Les droits des personnes handicapées ont un impact sur tout le monde – Crumpe

Au moment où j’écris ceci, nous sommes au milieu d’une événement de désactivation de masse qui change la façon dont le monde perçoit les handicaps. Des centaines de millions de personnes ont été infectées par le COVID-19 dans le monde, selon le Organisation mondiale de la santéet entre 10 % et 50 % des survivants du COVID développent le condition parfois invalidante connue sous le nom de syndrome COVID long.

La réponse à la pandémie des États-Unis était, à certains égards, un spectacle doux-amer pour les personnes handicapées. Le télétravail, un logement qui avait été systématiquement refusé aux personnes handicapées pré-pandémique, est soudainement devenu largement accessible à presque tout le monde. Pendant ce temps, des mesures de protection telles que les masques ont permis à de nombreuses personnes immunodéprimées de continuer à travailler, à faire leurs courses et à voir des amis tout en minimisant leur risque d’infection.

Maintenant que la majeure partie du pays a abandonné ces précautions, de nombreuses personnes handicapées disent qu’elles sont être laissé pour compte sur le chemin de la “normalité”. Et la vérité est que nous tout finissent par manquer lorsque les droits des personnes handicapées sont négligés, dépriorisés ou supprimés. Comme le en disant va, “Personne d’entre nous ne peut être libre jusqu’à ce que tout le monde soit libre.”

Il est maintenant temps de tirer l’une des leçons les plus importantes de la pandémie : les droits des personnes handicapées sont importants pour tout le monde, que vous ayez un handicap ou non. Même si vous ne le faites pas Si vous connaissez ou ne connaissez (d’une manière ou d’une autre) personne ayant un handicap, vous bénéficiez d’un monde accessible et sûr. Voici pourquoi.

Maskot/Getty Images



Plus de personnes handicapées que vous ne le pensez

Il y a de bonnes chances que vous fais connaissez une personne handicapée, que vous le sachiez ou non. Aux États-Unis, un adulte sur quatre a un handicap qui “affecte les principales activités de la vie”, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Le handicap est plus fréquent chez les personnes âgées : Dans le monde, près de la moitié des personnes âgées (60 ans et plus) ont un handicap, selon données de l’ONU. La la population mondiale vieillit aussice qui signifie que les handicaps seront encore plus courants à l’avenir.

Il convient également de noter que, comme la race, le handicap peut être considéré comme un construction sociale et les définitions peuvent varier. La myopie, par exemple, pourrait être considérée comme un handicap, mais ce n’est souvent pas le cas parce que les aides visuelles (comme les lunettes) sont si faciles à obtenir qu’elles n’ont pas beaucoup d’impact sur les principales activités de la vie, voire pas du tout.

De nombreux handicaps ne sont pas visibles à l’œil nu. Connu parfois sous le nom de “maladies invisibles“, ces conditions peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne de plusieurs façons, mais vous ne les remarquerez pas simplement en regardant quelqu’un. (Ils peuvent ne pas se manifester physiquement ou nécessiter des aides de soutien visibles.) Ces maladies peuvent être facilement écartées par d’autres, ce qui peut rendre il est difficile de se sentir compris ou d’obtenir un traitement approprié. Des exemples de maladies invisibles comprennent le lupus, le diabète, la sclérose en plaques, la fibromyalgie ou certaines maladies mentales.

Un problème ne devrait pas nous toucher directement pour que nous nous en préoccupions. Mais même ainsi, la vérité est que nous sommes presque tous obligés d’avoir quelqu’un dans nos vies avec un handicap. Alors que les personnes non handicapées pourraient considérer les droits des personnes handicapées comme une question lointaine ou impersonnelle, cette idée est fausse… puisque les droits des personnes handicapées affectent toutes les communautés.

Caroline Tompkins/Refinery29 pour Getty Images



Tout le monde peut devenir handicapé

Dans une société qui accorde une grande importance au fitness, il n’est pas facile d’accepter que votre santé ne soit pas entièrement sous votre contrôle. Si vous n’êtes pas né avec un handicap, vous pourriez encore en développer un plus tard dans la vie à la suite d’un accident, d’une infection ou d’autres facteurs. Ces handicaps peuvent être de courte ou de longue durée.

La pandémie de COVID a rendu ce fait extrêmement clair. Les infections virales comme le COVID peuvent entraîner des incapacités potentiellement permanentes, avec des modifications du système nerveux, du cœur et d’autres parties du corps. Long COVID, en particulier, est maintenant considéré comme un handicap en vertu de l’Americans with Disabilities Act. Selon données du Bureau of Labor Statisticsla pandémie a entraîné 1,2 million de personnes handicapées supplémentaires de 2020 à 2021, avec la majorité de l’augmentation des personnes de moins de 65 ans. (Pourtant, la longue COVID souligne que la ligne entre les personnes handicapées et non handicapées n’est pas toujours ferme. Toutes les personnes atteintes de longue COVID ne sont pas handicapées, et toutes les personnes qui répondent aux critères s’identifient comme tels.)

Parce que l’accessibilité n’est pas prioritaire dans de nombreux contextes, les personnes atteintes de COVID depuis longtemps doivent s’adapter à leur nouvelle vie avec un handicap tout en devant se battre pour l’inclusion de manière entièrement nouvelle. Ces expériences confirment ce que les personnes handicapées disent depuis des années : que l’accessibilité aurait dû être une lutte commune depuis le début.

Agrobacter/Getty Images



L’accessibilité profite à tous

Que vous ayez ou non un handicap, un large éventail de facteurs peuvent donner l’impression que la vie ressemble à une situation de type cheville carrée dans un trou rond. Vous êtes peut-être un oiseau de nuit, et se lever tôt pour le travail est une misère quotidienne. Ou peut-être êtes-vous enceinte et avez-vous du mal à marcher sur de longues distances. C’est l’une des principales façons dont les droits des personnes handicapées profitent à tous – nous sommes tous des individus uniques avec des besoins uniques, et une plus grande accessibilité facilite la satisfaction équitable des besoins de chacun.

De nombreuses adaptations conçues à l’origine comme des aides aux personnes handicapées ont également été utiles pour les personnes ayant d’autres besoins. Par exemple, j’utilise religieusement des sous-titres lorsque je regarde la télévision à la maison, non pas parce que je n’entends pas le son, mais parce que cela m’aide à me concentrer. L’utilisation de texte alternatif sur les images est importante pour les aveugles et les malvoyants, mais elle est également utile pour les personnes dont les connexions Internet sont trop lentes pour charger une photo. Et pendant la pandémie, un large éventail de personnes bénéficié du travail à distancemême ceux qui n’étaient pas malades chroniques ou handicapés.

Dans le monde de l’accessibilité, il existe ce qu’on appelle la “conception universelle”. La conception universelle consiste à concevoir un produit ou un environnement de manière à ce qu’il soit utilisable par n’importe qui, quel que soit “l’âge, les capacités ou les circonstances”, selon le Institut de conception universelle RL Mace. L’idée est que si vous construisez des choses d’une manière universellement accessible en premier lieu, vous n’aurez pas besoin d’ajouter des adaptations spécialisées pour des personnes spécifiques plus tard. Une telle conception est plus équitable et inclusive pour les personnes handicapées, mais rend également la vie plus juste en général.

Plus tôt dans la pandémie, de nombreuses personnes ont fait l’expérience de la liberté qu’une plus grande accessibilité peut apporter – et d’un autre côté, ceux qui ont un long COVID rencontrent maintenant les défis de l’inaccessibilité, certains pour la première fois. Si nous avons de la chance, nous tirerons des leçons de la pandémie en écoutant les voix et les besoins des personnes handicapées – et en reconnaissant que leurs droits comptent pour tous, handicapés et au-delà.

