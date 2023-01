Les drapeaux russes interdits à l’Open d’Australie suite aux critiques de l’ambassadeur ukrainien

Les drapeaux russes ont été interdits de l’Open d’Australie après que la décision d’un fan d’en afficher un lors de la journée d’ouverture du tennis à Melbourne Park a suscité de vives critiques de la part de l’ambassadeur d’Ukraine. Comme dans de nombreux autres sports, les joueurs de tennis russes et biélorusses s’affrontent sous une bannière neutre lors du tournoi de cette année en raison de l’invasion en cours de l’Ukraine. Les fans avaient initialement été autorisés à montrer leur soutien aux joueurs des deux pays, mais pas d’une manière qui “pourrait causer des perturbations”, selon Tennis Australia (TA). Le retrait de Nick Kyrgios affecte plus l’Open d’Australie que lui | Emma Kamp Lire la suite Un drapeau russe était visible dans la foule lors du match du premier tour de Kamilla Rakhimova contre l’Ukrainienne Kateryna Baindl lundi, provoquant des appels de l’ambassadeur d’Ukraine en Australie et en Nouvelle-Zélande pour que des mesures soient prises. TA a confirmé mardi un renversement de politique qui verra désormais les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie interdits n’importe où sur place à Melbourne Park pour le reste du premier grand chelem de l’année. “Notre politique initiale était que les fans pouvaient les faire venir mais ne pouvaient pas les utiliser pour causer des perturbations”, indique le communiqué. « Hier, nous avons eu un incident où un drapeau a été placé près du terrain. L’interdiction est effective immédiatement. Nous continuerons à travailler avec les joueurs et nos fans pour assurer le meilleur environnement possible pour profiter du tennis. Inscrivez-vous au matin et à l’après-midi gratuits de Guardian Australia des newsletters par e-mail pour votre résumé quotidien des actualités Baindl a remporté son premier match contre Rakhimova 7-5, 6-7 (10), 6-1 sur le court extérieur 14 à Melbourne Park, où le drapeau russe était clairement visible accroché à une clôture. L’ambassadeur d’Ukraine, Vasyl Myroshnychenkoa déclaré qu’il condamnait fermement le geste. Inscrivez-vous pour Mise à jour de l’après-midi de Guardian Australia Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail australien de mise à jour de l’après-midi décompose les principales histoires nationales et internationales de la journée et pourquoi elles sont importantes

Je condamne fermement l’affichage public du drapeau russe lors du match de la joueuse de tennis ukrainienne Kateryna Baindl à l’Open d’Australie aujourd’hui. J’appelle Tennis Australia à appliquer immédiatement sa politique de “drapeau neutre”. @TennisAustralie @Open d’Australie pic.twitter.com/zw8pLN4FIF – Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) 16 janvier 2023

Les joueurs russes et biélorusses ont été interdits de participer au tournoi de Wimbledon l’année dernière alors que des sanctions sportives mondiales ont été prises contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Cette décision a entraîné la suppression des points de classement remportés par d’autres concurrents lors du tournoi, et les payeurs des deux pays sont libres de jouer à l’Open d’Australie de cette année, bien que sous un drapeau blanc.