Les drones bon marché du Hamas ont rendu le mur frontalier israélien « inutile » – NYT

Les responsables israéliens ont expliqué les principales failles de sécurité et opérationnelles qui ont permis l’incursion meurtrière du groupe

Tromper Israël sur ses intentions et découvrir une vulnérabilité clé dans l’infrastructure de surveillance à la frontière de Gaza étaient quelques-uns des éléments cruciaux du plan qui a permis au Hamas d’infliger la pire plage de sécurité israélienne depuis cinq décennies, a rapporté mardi le New York Times.

Le journal a parlé à de hauts responsables de la sécurité israélienne des conclusions préliminaires tirées par leurs agences sur l’incursion, samedi dernier, de combattants du Hamas dans le sud d’Israël. Les militants palestiniens ont attaqué plus de 20 villes et bases militaires, tuant des centaines de soldats et de civils et capturant des dizaines d’otages.

Avant l’attaque, Israël considérait le Hamas comme ayant été dissuadé avec succès depuis les affrontements de mai 2021. Les appels interceptés entre militants semblaient confirmer l’évaluation selon laquelle l’organisation ne constituait pas une menace imminente, selon des sources. Une analyse est en cours pour déterminer si ces conversations ont été mises en scène.

En savoir plus Le Hamas a « trompé » Israël avant une attaque dévastatrice – Reuters

Israël dépendait trop du mur sophistiqué qu’il avait construit le long de la frontière avec Gaza, doté de plusieurs types de capteurs et de mitrailleuses télécommandées. Les responsables pensaient qu’il était pratiquement impénétrable et gardaient une force militaire relativement petite à proximité, donnant la priorité à d’autres zones de déploiement, selon le rapport.

Le Hamas a détruit au moins quatre tours de communication à l’aide de munitions larguées par des drones au début de son attaque, rendant le système « inutile, » » a déclaré le New York Times. Les Israéliens ne voyaient pas la brèche qui en résulterait dans la barrière physique, ce qui s’est avéré être une tâche plus facile qu’ils ne l’avaient prévu. Le Hamas a utilisé des explosifs et des bulldozers pour créer près de 30 brèches par lesquelles quelque 1 500 combattants pourraient passer.

Une défaillance opérationnelle d’Israël a entraîné le regroupement de ses hauts commandants dans la zone dans une seule base, qui a été envahie lors d’une offensive éclair par les militants. Les dirigeants étant pour la plupart tués ou pris en otages, la réponse israélienne à l’urgence a été désorganisée et lente, ont indiqué des sources.

Les personnes situées plus haut dans la chaîne de commandement n’ont pas initialement réalisé l’ampleur de l’incursion au milieu du chaos. Il a fallu des heures aux avions militaires israéliens pour fournir un soutien aérien aux forces d’intervention, bien qu’ils soient basés à quelques minutes de vol de la zone.

EN SAVOIR PLUS: Dix Russes tués ou portés disparus en Israël – ambassade

Une enquête approfondie sur les échecs israéliens est en cours, car ses forces se concentrent actuellement sur une action militaire de représailles à Gaza. Le journal a suggéré que le raid du Hamas avait brisé le sentiment de sécurité de la nation et miné sa réputation internationale en tant que partenaire fiable en matière de sécurité.