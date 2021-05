Ensuite, Carcillo a découvert divers traitements médicaux alternatifs à base de champignons pour l’inflammation et le bien-être, tels que Lion’s Mane et Turkey Tail, et la psilocybine – le composé des champignons « magiques » – ce dernier dont l’ancien joueur de la LNH attribue lui avoir sauvé la vie.

Les utilisations médicinales de la psilocybine comprennent la dépression, le SSPT et d’autres troubles mentaux, et à mesure que de plus en plus de données cliniques arrivent, une récente vague d’offres publiques a permis de collecter des milliards de dollars pour le domaine émergent de la santé mentale.

« Je me suis retrouvé plus connecté à moi-même et aux autres autour de moi. J’ai trois jeunes enfants de moins de six ans et tout ce que je voulais faire était de les serrer dans mes bras et de retrouver ma belle », a déclaré Carcillo, PDG de la vie. société de sciences spécialisée dans les thérapies psychédéliques et autres thérapies alternatives pour les lésions cérébrales, à CNBC Healthy Returns. Son penchant pour le discours intérieur négatif s’est transformé en un discours intérieur positif – « De nombreux schémas de pensée incroyablement destructeurs ont disparu en deux semaines », se souvient-il – et aujourd’hui, il ne souffre plus d’anxiété et de dépression.

Son expérience est anecdotique, mais elle est corroborée par un nombre croissant de recherches cliniques sur l’utilisation des psychédéliques pour traiter une variété de problèmes de santé mentale, y compris la dépression et le trouble de stress post-traumatique. Des publications récentes dans le New England Journal of Medicine et Nature Medicine ont détaillé les derniers résultats encourageants sur la MDMA et la psilocybine en tant que percées potentielles en matière de médicaments pour la santé mentale. Les données ont attiré l’attention de Wall Street et des investisseurs, dont Kevin O’Leary, co-animateur de « Shark Tank » et président des ETF O’Shares.