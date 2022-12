Les droits de la Copa Libertadores renouvelés par beIN SPORTS

C’est la nouvelle que de nombreux fans de football sud-américain attendaient. Les droits CONMEBOL Copa Libertadores ont été renouvelés par beIN SPORTS. Dans le nouvel accord, annoncé ce soir, beIN SPORTS a les droits de 2023 à 2026.

L’accord de droits entre beIN SPORTS et CONMEBOL concerne les jeux diffusés à la télévision et en streaming aux États-Unis et au Canada. En plus de la Copa Libertadores, il comprend également des renouvellements pour la Copa Sudamericana et la CONMEBOL Recopa. Le renouvellement de cet accord de diffusion multiplateforme s’étendra sur quatre saisons de compétitions de 2023 à 2026.

Les droits de la CONMEBOL Copa Libertadores renouvelés jusqu’en 2026

Les jeux seront diffusés sur beIN SPORTS et beIN SPORTS en Español et sur la plateforme de streaming du réseau beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur beIN SPORTS XTRA et beIN SPORTS XTRA en Español.

“Chez beIN SPORTS, nous sommes fiers du partenariat continu avec la CONMEBOL, car il renforce notre engagement à rapprocher les tournois de football historiques des fans de sport de la région”, a déclaré Antonio Briceño, directeur général de beIN SPORTS US et Canada. « Cet accord continue de souligner l’expansion du soccer aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’une influence croissante du soccer sud-américain. Nous remercions le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, d’avoir fait confiance à notre vision de grandir et de transmettre la passion du football sud-américain à notre public en Amérique du Nord.

Grâce à l’ajout de CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana et CONMEBOL Recopa, qui est le tournoi annuel entre les vainqueurs de ces tournois de clubs de haut niveau, beIN SPORTS s’appuie sur les autres droits du réseau. Ils comprennent la Ligue 1, la Süper Lig turque, la Coupe d’Afrique des Nations, la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération de la CAF.

“Nous sommes heureux d’étendre notre alliance et d’avoir la collaboration d’un partenaire de référence multi-iplateforme pour le sport dans le monde, tel que beIN SPORTS, qui nous permettra d’exposer le meilleur de notre football à un vaste public aux États-Unis et au Canada, ” a exprimé Juan Emilio Roa, directeur commercial de CONMEBOL.