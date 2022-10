Les dragueurs de mines ukrainiens éliminent les menaces mortelles contre les civils

HRAKOVE, Ukraine (AP) – À côté d’un camp militaire russe abandonné dans l’est de l’Ukraine, le corps d’un homme gisait en décomposition dans l’herbe – un civil qui avait été victime d’une mine terrestre déclenchée par les forces russes en retraite.

À proximité, un groupe de dragueurs de mines ukrainiens avec les forces de défense territoriale du pays a travaillé pour nettoyer la zone de dizaines d’autres mines mortelles et de munitions non explosées – une poussée pour restaurer un semblant de sécurité dans les villes, villages et campagnes dans une région qui a passé des mois sous occupation russe.

Les démineurs, qui font partie de la 113e brigade de défense de Kharkiv des forces de défense territoriale ukrainiennes, ont pénétré profondément dans des terres agricoles en jachère jeudi le long d’une route boueuse entre des champs de tournesols morts envahis par de hautes herbes.

Deux soldats, chacun avec un détecteur de métaux à la main, avançaient lentement sur la route, scrutant le sol et attendant que les appareils donnent un signal. Lorsqu’un détecteur a émis une tonalité aiguë, un soldat s’est agenouillé pour inspecter la boue et l’herbe, le sondant avec une tige de métal pour voir ce qui pourrait être enfoui juste sous la surface.

Le coup du détecteur pourrait indiquer un boîtier d’obus usé, un morceau de fer rouillé ou une canette d’aluminium jetée. Ou, il pourrait s’agir d’une mine terrestre active.

Oleksii Dokuchaev, le commandant de la brigade de dragueurs de mines basée dans la région orientale de Kharkiv, a déclaré que des centaines de mines ont déjà été déchargées dans la zone autour du village de Hrakove où ils travaillaient, mais que le danger des mines à travers l’Ukraine persistera pendant des années. venir.

« Un an de guerre équivaut à 10 ans de déminage », a déclaré Dokuchaev. “Même maintenant, nous trouvons encore des munitions de la Seconde Guerre mondiale, et dans cette guerre, elles sont plantées à gauche et à droite.”

Les forces russes ont fui à la hâte la région de Kharkiv début septembre après une contre-offensive rapide de l’armée ukrainienne qui a repris des centaines de kilomètres carrés de territoire après des mois d’occupation russe.

Alors que de nombreuses colonies de la région ont finalement atteint une certaine sécurité après que de féroces batailles ont réduit bon nombre d’entre elles en décombres, les mines terrestres russes restent une menace omniprésente dans les environnements urbains et ruraux.

De petits panneaux rouges portant un crâne et des os croisés blancs bordent de nombreuses routes de la région de Kharkiv, avertissant du danger des mines juste à côté du trottoir. Pourtant, parfois, le désespoir pousse les résidents locaux dans les champs de mines.

L’homme local dont le corps gisait près du camp russe abandonné cherchait probablement de la nourriture laissée par les soldats envahisseurs, a déclaré Dokuchaev, un danger supplémentaire posé par la faim ressentie par de nombreuses personnes dans les régions dévastées d’Ukraine.

L’utilisation du type de mines terrestres à fil-piège qui l’a tué est interdite en vertu du Traité d’Ottawa de 1997 – dont la Russie n’est pas signataire – qui réglemente l’utilisation des mines terrestres antipersonnel, a-t-il déclaré.

« Il y a des règles de guerre. La Convention d’Ottawa stipule qu’il est interdit de placer des mines ou toute autre munition avec des fils-pièges. Mais les Russes l’ignorent », a-t-il dit.

Les démineurs avaient nettoyé la route des mines antipersonnel la veille, leur permettant de rechercher des mines antichar cachées sous le sol qui pourraient détruire tout véhicule roulant dessus.

Ils espéraient amener des véhicules suffisamment profondément dans la zone pour récupérer un véhicule blindé de transport de troupes russe abandonné, dont ils prévoyaient de récupérer le moteur. Un véhicule devra également être amené par la police locale pour récupérer le corps.

Les dragueurs de mines atteignirent le camp abandonné, installé dans un bosquet d’arbres et jonché des restes des mois que les soldats russes y avaient passés : rations alimentaires pourries dans des caisses de munitions en bois, chapelets de balles de gros calibre, pile de journaux russes jaunis et tranchées remplies d’immondices.

Après une analyse approfondie de la zone, les militaires ont récupéré deux mines antichar TM-62 de fabrication soviétique et six fusibles à armement pneumatique et les ont placés dans une dépression au bord du camp, collés dans un paquet avec 400 grammes de TNT. .

Dokuchaev a placé un détonateur électrique dans la charge explosive et l’a connecté à une longue longueur de fil avant de se mettre à couvert avec ses hommes à une distance de plus de 100 mètres (yards).

Lorsque la charge a explosé – ce que les militaires ont appelé en riant “bada-boom” – l’immense souffle a déchiré l’air, provoquant la chute d’une cascade de feuilles d’automne des arbres environnants et émettant un grand panache de fumée grise.

Après la destruction des mines, Dokuchaev – un ancien photographe qui s’est enrôlé dans les forces de défense territoriales après le déclenchement de la guerre – a déclaré que le travail que fait sa brigade est essentiel pour assurer la sécurité des civils alors qu’ils ramassent les morceaux de leur vie brisée.

Malgré les dangers, dit-il, il aime son travail.

“Je ne sais pas ce que je ferai après notre victoire”, a déclaré Dokuchaev. “La vie est ennuyeuse sans explosions.”

