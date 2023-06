Les droits des homosexuels reculent aux États-Unis, selon Elton John

Les droits des homosexuels reculent aux États-Unis, où des lois «honteuses» discriminent les personnes LGBTQ +, a déclaré Elton John.

Le chanteur a déclaré qu’il ne ferait plus de résidences aux États-Unis, bien qu’il envisagerait plus de concerts ailleurs.

« Tout va en forme de poire en Amérique », a-t-il déclaré au Radio Times. « Il y a des violences, [discriminatory] lois promulguées en Floride, qui sont honteuses. Il y a une loi maintenant que, si vous consultez un médecin en Floride, il peut refuser de vous soigner si vous êtes gay, ce que je trouve tout simplement incroyable. On a l’impression de reculer. Et ça se propage. C’est comme un virus dont souffre le mouvement LGBTQ+.

John, qui a fondé la Elton John Aids Foundation, qui a levé plus de 525 millions de dollars et qui, selon ses propres estimations, a sauvé 5 millions de vies, a exprimé son profond mécontentement face à la vague croissante d’homophobie, qui, selon lui, s’est étendue à la Grande-Bretagne.

« Je n’aime pas ça du tout. C’est une vague croissante de colère et d’homophobie qui sévit en Amérique. Je ne sais pas si c’est autour de la Grande-Bretagne, car je n’y suis pas souvent allé. Mais je pense que l’affaire Phillip Schofield a été totalement homophobe. Si c’était un hétéro en couple avec une jeune femme, ça ne ferait même pas la une des journaux », a-t-il dit.

Le joueur de 76 ans, qui sera en tête d’affiche de la scène Pyramid de Glastonbury dimanche prochain, a décidé de se lancer dans sa dernière tournée – Farewell Yellow Brick Road – il y a sept ans afin de passer plus de temps avec ses fils.

Bien qu’il ait été initialement envisagé comme une tournée de trois ans, la pandémie – et un remplacement de la hanche – a détruit ces plans, et au moment où elle se terminera finalement à Stockholm le 8 juillet, elle aura duré près de cinq ans et englobé 333 spectacles.

Mais malgré le long tour d’honneur, John a déclaré qu’il n’en avait pas complètement fini de jouer en direct. « J’ai dit quand j’ai annoncé la tournée d’adieu que je ferais peut-être une résidence comme Kate Bush l’a fait à Hammersmith [Apollo in 2014], mais pas en Amérique. Je ne le ferai pas en Amérique », a-t-il déclaré.

John a vendu environ 300 millions de disques au cours d’une carrière de plus d’un demi-siècle et est l’artiste solo le plus rentable de tous les temps, avec ses revenus totalisant 1,898 milliard de dollars, selon le magazine Billboard.

Ces dernières années, il a trouvé le succès dans les charts grâce à des collaborations avec des hitmakers contemporains tels que Britney Spears et Dua Lipa, qu’il a qualifié de « coup de pouce incroyable » dans sa carrière ultérieure.

Le musicien vétéran, qui est devenu une personnalité publique plus grande que nature dans les années 1970 et a développé une réputation d’excès – immortalisé dans le documentaire de 1997 Tantrums & Tiaras, par son mari, David Furnish – se produit maintenant à Glastonbury pour la première fois.

« C’est le seul festival vraiment important pour moi au monde, pour être honnête. Tout tourne autour de la musique », a-t-il déclaré. « Certains américains sont bons mais certains sont un peu posey. Glastonbury donne une chance aux nouveaux artistes.

John n’a jamais hésité à dire ce qu’il pensait: ses mémoires de 2019, Moi, regorgeaient d’anecdotes de rencontres avec des personnalités publiques de premier plan, dont une fois écorcher Bob Dylan avec des oranges pour ne pas savoir jouer aux charades. L’année dernière, il a annoncé qu’il n’utiliserait plus Twitter après un changement de sa politique qui, selon lui, permettrait à « la désinformation de prospérer sans contrôle ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il aimerait qu’on se souvienne de lui, John, qui défend de nouveaux artistes dans son émission de radio Rocket Hour sur Apple Music, a déclaré que c’était pour être gentil et utile aux musiciens – avant de réviser sa réponse à vouloir être un grand père.

« La chose la plus difficile au monde est d’être un bon parent », a-t-il déclaré. « Et je n’ai jamais pensé que je serais parent. Mais j’adore le défi que cela représente. Cela me donne tellement de joie et de plaisir d’être avec ces garçons et David. C’est juste phénoménal.