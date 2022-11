Les doutes sur les candidats ont fait pencher la balance dans les courses les plus serrées

ATLANTA (AP) – En votant ce mois-ci dans l’un des États les plus compétitifs politiquement des États-Unis, Seung Lee a soutenu avec joie la réélection du gouverneur républicain de Géorgie Brian Kemp. Mais en ce qui concerne l’autre républicain en tête du scrutin, le candidat au Sénat Herschel Walker, elle était mal à l’aise.

Walker “ne sait pas de quoi il parle”, a déclaré Lee, un testeur de logiciels dans la banlieue d’Atlanta de Decatur qui a finalement soutenu le sénateur sortant démocrate Raphael Warnock.

Elle n’était que l’une des centaines de milliers d’électeurs à travers les États-Unis qui ont partagé leurs billets cette année dans des concours critiques pour les manoirs des gouverneurs et les sièges au Congrès.

Les électeurs décidant de diviser leurs billets ou de renverser complètement leur parti ont peut-être aidé les démocrates à obtenir une performance plus forte que prévu lors des élections de mi-mandat. AP VoteCast, une enquête approfondie sur l’électorat de cette année, souligne à quel point les électeurs ont été sélectifs dans leurs choix malgré le climat politique extrêmement polarisé d’aujourd’hui, récompensant souvent les candidats considérés comme traditionnels tout en rejetant ceux considérés comme trop extrêmes.

En Géorgie, Kemp a remporté plus de 200 000 voix de plus que Walker, une ancienne star du football qui a rencontré des difficultés tout au long de sa campagne, notamment ses exagérations sur son bilan commercial, des accusations de violence envers sa première femme et des allégations de deux anciennes petites amies selon lesquelles il aurait payé leur les avortements. Son décompte des voix décevant l’a forcé à un second tour avec Warnock.

Alors que 7 électeurs géorgiens sur 10 pour Kemp ont déclaré l’avoir soutenu avec enthousiasme, seulement environ la moitié des électeurs de son compatriote républicain Walker ont déclaré cela, selon VoteCast. Parmi les partisans de Walker, environ 4 sur 10 ont déclaré le soutenir avec des réserves et environ 1 sur 10 ont déclaré qu’ils s’opposaient simplement aux autres candidats.

La dynamique était encore plus nette ailleurs.

En Pennsylvanie, Josh Shapiro a remporté la course au poste de gouverneur avec une plus grande marge que John Fetterman dans la course au Sénat, remportant près de 280 000 voix de plus. Fetterman, qui a subi un accident vasculaire cérébral en mai, a lutté contre les inquiétudes concernant sa santé dans une course serrée avec le célèbre chirurgien républicain Mehmet Oz.

VoteCast a montré que 8% des électeurs de Pennsylvanie partageaient leurs billets. Parmi les électeurs s’identifiant comme républicains, 9% notables ont opté pour le démocrate Fetterman, et encore plus – 18% – ont opté pour Shapiro.

Le fractionnement des billets lors de cette élection a été particulièrement remarquable étant donné qu’il a été moins évident au cours des derniers cycles “car les électeurs sont devenus plus polarisés et plus partisans”, a déclaré G. Terry Madonna, chercheur principal en résidence pour les affaires politiques à l’Université Millersville de Pennsylvanie.

VoteCast montre que les électeurs d’Oz et Doug Mastriano, le candidat républicain au poste de gouverneur, étaient moins enthousiastes que les électeurs de Fetterman et Shapiro.

Les électeurs de Shapiro ont dépassé l’enthousiasme de leur collègue démocrate Fetterman. Pourtant, malgré le manque de confiance de nombreux électeurs dans la santé de Fetterman, VoteCast montre que les électeurs de Pennsylvanie étaient un peu plus préoccupés par la familiarité d’Oz avec l’État.

Environ 4 électeurs sur 10 du républicain Mastriano ont déclaré le soutenir avec des réserves, et environ 1 sur 10 l’ont soutenu afin de s’opposer à d’autres candidats. Dans l’ensemble, environ les deux tiers des électeurs de Pennsylvanie craignaient que Mastriano, qui a commandé des bus pour que les gens assistent au rassemblement qui a précédé l’assaut du 6 janvier contre le Capitole américain, ait des opinions «trop extrêmes». Seulement environ 4 sur 10 ont dit que Shapiro.

Mastriano “avait une base parmi les partisans les plus fidèles de (l’ancien président Donald) Trump, c’est pourquoi il a été nommé, mais il n’a pas pu étendre cette base”, a déclaré Madonna de l’Université de Millersville. “Les républicains de l’establishment se sont également éloignés de lui.” Madonna a suggéré que beaucoup se contentaient de le faire étant donné certaines des positions plus modérées de Shapiro, y compris sur la fracturation.

Dans le Wisconsin et le Michigan, les gouverneurs démocrates en place ont vaincu les challengers républicains qui ont été approuvés par Trump et ont répété son déni du résultat de 2020.

Soixante-trois pour cent des électeurs du gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, mais seulement 47 % des partisans du républicain Tim Michels ont déclaré avoir soutenu leur candidat avec enthousiasme. À peu près autant d’électeurs Michels ont déclaré qu’ils le soutenaient avec des réserves. En revanche, dans la course au Sénat américain, 54 % des électeurs du républicain sortant victorieux Ron Johnson étaient enthousiastes à son sujet.

Michels était un candidat plus faible – “il avait des responsabilités”, a déclaré Charles Franklin, directeur du sondage de la Marquette Law School dans le Wisconsin. Et dans la course au Sénat, bien que Johnson ait été réélu contre le démocrate Mandela Barnes, la marge était plus étroite que ses victoires de 2016 ou 2010.

“Je pense qu’il y a de bonnes raisons ici que l’avantage démocrate en matière de participation a stimulé la course du gouverneur d’un peu plus de deux points par rapport à ce qu’elle était il y a quatre ans, et a également resserré la course au Sénat à seulement cette marge d’un point pour Johnson, ” dit Franklin.

Dans le Michigan, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a été soutenue avec plus d’enthousiasme que son concurrent républicain Tudor Dixon. Plus étaient préoccupés par le fait que Dixon était «trop extrême» dans ses opinions politiques que par Whitmer, 62% contre 46%. Environ 1 électeur républicain sur 10 a soutenu le démocrate.

L’Arizona se démarque des autres en termes d’enthousiasme. La démocrate Katie Hobbs a battu la républicaine Kari Lake dans la course au poste de gouverneur alors que les électeurs de Lake étaient plus enthousiastes à propos de l’ancien présentateur de nouvelles télévisées.

Quarante-six pour cent des partisans de Hobbs ont déclaré qu’ils la soutenaient avec enthousiasme, contre 56% des partisans de Lake. Quarante et un pour cent des électeurs de Hobbs l’ont soutenue avec des réserves, tandis que 12% votaient contre les autres candidats.

Lake, qui plus d’une fois a suggéré aux « républicains McCain » qu’ils n’étaient pas chez eux dans sa coalition, a peut-être rebuté les membres les plus modérés du parti.

Comme dans les autres États, les électeurs de l’Arizona étaient plus susceptibles d’être préoccupés par le fait que les opinions politiques de Lake étaient «trop extrêmes», par rapport à celles de Hobbs, 59% contre 51%. Onze pour cent des électeurs qui se sont identifiés comme républicains ont soutenu le démocrate Hobbs, dont 25 % des républicains qui se sont identifiés comme modérés ou libéraux.

“Je pense que ce que vous voyez, c’est que cette étrange coalition s’est développée … nous l’appelons la coalition pro-démocratie”, a déclaré Reed Galen, co-fondateur de The Lincoln Project, un groupe du GOP qui s’oppose à Trump. “Une combinaison de démocrates, d’indépendants et de républicains qui se dirigent vers le candidat démocrate, car c’est la personne qu’ils considèrent comme la plus accessible.”

“Mais nous ne devrions pas sous-estimer à quel point beaucoup de ces courses étaient proches”, a-t-il ajouté. “C’est pourquoi nous appelons ces choses le jeu des petits nombres.”

Fingerhut a rapporté de Washington. L’écrivain de l’Associated Press, Bill Barrow à Atlanta, a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Trouvez plus de détails sur la méthodologie d’AP VoteCast sur https://www.ap.org/votecast.

Hannah Fingerhut et Jeff Amy, l’Associated Press