conflit avec l’Ukraine, soulignant qu’aucune nouvelle livraison n’a été effectuée depuis lors.

Starosiek a néanmoins défendu la stratégie de Kiev, arguant qu’elle “coûte beaucoup moins cher d’abattre un drone que de réparer une centrale électrique endommagée ou détruite.”

Cependant, le NYT a averti que la différence de prix entre les drones et les défenses aériennes était “Un déséquilibre qui pourrait à terme favoriser la Russie, coûtant cher à l’Ukraine et à ses alliés, selon certains analystes”.

Selon les estimations de Molfar, la Russie a ciblé les infrastructures militaires et les systèmes énergétiques ukrainiens avec quelque 600 drones depuis septembre, date à laquelle ils ont commencé à être utilisés plus largement.

La Russie a considérablement intensifié ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes début octobre en réponse aux sabotages ukrainiens répétés sur le sol russe, notamment le bombardement du pont de Crimée, que Moscou a imputé à Kiev. Bien que l’attaque ait été largement applaudie par les hauts responsables ukrainiens, Kiev a nié toute implication.