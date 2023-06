Les droits de l’homme doivent être une considération clé dans le choix de la Coupe du monde 2030 – nouvelle enquête | Nouvelles du football

Les droits de l’homme doivent être une considération clé dans la sélection des hôtes de la Coupe du monde 2030, selon une nouvelle enquête.

Cinquante-trois pour cent des 17 477 personnes de 15 pays qui ont participé à un sondage YouGov commandé par Amnesty International ont déclaré que les considérations relatives aux droits humains étaient essentielles dans le choix de l’hôte de la Coupe du monde et d’autres événements sportifs majeurs, atteignant 60 pour cent au Royaume-Uni. répondants.

L’Arabie saoudite a été associée à une candidature conjointe aux côtés de la Grèce et de l’Égypte pour accueillir la Coupe du monde 2030 ou 2034, tandis que le pays du Moyen-Orient a déjà été sélectionné pour accueillir la Coupe du monde des clubs en décembre.

Les représentants de plus de 200 associations nationales voteront pour savoir qui accueillera la finale 2030 lors d’un congrès de la FIFA l’année prochaine.

Lionel Messi lève la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine





La FIFA a intégré les critères relatifs aux droits de l’homme dans le processus de candidature pour le tournoi de 2026, qui a été attribué aux États-Unis, au Canada et au Mexique, à la suite de la décision du comité exécutif de l’organe directeur, aujourd’hui disparu, d’attribuer les finales 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. respectivement en 2010.

Cependant, des organisations telles qu’Amnesty et Kick It Out restent préoccupées par le fait que l’on n’accorde pas suffisamment d’importance aux droits de l’homme dans les futurs processus décisionnels.

Le sondage a montré qu’après la sûreté et la sécurité (57 %), les droits de l’homme étaient la considération la plus souvent choisie pour déterminer les hôtes des tournois.

C’était la principale considération dans sept des pays étudiés et la plus élevée en Suisse (68 pour cent), où la FIFA est basée.

Plus de quatre fois plus de personnes ont choisi les droits de l’homme comme un facteur clé plutôt que les « revenus commerciaux des organismes sportifs » – seulement 13 pour cent.

L’Arabie saoudite a été associée à une candidature conjointe aux côtés de la Grèce et de l’Égypte pour accueillir la Coupe du monde 2030 ou 2034





Le responsable de la justice économique et sociale d’Amnesty, Steve Cockburn, a déclaré: « Il est clair que le public souhaite que les droits de l’homme soient une priorité élevée afin que la Coupe du monde soit une célébration du jeu qu’il aime et ne fournisse jamais une plate-forme d’exploitation, de répression ou de discrimination. .

« La FIFA doit appliquer rigoureusement les normes les plus élevées en matière de droits de l’homme lors de l’évaluation de toutes les candidatures pour accueillir son tournoi phare, exiger des plans d’action clairs en matière de droits de l’homme et rejeter toute candidature qui ne montre pas de manière crédible à quel point les risques graves pour les droits de l’homme seraient prévenus, surveillés de manière indépendante et corrigés en cas d’abus. se produire. »

Andrea Florence, directrice de la Sports and Rights Alliance, a ajouté : « Depuis 2017, la FIFA a fait d’importants progrès dans la reconnaissance de ses responsabilités en matière de droits de l’homme. Mais les évaluations et les considérations en matière de droits de l’homme n’ont pas été appliquées systématiquement lors de l’attribution des tournois de la FIFA.

« Pour démontrer qu’ils sont sérieux au sujet de leurs propres politiques et statuts, il est essentiel que la FIFA place les droits de l’homme au premier plan lors du choix de l’hôte de la Coupe du monde masculine de 2030. »

La FIFA a été approchée pour commentaires.