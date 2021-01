Pour les personnes marquées par le racisme, un remède est un trip psychédélique, selon une nouvelle recherche. Et il prétend qu’un traitement avec le même composé trouvé dans les champignons magiques et l’ecstasy diminue le trouble de stress post-traumatique (SSPT) dans les 30 jours.

Pendant des décennies, les effets hallucinants des drogues psychédéliques comme le LSD ont été bien documentés, mais des chercheurs au Canada et aux États-Unis se sont demandé comment les médicaments psychédéliques et la psychothérapie aideraient les personnes de couleur traumatisées par les abus racistes. Les résultats ont été « Un changeur de jeu », Le Dr Monnica Williams, l’un des coauteurs de l’étude et chercheur principal à l’Université d’Ottawa, croit.

Une seule expérience d’utilisation d’un médicament psychédélique tel que la psilocybine – le composé actif présent dans les champignons magiques, le LSD ou l’ecstasy – a réduit le stress, la dépression et l’anxiété chez les Noirs qui avaient subi un traumatisme racial. Les résultats ont été publiés dans la revue «Drugs: Education, Prevention and Policy».

Le Dr Williams pense qu’il y a un taux plus élevé de personnes souffrant de SSPT parmi les personnes de couleur parce qu’elles ont été victimes d’abus racial.

L’étude a révélé que l’utilisation de drogues psychédéliques offrait un soulagement du traumatisme causé par la discrimination raciale dans un groupe de sujets qui comprenait des Noirs, des Asiatiques, des Hispaniques, des Amérindiens, des Canadiens autochtones et d’autres minorités. Tous avaient subi une forme de traitement injuste de la part des voisins, des enseignants et des employeurs; fausses accusations d’actes répréhensibles; et la violence physique.

Aussi sur rt.com Téhéran utilisera des vaccins russes, chinois, indiens et propres, tandis que les vaccins américains sont rejetés en raison d’un « manque de confiance » – Iranian FM to RT

« Les psychédéliques peuvent améliorer les symptômes d’un traumatisme racial, et plusieurs psychédéliques semblent tout aussi efficaces pour cette tâche », Dit le Dr Williams. «Tant que la discrimination existera, des traitements efficaces seront nécessaires pour aider les personnes souffrant de traumatismes raciaux.»

Elle pense que la thérapie psychédélique changera la donne dans le traitement du SSPT et prévoit de tester la théorie sur des groupes traumatisés tels que les réfugiés. Elle pense également que les médicaments psychotropes pourraient avoir une utilisation plus large pour quiconque souffre de dépression, d’anxiété et de traumatisme.

Les médicaments ne sont généralement pas considérés comme créant une dépendance, mais les chercheurs disent qu’ils doivent être utilisés dans un cadre clinique sous surveillance médicale, car la plupart sont par ailleurs illégaux.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!