Les droits de la Ligue 1 aux États-Unis sont à gagner lors de la dernière saison de l’accord actuel

La Ligue Professionnelle de Football (LFP) française a lancé un appel d’offres pour les droits de diffusion internationale de la Ligue 1. Tout nouvel accord de droits s’étendrait de 2024 à 2029. La ligue cherche à augmenter considérablement ses revenus à l’étranger.

Sur le marché crucial des États-Unis, beIN SPORTS détient les droits du championnat français en 2023/24. Cependant, la distribution de beIN SPORTS aux USA a été remise en question récemment. Sa position de diffuseur de la Ligue 1 est incertaine au-delà du deal actuel. Avec l’expiration de cet accord, la LFP voit une opportunité d’augmenter considérablement la valeur des droits médias sur un marché en pleine croissance lors de son appel d’offres. Actuellement, la LFP valorise les droits de diffusion internationaux à 85 millions de dollars par saison. La LFP ambitionne de tripler au moins la valeur des droits internationaux de la Ligue 1.

Le président de la LFP, Vincent Labrune, s’est donc fixé un objectif global ambitieux de dépasser le milliard de dollars pour les droits nationaux et internationaux combinés.

La nouvelle démarche quinquennale de la LFP avec les droits internationaux de la Ligue 1

Pour susciter l’intérêt, la LFP met aux enchères les droits nationaux et internationaux de la Ligue 1 simultanément sur la même période de 5 ans, de 2024 à 2029. Cette décision offre une plus grande stabilité et visibilité aux soumissionnaires potentiels. Le processus d’appel d’offres simplifié, avec seulement deux lots proposés pour les droits nationaux, est également conçu pour maximiser le potentiel de revenus. Le forfait premium comprend les premiers choix de chaque journée et les droits numériques, tandis que le deuxième forfait comprend des matchs supplémentaires.

De nombreux acteurs pour les droits nationaux

Canal+, détenteur de droits nationaux de longue date, a souligné la valeur des droits numériques et pourrait potentiellement s’associer au récent entrant français DAZN, qui s’est lancé au niveau national en collaboration avec Canal+. Une offre conjointe des deux parties est une possibilité pour le package premium. Amazon Prime Video, qui a récupéré les droits suite au retrait de Mediapro en 2020, devrait être à nouveau en lice. BeIN Sports, bien qu’il ne dispose que de droits sur les matchs sous-licenciés par Canal+ au niveau national, pourrait chercher à acquérir tous les droits à l’international.

Parmi les autres soumissionnaires potentiels figurent Apple TV+, qui a récemment acquis les droits MLS. Apple a, ou a eu, des liens avec la Premier League et la Bundesliga. La Ligue 1 pourrait être une étape naturelle vers le football européen. De plus, Warner Bros Discovery est une maison potentielle. Une absence notable sera Mediapro, après les retombées de son accord avorté avec la Ligue 1 en 2018.

Avec des objectifs de revenus ambitieux, le patron de la LFP, Labrune, espère que l’intérêt mondial croissant pour le football français fera augmenter la valeur des droits médias dans le monde. Capter le potentiel de marchés clés comme les États-Unis sera vital si la LFP veut atteindre ses objectifs financiers.

