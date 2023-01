Les drones militaires grand public ont changé la façon dont les guerres sont menées

Les explosions en Arménie, diffusées sur YouTube en 2020, ont révélé au monde cette nouvelle forme de guerre. Là, dans une vidéo teintée de bleu, une antenne radar tourne sous un réticule cyan jusqu’à ce qu’elle éclate dans un nuage de fumée. L’action se répète deux fois : un réticule cible un véhicule équipé d’un capteur à antenne tournante, ses barrières de terre ne constituant aucune défense contre les attaques aériennes, laissant un cratère vide derrière lui.

Le clip, diffusé sur YouTube le 27 septembre 2020, était l’un des nombreux que l’armée azerbaïdjanaise a publiés pendant la deuxième guerre du Haut-Karabakh, qu’elle a lancée contre l’Arménie voisine le même jour. La vidéo a été enregistrée par le TB2.

Il englobe toutes les horreurs de la guerre, avec en plus le voyeurisme d’une caméra qui ne cligne pas des yeux.

Dans ce conflit et d’autres, le TB2 a comblé un vide sur le marché des armes créé par le refus du gouvernement américain d’exporter sa famille de drones haut de gamme Predator. Pour contourner les restrictions à l’exportation sur les modèles de drones et d’autres technologies militaires critiques, Baykar s’est tourné vers des technologies facilement disponibles sur le marché commercial pour fabriquer une nouvelle arme de guerre.

Le TB2 est construit en Turquie à partir d’un mélange de pièces fabriquées dans le pays et de pièces provenant des marchés commerciaux internationaux. Les enquêtes sur les Bayraktars abattus ont révélé des composants provenant d’entreprises américaines, notamment un récepteur GPS fabriqué par Trimble, un modem/émetteur-récepteur aéroporté fabriqué par Viasat et une radio de navigation Garmin GNC 255. Garmin, qui fabrique des produits GPS grand public, a publié une déclaration indiquant que son unité de navigation trouvée dans les TB2 “n’est pas conçue ni destinée à un usage militaire, et elle n’est même pas conçue ni destinée à être utilisée dans des drones”. Mais c’est là.

La technologie commerciale rend le TB2 attrayant pour une autre raison : alors que le drone Reaper fabriqué aux États-Unis coûte 28 millions de dollars, le TB2 ne coûte qu’environ 5 millions de dollars. Depuis son développement en 2014, le TB2 est apparu dans les conflits en Azerbaïdjan, en Libye, en Éthiopie et maintenant en Ukraine. Le drone est tellement plus abordable que les armes traditionnelles que les Lituaniens ont lancé des campagnes de financement participatif pour aider à les acheter pour les forces ukrainiennes.

Le TB2 n’est qu’un des nombreux exemples de technologie de drone commercial utilisée au combat. Les mêmes quadricoptères DJI Mavic qui aident les agents immobiliers à inspecter les propriétés ont été déployés dans des conflits au Burkina Faso et dans la région du Donbass en Ukraine. D’autres modèles de drones DJI ont été repérés en Syrie depuis 2013, et les drones construits en kit, assemblés à partir de pièces disponibles dans le commerce, ont été largement utilisés.