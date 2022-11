Les droits de l’homme des demandeurs d’asile “sont régulièrement bafoués” à Calais, a averti Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les personnes qui cherchent à traverser la Manche pour demander l’asile en Grande-Bretagne subissent des violations “routinières” des droits de l’homme dans le nord de la France, ont averti Rishi Sunak.

Dans une lettre adressée au nouveau Premier ministre, des organisations de base sous la bannière de l’Appel de Calais ont accusé son gouvernement naissant de “se moquer” des droits de ceux qui fuient la guerre, après que la ministre de l’Intérieur Suella Braverman ait invoqué la rhétorique d’extrême droite d’une “invasion” de l’Angleterre. Côte sud.

Alors que le nombre record de personnes traversant la Manche dans de petits bateaux fait la une des journaux, des groupes d’aide ont averti que la “dure réalité sur le terrain” était ignorée, Calais et Grand Snythe restant des lieux “cruels et dangereux” pour les milliers de personnes déplacées qui y vivent. .

La police française continue de créer un “environnement hostile” dans la région, procédant à des expulsions dans des camps de fortune toutes les 36 à 48 heures, ont averti les huit groupes humanitaires – dans ce qu’ils prétendaient être le “résultat direct de l’argent des contribuables britanniques finançant la police française des frontières ”.

“Lors de ces expulsions, les effets personnels limités des personnes – tentes, couvertures, sacs, papiers d’identité, téléphones portables, médicaments et vêtements – sont souvent détruits sur place ou jetés dans des bennes”, a déclaré M. Sunak.

« Le droit à un abri est régulièrement bafoué. L’État refuse de fournir tout accès à l’eau à une distance raisonnable des lieux de vie et les organisations sous notre tutelle sont menacées d’amendes pour avoir distribué des repas chauds.

Alors que les groupes d’aide ont célébré le mois dernier la décision d’un tribunal d’ordonner aux autorités du nord de la France de lever une interdiction de deux ans sur la distribution de nourriture aux migrants le mois dernier, Calais Appeal a averti que d’autres mesures de répression de l’État étaient toujours en place.

Le gouvernement britannique a « versé de l’argent pour fortifier la frontière par des drones, des clôtures » et des barbelés, ont déclaré les groupes, tandis que la Grande-Bretagne a accepté de remettre des dizaines de millions de livres à la France pour surveiller sa côte nord.

Un camp de fortune à Calais photographié en novembre dernier (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh)

Pendant ce temps, Downing Street a signalé son intention non seulement d’aller de l’avant avec le plan malade du gouvernement de Boris Johnson d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda – décrit par Mme Braverman comme son “rêve” – mais aussi de l’étendre à d’autres pays.

L’annonce du programme a eu un effet “dévastateur et immédiat” sur la santé mentale des personnes déplacées dans le nord de la France, a averti jeudi Calais Appeal M. Sunak.

“Les familles craignaient de risquer d’être expulsées vers le Rwanda avant que leur demande d’asile n’ait été entendue, et qu’elles resteraient au Rwanda si leur demande était acceptée”, ont-ils écrit. « L’atmosphère était très tendue et découragée tandis que les gens faisaient face à ces incertitudes ; deux personnes se sont suicidées au milieu de toute la confusion et de la désinformation.

En revanche, le “succès admirable” du programme de visas pour les réfugiés ukrainiens, dont beaucoup ont été brièvement hébergés à Calais, montre que le Royaume-Uni et la France sont capables de collaborer pour fournir aux personnes un passage sûr, ont déclaré les groupes.

Mais ils ont averti que le gouvernement “ne s’acquitte pas de cette responsabilité envers les personnes d’autres nationalités confrontées à des menaces égales” qui “sont traitées avec un mépris inhumain à presque toutes les étapes de leur voyage” – malgré environ 80% de toutes les demandes d’asile dans le Le Royaume-Uni réussit.

La lettre à M. Sunak est arrivée un peu moins de trois semaines avant l’anniversaire du jour le plus meurtrier de la crise de la Manche, au cours de laquelle au moins 31 personnes se sont noyées en essayant de rejoindre la Grande-Bretagne.

“Ils sont morts parce que le système d’asile du Royaume-Uni est en panne”, ont déclaré les groupes à M. Sunak, ajoutant: “En limitant les options des personnes pour arriver au Royaume-Uni en toute sécurité, vous les obligez à entreprendre des voyages horribles et potentiellement mortels.”

Ils ont ajouté : “Tant que les personnes en quête de sécurité, de retrouvailles avec leurs familles et d’un nouveau foyer seront ignorées et harcelées par les autorités, nous serons ici par solidarité.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Les pays du monde entier ont la responsabilité morale de lutter contre la migration illégale et nous travaillons en étroite collaboration avec les Français sur le terrain pour empêcher les personnes de faire des voyages dangereux à travers la Manche.

“Ensemble, nous avons arrêté plus de 28 000 passages illégaux depuis le début de l’année, soit près du double du nombre à ce stade l’an dernier. Notre priorité est de briser le modèle commercial des passeurs qui exploitent les personnes vulnérables et mettent leur vie en danger à travers ces voyages dangereux et illégaux.