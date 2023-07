Les drones iraniens pourraient atteindre un nouveau marché sud-américain alors que la Bolivie manifeste son intérêt

L’Iran voit une nouvelle demande pour ses drones, un développement qui a suscité l’inquiétude de Washington et renouvelé l’attention de Téhéran sur l’approfondissement de ses alliances en Amérique du Sud.

Le ministre bolivien de la Défense a confirmé la semaine dernière l’intérêt de son pays à acquérir des drones iraniens, quelques jours après sa visite à Téhéran pour une réunion bilatérale le 20 juillet afin de signer ce qu’il a qualifié d' »acte » sur des domaines d’intérêt commun. organes d’information de l’État iranien IRNA et Fars ont indiqué que les deux pays avaient signé un protocole d’accord sur la défense et la sécurité.

« Les pays d’Amérique latine revêtent une importance particulière dans la politique étrangère et de défense de l’Iran en raison de l’importance de [the] région sud-américaine très sensible », a déclaré le ministre iranien de la Défense Mohammad Reza Ashtiani.

Après que des membres du parti d’opposition bolivien et le ministère des Affaires étrangères de l’Argentine voisine aient demandé des informations sur le protocole d’accord signalé, le ministre bolivien de la Défense, Edmundo Novillo, a déclaré que son gouvernement était effectivement intéressé par les drones iraniens avancés.

Novillo a déclaré qu’ils seraient utilisés pour protéger les frontières du pays contre le trafic et la contrebande de drogue, et pourraient aider à surveiller les zones montagneuses et à améliorer la surveillance militaire. « Leur technologie pourrait satisfaire l’exigence que nous avons soulevée », a-t-il déclaré, selon des informations, sans préciser quel type de drones son gouvernement voulait.

Le ministre a rejeté les inquiétudes des critiques en disant: « Ce n’est pas une menace, et nous ne pouvons pas non plus nous prêter à un certain type d’actions qui pourraient générer des attaques ou quelque chose comme ça. Nous sommes des pacifistes. » Il a également nié que la Bolivie et l’Iran aient signé un mémorandum officiel. CNBC a contacté les ministères des Affaires étrangères de l’Iran et de la Bolivie pour obtenir des commentaires.