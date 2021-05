Un projet de loi présenté par la représentante Nicole Malliotakis (R-New York) empêcherait les ambassades américaines du monde entier de suspendre des «drapeaux politiques» pour soutenir des causes telles que Black Lives Matter.

« Le drapeau américain est un phare de liberté et d’espoir pour les peuples opprimés du monde entier ; ce devrait être le drapeau principal hissé au-dessus de nos ambassades et c’est ce que ma législation cherche à accomplir », Malliotakis a dit à propos du projet de loi.

Cette décision intervient en réponse à la réaction des conservateurs aux États-Unis concernant des images de drapeaux LGBTQ et BLM accrochés à côté du drapeau américain flottant dans les institutions gouvernementales.





L’administration du président Joe Biden a récemment autorisé le drapeau LGBTQ Pride à être accroché aux mêmes poteaux que le drapeau américain en l’honneur du mois de la fierté en juin. Les drapeaux du BLM ont commencé à flotter ce mois-ci en l’honneur de l’anniversaire de la mort de George Floyd alors qu’il était en garde à vue.

Un drapeau BLM arboré à l’ambassade d’Athènes était si proéminent qu’il aurait couvert le sceau des États-Unis.

Nous hissons cette bannière en l’honneur de George Floyd, assassiné il y a un an aujourd’hui, en solidarité avec les personnes du monde entier à la recherche d’un monde sans discrimination raciale et d’un avenir avec des chances égales pour tous. #Les vies des Noirs comptentpic.twitter.com/cVIkfH5Yra – Ambassade des États-Unis à Athènes (@USEmbassyAthens) 25 mai 2021

Nous hissons ce drapeau pour marquer un an depuis le meurtre de George Floyd – nous honorons M. Floyd et sommes solidaires des autres nations pour faire avancer la justice raciale, une priorité clé de la politique étrangère des États-Unis #BLMpic.twitter.com/IdApjPaJYR – Thess du consulat américain (@USConsulateThes) 25 mai 2021

Les images du drapeau du BLM ont été la principale source d’inquiétude pour de nombreux experts de droite. Le nouveau projet de loi appelle même spécifiquement à ce que l’organisation BLM soit soutenue, car nombre de ses défenseurs ont appelé à « financer la police » et « condamnation et interdiction » l’ancien président Donald Trump d’occuper à nouveau des fonctions politiques.

Afficher le drapeau d’une ONG privée comme le logo BLM sur les ambassades américaines est sans précédent. Il viole le Hatch Act, soutient une ONG plutôt qu’une autre et sape la sécurité américaine en soutenant les appels au financement de la police. Ne soyez pas indigné plus tard lorsque d’autres présidents le feront aussi. – Richard Grenell (@RichardGrenell) 26 mai 2021

Répugnant. Nous devrions tous avoir honte que notre pays arbore le drapeau d’une organisation marxiste autoproclamée dans nos ambassades à travers le monde. https://t.co/oCRItKDow3 – Brent Bozell (@BrentBozell) 30 mai 2021

« La directive de l’administration est une insulte à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour notre drapeau et notre nation – d’autant plus que nous nous dirigeons vers le week-end du Memorial Day – et il est absolument ridicule qu’une législation soit nécessaire pour corriger ce problème », a-t-il ajouté. dit Malliotakis.

Le projet de loi a été coparrainé par de nombreux autres législateurs républicains, dont les représentants Elise Stefanik (R-New York) et Ken Buck (R-Colorado).

Même avec le soutien de Stefanik, qui a récemment été nommé président de la conférence du GOP de la Chambre, il est très peu probable que le projet de loi obtienne le soutien dont il a besoin dans la Chambre contrôlée par les démocrates pour réellement progresser vers la loi.

