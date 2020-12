CHULA VISTA, Californie – Lorsque la police de Chula Vista reçoit un appel 911, elle peut envoyer un drone volant en appuyant sur un bouton. Un après-midi récent, depuis une rampe de lancement sur le toit du département de police de Chula Vista, ils ont envoyé un drone à travers la ville vers un parking bondé où un jeune homme dormait sur le siège avant d’une voiture volée avec un attirail de drogue sur ses genoux. . Lorsque l’homme a quitté la voiture, portant une arme à feu et un sac d’héroïne, une voiture de police voisine a eu du mal à le suivre alors qu’il traversait la rue en courant et se cachait derrière un mur. Mais alors qu’il jetait l’arme dans une benne à ordures et cachait le sac d’héroïne, le drone, planant au-dessus de lui, a tout filmé. Quand il a glissé par la porte arrière d’un centre commercial, est sorti par la porte d’entrée et a couru sur le trottoir, il a également attrapé cela. En regardant le flux vidéo en direct, un agent de retour au siège a relayé les détails à la police sur les lieux, qui a rapidement attrapé l’homme et l’a placé en garde à vue. Plus tard, ils ont récupéré l’arme et l’héroïne. Et après une nouvelle pression sur le bouton, le drone est revenu, tout seul, sur le toit.

Chaque jour, la police de Chula Vista répond à pas moins de 15 appels d’urgence avec un drone, lançant plus de 4100 vols depuis le début du programme il y a deux ans. Chula Vista, une ville du sud de la Californie avec une population de 270000 habitants, est la première du pays à adopter un tel programme, appelé Drone en tant que premier intervenant.

Au cours des derniers mois, trois autres villes – deux en Californie et une en Géorgie – ont emboîté le pas. Les services de police de Hawaii à New York utilisent des drones depuis des années, mais principalement de manière simple et manuelle. Les agents transportaient un drone dans le coffre d’une voiture en patrouille ou le conduisaient sur une scène de crime avant de le lancer au-dessus d’un parc ou de le faire voler à l’intérieur d’un bâtiment. Mais la dernière technologie de drone – la technologie miroir qui alimente les voitures autonomes – a le pouvoir de transformer la police quotidienne, tout comme elle peut transformer la livraison de colis, les inspections de bâtiments et la reconnaissance militaire. Plutôt que de dépenser des dizaines de millions de dollars en gros hélicoptères et pilotes, même les petites forces de police pourraient utiliser de minuscules drones autonomes pour une somme dérisoire. Cette nouvelle automatisation soulève cependant des préoccupations en matière de libertés civiles, d’autant plus que les drones acquièrent le pouvoir de suivre automatiquement les véhicules et les personnes. Au fur et à mesure que la police utilise plus de drones, elle pourrait collecter et stocker plus de vidéos de la vie en ville, ce qui pourrait supprimer toute attente de confidentialité une fois que vous avez quitté la maison.