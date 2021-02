Les droits de l’homme seront au cœur des relations avec l’Égypte

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré mardi à l’Égypte que les droits de l’homme seraient «au cœur» de sa politique face au principal État arabe et principal partenaire américain au Moyen-Orient.

Cette déclaration intervient juste une semaine après que l’administration a approuvé une vente de missiles de près de 200 millions de dollars à l’Égypte malgré les inquiétudes concernant l’emprisonnement au Caire de dissidents, y compris de citoyens américains et de leurs familles. On ne voit pas immédiatement comment se manifestera le nouvel accent mis sur les droits de l’homme. L’administration Trump avait largement donné aux dirigeants égyptiens un laissez-passer pour les droits de l’homme.

Outre les questions de droits, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mardi au ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors d’un appel téléphonique que les États-Unis examinaient de près les projets égyptiens d’achat d’avions de combat avancés à la Russie. Le calendrier de livraison des jets n’a pas encore été fixé, mais les États-Unis ont averti en 2019 que l’Égypte risquait des sanctions américaines si elle les achetait.

«Le secrétaire a fait part de ses préoccupations concernant les droits de l’homme, qui, selon lui, seraient au cœur des relations bilatérales entre les États-Unis et l’Égypte, et l’achat potentiel par l’Égypte d’avions de combat Su-35 à la Russie», a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price dans un communiqué.

Price a déclaré que Blinken avait souligné l’engagement des États-Unis envers la sécurité et le rôle de l’Égypte en tant que force stabilisatrice dans la région instable et s’était engagé à continuer de soutenir la coopération antiterroriste égyptienne dans la péninsule du Sinaï.

L’Égypte, avec Israël et la Jordanie, est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide économique et militaire américaine au Moyen-Orient, mais ces dernières années, les législateurs américains ont cherché à conditionner cette assistance à des améliorations et des réformes des droits de l’homme.

Il y a à peine une semaine, l’administration Biden a soulevé des sourcils et une certaine inquiétude de la part des militants des droits de l’homme lorsqu’elle a signé la vente de 197 millions de dollars de missiles tactiques et le soutien technique, technique et logistique associé.

L’annonce du 16 février, qui faisait suite à des mois de consultations entre le Caire et l’administration Trump, a été faite au milieu d’une répression continue des dissidents par le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

Lundi, el-Sissi a rencontré le général Frank McKenzie, le chef du commandement central américain. Le bureau d’El-Sissi a déclaré qu’il avait exprimé son engagement en faveur de la coopération entre l’Égypte et les États-Unis, en particulier la coopération militaire bien établie, tandis que l’ambassade des États-Unis a déclaré avoir discuté de préoccupations de sécurité communes et convenu de la nature stratégique de la relation de défense.

«Notre relation de défense a duré – et continuera – pour le bénéfice de nos deux grandes nations», a déclaré le général McKenzie.

Les autorités égyptiennes ont mené ces dernières années une vaste répression contre la dissidence, emprisonnant des milliers de personnes, principalement des islamistes, mais aussi plusieurs militants laïques bien connus.

L’Égypte a libéré ce mois-ci quelques militants et journalistes de premier plan. Cependant, des groupes de défense des droits ont accusé les autorités de cibler les familles d’activistes et de défenseurs des droits vivant à l’étranger, dans une tentative apparente d’intimider les critiques.

Plus tôt mardi, les autorités égyptiennes ont libéré un professeur d’université et militant après qu’il ait passé plus d’un an en détention provisoire. Hazem Hosny, professeur de sciences politiques à l’Université du Caire, a été libéré dans l’attente d’une enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait diffusé de fausses nouvelles et rejoint un groupe interdit, selon son avocat.