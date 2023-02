Une liste de co-conspirateurs dans les atrocités anti-ouïghoures présumées a été créée – sauf qu’il n’y a pas de vérification des faits impliquée

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a lancé sa 73e session le 13 février et se poursuivra jusqu’au 3 mars. Les ONG se précipitent pour soumettre leurs rapports et se concentrer sur les problèmes présumés de certains pays. Menant la charge, Amnesty International a déjà remis son rapport sur la Chine.

Le long rapport énonce de nombreuses accusations contre Pékin, que vous pouvez lire par vous-même. Le début, cependant, pointe quelques sujets qui ont déjà fait leur chemin dans les médias, notamment la discrimination contre les minorités ethniques et religieuses, avec des références à l’endoctrinement politique et à l’assimilation culturelle forcée des musulmans du Xinjiang. Il comprend également des exemples similaires de répression religieuse au Tibet.

Le Tibet a longtemps été un sujet délicat, les Occidentaux proclamant « Libérez le Tibet» ou débiter quelques exemples de répression dans la région. C’est loin d’être le cas. Le gouvernement chinois préserve la langue et la culture tibétaines et agit en tant que médiateur officiel de la foi bouddhiste lors de la détermination d’un bouddha vivant. C’est une fonction importante qui maintient la foi vivante et prospère.

En ce qui concerne le Xinjiang, il est important de noter que des représentants de pays musulmans se sont rendus dans la région autonome et ont chanté les louanges de la Chine pour ses activités anti-terroristes là-bas. Chaque pays musulman soutient Pékin lors de votes pertinents sur la question devant l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).















Il est également important de noter que la Chine protège la langue maternelle ouïghoure et l’enseigne dans les écoles aux côtés du mandarin, ce dernier étant enseigné pour aider à accroître les opportunités économiques dans le pays pour ceux qui ne le parlent pas déjà. C’est loin d’être un génocide culturel, comme certains l’ont appelé, étant donné que les Ouïghours ne sont pas exilés de leur Xinjiang natal.

Les accusations, qui ont même plongé dans ce territoire boueux du génocide, sont si fragiles que même les avocats du Département d’État américain ne pensaient pas qu’elles tiendraient. La géopolitique est l’une des meilleures raisons pour lesquelles la question du Xinjiang a été si férocement présentée. Les États-Unis veulent écraser l’industrie chinoise des panneaux solaires et du polysilicium, qui est basée principalement dans la région. C’est pourquoi les États-Unis ont purement et simplement interdit ces produits, tout comme ils ont récemment attaqué les produits Huawei en utilisant “préoccupations de sécurité nationale» comme prétexte. Washington mène une «guerre de haute technologie» avec Pékin.

La chose la plus étrange qui ressort de cette explosion de propagande est peut-être que quelqu’un a même créé une base de données douteuse sur les victimes du Xinjiang, qui comprend une liste de personnes qui seraient liées aux violations des droits de l’homme au Xinjiang. Apparemment, à un moment donné, la liste comprenait les célèbres acteurs chinois Andy Lau et Chow Yan-fat, ou du moins leurs photos. Cependant, ils ne peuvent plus être vus sur la page – probablement après que la base de données a été appelée par les utilisateurs chinois des médias sociaux.

La liste est dirigée par Gene A. Bunin, un russo-américain qui se considère comme un “écrivain et traducteur qui fait des recherches sur la langue ouïghoure au Xinjiang depuis 2008” et ne veut pas être décrit comme un “activiste”. Il a des signatures dans Foreign Policy et ses interviews et commentaires ont été présentés dans d’autres médias parrainés par les États-Unis. Bunin était basé à Almaty, au Kazakhstan, avant de se voir refuser l’entrée dans le pays en 2021. Ses reportages, comme presque tous les enquêteurs du Xinjiang occidental, ne viennent pas du sol en Chine. La base de données des victimes du Xinjiang prétend être presque entièrement financée par des dons.















Quelques-unes des personnes dans la base de données ne sont même pas chinoises et n’ont aucun lien pertinent avec le Xinjiang. La seule raison pour laquelle ils figurent sur cette liste semble être parce qu’ils parlent positivement de la Chine et qu’il se trouve qu’ils y vivent.

La section FAQ du site Web indique qu’elle ne vérifie pas toutes ses soumissions, car “cela est trop coûteux (compte tenu de nos ressources) et souvent impossible (compte tenu du manque d’informations au Xinjiang). Pour la plupart, shahit.biz fonctionne de manière passive et importe des données à partir d’un mélange de sources publiques – telles que des témoignages vidéo et des reportages médiatiques – et de documents officiels, rapportant aussi précisément que possible les informations véhiculées dans la source d’origine. Il est hors de notre portée et de notre capacité de sortir et de corroborer chaque témoignage. »

J’ai parlé à certaines des personnes sur la liste, y compris Jerry Gray, un expatrié anglo-australien qui a vécu et travaillé en Chine pendant 18 ans, et Daniel Dumbrill, un Canadien qui possède une brasserie à Shenzhen et vit en Chine depuis 2008. .

“Je n’ai aucune idée du but de cette liste autre que d’identifier les personnes avec lesquelles le compilateur de la liste n’est pas d’accord. Quel est son/leur but, est un mystère. Cela pourrait être juste un exercice académique ou cela pourrait être à des fins plus néfastes pour créer une sorte de liste de résultats », Grey me l’a dit. “Une chose est claire, cela ne sert aucun but légal car aucune loi n’a été enfreinte de ma part et je suis sûr, mais je ne peux pas parler pour les autres, qu’aucune loi ne semble avoir été enfreinte. Donc, je ne sais pas comment décrire son véritable objectif.

Gray a ajouté qu’il ne savait pas qui était derrière la liste, mais a suggéré que ce devait être quelqu’un qui croyait qu’il y avait des violations des droits de l’homme au Xinjiang. Depuis qu’il s’y est rendu, il soupçonne qu’il aurait participé à la suppression de la culture autochtone ouïghoure.

« Je ne suis pas d’accord avec mon inclusion dans une liste où je ne comprends pas l’importance ou la pertinence de la liste. Je n’approuve pas d’être sur une liste quand je n’ai aucune idée du but ou de la motivation de la personne qui la crée » Grey se lamenta. “Si quelqu’un, à des fins académiques, crée une liste de personnes qui ont dit la vérité sur ce qu’ils ont vu et vécu, je n’aurais aucun problème – cela ne semble pas être une liste bénigne ou avoir des attributs positifs. Lorsque des militants, dont certains ont été impliqués dans et/ou ont soutenu des actions terroristes ou extrêmes, créent et publient des listes comme celle-ci, c’est une évolution très inquiétante », il a continué.

Gray espère que la police ou d’autres autorités seront informées de la liste, découvriront la motivation qui la sous-tend et la retireront des réseaux sociaux. Il pense que cela pourrait être une question de sécurité personnelle ou de liberté d’expression.















Le Canadien Daniel Dumbrill est tombé dans les mauvais livres du site après un geste en ligne anodin. “J’ai été inclus dans l’une de leurs listes après qu’ils m’aient fustigé sur Twitter pour criant un mensonge catégorique. Un utilisateur de Twitter a publié une vidéo Douyin (TikTok chinois) et l’a réutilisée avec un mensonge. Une affirmation a été faite que la vidéo, montrant une mosquée vide, a été prise en août 2020 pendant le festival de Qurban, dans l’intention de prouver que les fêtes religieuses ne sont plus célébrées au Xinjiang. En suivant le filigrane sur la vidéo, il était facile de vérifier qu’il s’agissait bien de juillet, pendant les premiers stades de Сovid-19 et les verrouillages initiaux. Le compte Twitter de la base de données des victimes du Xinjiang a été offensé par cet exercice de vérification des faits et l’a qualifié de “violence psychologique”. C’est l’un des nombreux exemples clairs qui prouvent qu’il ne s’agit pas d’une organisation honnête ou en quête de vérité.

“La liste sur laquelle j’ai été inscrit indique que je suis “lié directement ou indirectement à la détention, à la surveillance, au déni/discrimination et à l’exploitation de victimes documentées”. Je ne suis pas d’accord avec le fait de mettre quiconque sur une liste factuellement inexacte comme celle-ci simplement pour remettre en question les récits qu’ils soutiennent. L’histoire nous a appris de précieuses leçons sur les conséquences résultant de la prise d’histoires sur un “ennemi”, racontées par des gens se présentant comme les gentils, à leur valeur nominale “. a-t-il conclu.

Une chose que j’ai réalisée en discutant avec ces gens, c’est que cette liste me rappelle la liste officielle publiée par le gouvernement ukrainien des individus qui promeuvent “récits conformes à la propagande russe”, sur lequel je me suis retrouvé. De telles listes diabolisent les gens avec leur lien avec un sujet qui fait l’objet d’une grande propagande et dont la plupart des gens n’en ont aucune idée. C’est essentiellement là où nous en sommes avec les questions liées à la Chine, et cela en dit long sur la supposée impartialité d’Amnesty en tant qu’organisation de défense des droits de l’homme qu’ils ont utilisé les données de cette liste ridicule dans leur rapport.